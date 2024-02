Un hombre se roció combustible ayer para exigir trabajo a la Municipalidad de la ciudad de Tartagal (cabecera del departamento San Martín). Lo hizo luego protestar por al menos dos semanas, y de haberse encadenado tres veces pidiendo que se le diera un trabajo.

Aunque la situación concluyó con un acuerdo para que ingrese a la comuna a prueba por una quincena, durante los cuales realizará tareas de barrido, el protagonista fue demorado por la Policía y la Fiscalía inició una causa.

El medio digital Diario de Tartagal indicó que hace unas dos semanas Carlos Rojas había iniciado una protesta luego de que la municipalidad tartagalense suspendiera la contratación de la cooperativa de trabajo que integra y que realizaba tareas de desmalezado para el municipio.

Aunque la cooperativa está integrada por 30 personas, Rojas afirmó que decidió protestar en soledad para no exponerlas y deslizó que la falta de trabajo tiene que ver con no haber participado en la campaña política. En Tartagal hubo un cambio de gestión en las últimas elecciones, el intendente Franco Hernández Berni sucedió al actual ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi.

Sin embargo, medios de comunicación locales indicaron que Rojas fue recibido desde un principio en la municipalidad. Pero la primera vez le indicaron que debía buscar las respuestas en la capital salteña y, según refirió a ese medio, hasta le dieron los recursos para poder llegar hasta Salta Capital. Pero desde la provincia le dijeron que los pedidos debían hacerse al municipio.

Al volver insistió reclamando trabajo y advirtió que tomaría una medida más drástica y finalmente ayer apareció con una botella de combustible en la mano. “Cuando llegamos ya se la había rociado porque se lo veía con un líquido azul y había olor”, dijo a Salta/12 la periodista Vanesa Sánchez, del medio mencionado.

“Este chico tiene un prontuario policial extenso y es una persona muy complicada”, dijo por su parte el director de Prensa de la municipalidad de Tartagal, Omar Franco. Afirmó que si bien con anterioridad había recibido pagos por tareas de desmalezado, se decidió dar de baja el servicio porque se descubrieron irregularidades como la falta de cumplimiento de los trabajos.

Sin embargo, Franco contó que ante los hechos de ayer “se mantuvo una reunión en la oficina de Prensa con el secretario de Gobierno (Ernesto Restom), y la Policía que estaba en el lugar”. Entonces se acordó que a partir de este viernes a las 6 Rojas accederá “al período de prueba de una quincena para realizar tareas de barrido”. De allí se verá el comportamiento dado que, dijo el director de Prensa, “es una persona muy conflictiva con quienes trabajan con él, además de tener prontuario policial”.

Cuando el manifestante se roció con combustible, la Policía lo demoró. Según Franco, esto se hizo porque Rojas tenía una causa anterior. Sin embargo, la Policía lo llevó al Hospital para certificar su estado de salud, y luego a la Comisaría 42, de donde fue liberado a las 13.

Al ser consultado si un acuerdo de esta índole no generaría más actitudes similares con reclamos de otras personas que necesitan trabajo, Franco respondió que eso no ocurrirá, dado que por manifestaciones del propio Rojas saben que alguien (a quien no identificó) lo “asesoró” para llevar adelante la medida.