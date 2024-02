Javier Milei sabe que este viernes no será un día más de gestión: hablará por primera vez en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, después de haberlo calificado como un “nido de ratas” y en medio del conflicto con los gobernadores. En la previa de una jornada que promete ser de máxima tensión, el Presidente reunió a su tropa legislativa para bajarles línea sobre el rumbo económico, remarcarles que no está dispuesto a ceder en la disputa con los mandatarios provinciales y asegurarles que las encuestas muestran un respaldo a las políticas de ajuste. Entre dato y dato, también se tomó unos minutos para cantarle el feliz cumpleaños al vocero Manuel Adorni. Finalizada la reunión, recibió al jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, para confirmar que la alianza legislativa con el macrismo continúa firme (ver aparte). Mañana, horas antes del discurso, el jefe de Gabinete Nicolás Posse juntará a los diputados y senadores oficialistas para últimar detalles de la sesión.

En la antesala a su exposición en el Congreso, Milei congregó a los diputados libertarios en el primer piso de la Casa de Gobierno. El mandatario acaparó la palabra durante un hora y media y solo se detuvo para escuchar preguntas. La gran inquietud de todos los invitados era saber cuál será el tono y el contenido de su intervención ante la Asamblea Legislativa. Al respecto, solo se limitó a contarles que todavía lo está escribiendo y que sobre el final habrá “una sorpresa”. En el entorno presidencial, adelantaron que pondrá particular énfasis en los resultados que arrojaron auditorías sobre las gestiones de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Habrá show de denuncias y cifras tan estrafalarias como incomprobables. La “pesada herencia”, los “curros” y las “cajas negras de la política” ocuparán una parte central del guión.

Del encuentro participó casi todo el bloque oficialista. Los diputados Oscar Zago, “Bertie” Benegas Lynch y Juliana Santillán, entre otros, llegaron en subte a la plaza de Mayo y se ufanaron de la aventura compartiendo fotos en las redes sociales. La única integrante del bloque que faltó a la cita fue la diputada Marcela Pagano, a quien se la vio horas más tarde ingresando a la Casa Rosada. Enojada por manejos internos del partido, la periodista pegó el faltazo, aunque por la tarde habría tenido una charla privada con el Presidente. Entre los presentes, también se lo vio al titular de la Cámara baja, Martín Menem; al ministro del Interior, Guillermo Francos; al asesor presidencial Santiago Caputo y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

El eje central de la charla con los diputados giró en torno a la situación económica. El jefe de Estado repitió que la actividad se recuperará a fin de año, una premonición que remonta a Mauricio Macri y un promisorio “segundo semestre” que nunca llegó. En cuanto a la inflación, pronosticó que en marzo y abril seguirá siendo alta para descender con más fuerza los meses siguientes. Febrero rondará los 15 puntos, según Milei. Además, sostuvo que la sociedad es optimista frente al ajuste y citó una encuesta que indica que “las expectativas de que la economía va a mejorar pasaron del 20 al 42 por ciento".

"La gente nos apoya, no come vidrio”, dijo la diputada Lilia Lemoine a la salida del encuentro y agregó que “el Gobierno está cumpliendo con lo que dijo en la campaña, que el ajuste es sobre la política". Además, se refirió al conflicto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien le pidió al Presidente “abrir una mesa de diálogo” para discutir los recursos de las provincias. Lemoine lo calificó de “ridículo” y afirmó que “solo se merece burlas”. En la reunión en el salón Sur, Milei les dejó en claro a los diputados que, a pesar del reclamo de los gobernadores, no retrocederá en los recortes de fondos a las provincias. "La disciplina fiscal no se negocia", repite. En Casa Rosada, celebraron que Torres haya “bajado varios cambios”, dieron por terminada la discusión política y resaltaron que la disputa la terminará resolviendo la Justicia.

Sobre la actividad parlamentaria, en el oficialismo señalan que todavía no están definidas las iniciativas que se enviarán, aunque Oscar Zago anticipó que trabajan para volver a tratar la ley de Bases. Una posibilidad es que prueben suerte nuevamente mandándola en retazos. Benegas Lynch destacó que, en las negociaciones con la oposición, La Libertad Avanza tuvo "diálogo para podar casi la mitad de los artículos de la norma". “El consenso no es negociar privilegios y seguir con lo mismo. Javier (Milei) ni nadie de los que está en La Libertad Avanza se metió en la política para esto", expresó.

La bancada oficialista tendrá este viernes al mediodía un cónclave ampliado. Nicolás Posse reunirá a los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El silencioso jefe de Gabinete buscará exhibir una muestra de unidad y bajar los últimos lineamientos en la previa de un discurso que será incendiario. El Presidente no hablará desde el estrado sino desde un atril que pidió instalar especialmente para la ocasión. Desde ahí lo escucharan los legisladores a los que llamó “coimeros” y “extorsionadores”.