Un hombre que no pagó la totalidad de la cuota alimentaria de sus hijos fue reingresado por la Justicia al registro de Deudores alimentarios morosos. Así lo resolvió la jueza María Magnani del Colegiado de Familia N° 4. Pese a establecer un acuerdo en agosto de 2022 para el pago de la deuda y el nuevo convenio de reajuste de la cuota alimentaria, el progenitor no lo cumplió en su totalidad, e hizo pagos parciales. El fallo expresa que se advirtió un "sostenido incumplimiento en el pago íntegro".



Según indicó la abogada Liliana Zencich, en 2012, tanto el trámite de divorcio como de la cuota alimentaria estuvieron a cargo de otro profesional. Cuando la letrada tomó el caso en 2020, el deudor ya estaba inscripto en el registro y trabajaba como taxista. En ese contexto, pedía prórrogas, sumado al "beneficio del 'no control' en la pandemia", indicó. Al retomar el reclamo, en 2020, el alimentante ofreció un acuerdo y alegaba que "en un par de meses iba a obtener la chapa de titular de taxi y ello acarrearía un mayor ingreso, por ende una cuota alimentaria mayor".

Ante ello, la mujer accedió y se levantó la deuda, ya que la abonaba en cuotas. Sin embargo, se acordó una cláusula de que si en un año no era titular del taxi la cuota sería de una unidad y media jus. Pasado el año, "él mismo aumentó un poco la cuota, pero no llegaba al jus y medio acordado". Además, "alegaba que no era deudor alimentario porque no tenía 3 cuotas impagas".

En ese contexto, el fallo expresa: "Pretender que el pago parcial de la cuota lo exime de las consecuencias del incumplimiento, resulta inadmisible". Según el reporte bancario que llegó a la justicia "no se ha cumplimentado con el reajuste de cuota convenida". Por lo tanto -expresa la resolución- "se hará lugar a la reinscripción -al registro de deudores-, conforme fue solicitado".



Por otro lado, agrega que se deberán extraer copias y remitirlas al Ministerio Público de la Acusación, "a fin de que investigue la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar".