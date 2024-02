"No culpes a la lluvia, no culpes a la playa, fue Milei el que destruyó la temporada." En un clima de tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional, contexto de la inminente presentación ante la Corte Suprema de Justicia, Axel Kicillof no cantó pero citó a Luis Miguel al cierre de sus conferencias de verano. Fue en Necochea. Detalló la caída en el consumo y la ocupación hotelera a lo largo de los meses turísticos más importantes del año. Un rato antes, había participado del acto de asunción formal de Jimena López como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, donde volvió a insistir sobre las potencialidades de desarrollo de la Provincia, en medio del ajuste nacional. “A pesar de la enorme incertidumbre que generan las políticas que está aplicando el Gobierno nacional, hay un horizonte de oportunidades muy importante para el puerto de Quequén”, sostuvo el gobernador, al tiempo que señaló que “en tiempos de mayor adversidad tenemos que estar más unidos que nunca para apuntar al sistema productivo bonaerense”.

Comparando la segunda quincena de febrero de 2024 con la de 2023, la cantidad de turistas que eligieron la provincia de Buenos Aires cayó un 18 por ciento, indicó Kicillof. En materia de consumo, el eje donde todos los oradores e intendentes hicieron hincapié es alarmante: “Los registros del Banco Provincia muestran en sus operaciones una caída de entre el 40 y 45 por ciento respecto a la temporada anterior”.

En cuanto a López, es la primera mujer en presidir el directorio de Puerto Quequén. Se trata de un ámbito fundamental para la actividad de la región, que durante los últimos cuatro años movilizó un promedio anual de 6,7 millones de toneladas de cereales, fertilizantes, aceites vegetales, grasas animales y combustibles líquidos, entre otros bienes.



Falsa libertad

“Algunos insisten en llamar a esto libertad pero es abandono, o es la libertad de no irse de vacaciones y pagar precios exorbitantes dando como resultado que algunos sostienen su situación y otros quedan al lado del camino”, subrayó el gobernador en un escenario acompañado por el intendente local, Arturo Rojas, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación, Augusto Costa y el de Salud, Nicolás Kreplak.

Durante su discurso, Kicillof retomó parte de las palabras de Costa que lo precedió en el micrófono y detalló que los registros de la provincia muestran un escenario “fragmentado y dual de la temporada, al igual que el país”. Lo que explicó el ministro y retomó el gobernador es que los destinos que suelen recibir el turismo de mayores ingresos mantuvieron niveles altos de ocupación, situación inversa en los destinos “más populares”.

“Hubo una caída muy fuerte en la ocupación hotelera de una, dos y tres estrellas, donde se aloja quienes vieron rápidamente una pérdida de su poder adquisitivo”, señaló Costa.

Kicillof no ahorró críticas al Presidente. “Ya lo dijo: vamos a fundir a las provincias y vamos a dejarlas sin peso”, remarcó. En la semana donde la provincia anunció una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia por la quita “ilegal” de fondos como el del Incentivo Docente y el Compensador al Transporte, el gobernador tomó de ejemplo el temporal que golpeó Bahía Blanca y la actitud de Milei al visitar el distrito gobernado por Federico Susbielles.

“Espero que se puedan arreglar con lo que tienen”, recordó Kicillof sobre la frase de Milei a los bahienses. “Porque un gobierno haya ganado con determinada ideología no puede dejar de ocuparse de la salud, la educación y el trabajo”, apuntó el gobernador.

En sintonía con la línea de reclamo por los “recortes ilegales” del Gobierno Nacional, Kicillof volvió a hacer foco en que la merma de recursos no le hace daño a un gobierno, en este caso el provincial. “No son fondos para una caja ni para la casta, son fondos para el pueblo de la provincia, como el FONID para el sueldo de los maestros, o el fondo de transporte para el boleto de la gente”, indicó.

“Paren de mentir y versear que hacen mucho daño con estas políticas”, remató.

