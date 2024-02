El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró este lunes que "hay una política deliberada de asfixia financiera" del Gobierno nacional contra la Provincia de Buenos Aires en particular y contra el resto de los distritos en general.

"El consenso federal siempre existió en Argentina, desde su conformación como Estado nacional, en donde la Nación, las provincias y municipios trabajaban de manera conjunta para ayudarse y no para destruirse, que es lo que parece estar queriendo hacer el Presidente (Javier) Milei con esta asfixia financiera que está llevando adelante", manifestó Bianco en AM750.



Al respecto, el funcionario bonaerense explicó que el primer reclamo del gobernador Axel Kicillof fue administrativo y que, como no obtuvieron respuesta de Nación, procedieron a la instancia judicial.



En ese marco, Bianco expresó su preocupación por "el impacto que está teniendo en materia económica y social" el plan económico de "licuación por inflación" que dispuso el Ejecutivo. "Es un programa de ajuste cásico, ortodoxo, de los que ya ha tenido varios Argentina en su historia", agregó, en diálogo con Campana en 750.

Por último, se refirió a la apertura de sesiones ordinarias del próximo viernes 1 de marzo y sostuvo que "no espera nada bueno" del discurso del jefe de Estado: "No creo que cambie demasiado el discurso violento que viene llevando adelante hacia las provincias, hacia los gobernadores, legisladores y hacia todos aquellos a quienes él no considera argentinos de bien", concluyó.