Desplome

Esta fue la palabra que se repitió durante la reunión que Kicillof mantuvo con un grupo de intendentes de la quinta sección en conjunto con sectores productivos del sector turístico. “Escuchamos quince testimonios que hablan de una situación desoladora, donde veníamos de tener una temporada récord tras otra, donde nos marcaban que es lo que faltaba por hacer en otras reuniones, pero siempre con récords de ocupación en todos los destinos”, dijo el gobernador.

En el encuentro participaron el intendente de Tandil y dirigente de la UCR, Miguel Ángel Lunghi, el de Villa Gesell, Gustavo Barrera, de Lobería, Pablo Barrena, de Balcarce, Esteban Reino, de Chascomús, Javier Gastón, y Walter “Wini” Wischnivetzky de Mar Chiquita.

Los últimos dos conversaron con Buenos Aires/12 y fueron contundentes sobre una situación que atenta contra el futuro económico de los municipios que atraviesan una fuerte caída del consumo.

Por el lado de Wischnivetzky, asegura que en la segunda quincena de febrero todo se “derrumbó”. “Menos de un 50 por ciento de ocupación, y lo que gastaba la gente se desplomó”, subraya. “Todas las políticas nacionales impactan sobre el bolsillo de la gente”, agrega.

El recientemente electo intendente de Mar Chiquita explica que la desregulación de los medicamentos, como tema primario en las finanzas de las intendencias, ahoga los presupuestos porque “el 50 por ciento de los recursos de un municipio suele estar destinado a la salud”.

Además, apunta, “estas medidas no privatizan, estatizan, porque aumentan la demanda en el sistema público de salud”.

Precisamente Gastón, reelecto al frente de la Municipalidad de Chascomús, coincide con esta lectura que se charló durante el encuentro con el gobernador y asegura que en enero de 2024 se atendió en el hospital de su distrito un 50 por ciento más de pacientes que en enero de 2023. “La gente tenía una prepaga u obra social y eso desapareció”, señala.

“En Chascomús el hospital municipal es el único efecto con internación y cirugía, la verdad que lo único que está haciendo el Gobierno Nacional es reventar el sistema”, afirma Gastón.

Respecto al turismo, también remarca una fuerte disminución en el consumo y la presencia de visitantes. “Pasada la mitad de enero nos dimos cuenta que va a estallar el funcionamiento del Estado, y el presidente tiene que entender que con esto no le caga la vida a Axel, es a los vecinos de los pueblos del interior”, asegura.

En su discurso, Kicillof tomó uno de los ejemplos que escuchó durante la reunión, donde un fábrica de chocolates contó que había abierto un local en Quequén. “Nos decía que lo hizo con poco sentido de la oportunidad, porque después del cambio en la situación macroeconómica por el gobierno actual, después de 30 años y cuatro de expansión, ahora pensaban en cerrar un local”, relató.

“Estas políticas truncan vidas, destinos y futuros”, señaló el gobernador.

Respecto a la presencia de la oposición en la reunión, Kicillof la destacó y resaltó que se escucharon las críticas correspondientes, pero que todos coincidían en el rol estratégico del Estado. “Los bonaerenses no viven en la teoría austriaca, viven en municipios que necesitan ventas, ocupación hotelera, más salud, más educación y más seguridad”, concluyó.

Un avance en salud mental

Mientras el Gobierno Nacional intentó derogar la Ley Nacional de Salud Mental, en la provincia de Buenos Aires, remarcó Kicillof, se intenta cumplirla en plenitud. "Es algo desquiciado realmente quitar la asistencia a quienes están en situación de abandono", exclamó el gobernador.

En su visita inauguró dos nuevas Casas Asistidas, cuyo rol es alojar a pacientes crónicos. En este caso, son 16 que serán externados del Hospital Subzonal Especializado Neuropsiquiátrico “Dr. Domingo J. Taraborelli”. Además, firmó el acta de cierre definitivo del pabellón y de la modalidad manicomial asilar del hospital en concordancia con lo que manda la Ley Nacional que pide eliminar los manicomios.