A una semana del femicidio de Ayelén De Marco, de 32 años, al recibir un disparo en la cabeza mientras estaba con un muchacho que quedó detenido, la familia pide ayuda para que sus hijos puedan asistir a la escuela. A la mujer que trabajaba en una cooperativa social del barrio Las Delicias, le habían matado un hijo de 16 años, en febrero de 2022, en el barrio de la Carne. Ahora, sus otros dos niños, de 13 y 11 años, están con la abuela materna, quien señaló que tienen necesidades para asistir a la escuela. En ese contexto, Amsafé Rosario hizo un pedido de colaboración en sus redes sociales.

"Estamos destruidos", dijo Dominga, la madre de la mujer que cuida a los niños, para quienes también pide que reciban contención y atención psicológica frente a lo que están viviendo. "Yo todavía no caí, no reaccioné, y no puedo decir nada más porque no sé nada de lo que pasó", sostuvo la mujer. "Ella estaba mal desde que pasó lo de mi otro nietito de 16 años", relató.

Según expresa el comunicado de Amsafé Rosario, uno de los chicos tiene 13 años y comienza el 1° año de secundaria; mientras que su hermano tiene 11, y cursará 6to año de primaria. "Ambos viven en el barrio Flammarión. Además de útiles básicos necesitan ropa y zapatillas N° 39/40, uno; y 42 su hermano mayor. Para pantalones, los talles son 38, remeras T 1 de adulto, y talle 16 de niños", detallaron para quienes puedan colaborar.

"Pedimos la colaboración para esta familia y sobre todo para los chicos que ya pasaron y están pasando por una situación muy dramática como lo es la pérdida de su mamá y en estas condiciones", expresaron desde el sindicato de docentes públicos. Para acercar sus donaciones, las personas interesadas en ayudar podrán contactarse con Dominga, al teléfono 341 227-1204.

Justamente, la mujer relató que su hija formaba parte de la organización social y barrial “Movimiento Nacional Desde Abajo”. Desde las redes sociales de ese espacio la recordaron el día del femicidio, en una publicación cargada de dolor: "Nos dejó un gran vacío a todos sus compañeros y a cada uno de los que la conocían, llena de vida, excelente madre y una compañera super solidaria que estaba en cada lugar de necesidad, más que nunca vamos a extrañar de tu compañía en los trabajos diarios en Las Delicias y vamos a ir hasta lo último que se dé la pena más alta para el femicida".

El femicidio de Ayelén ocurrió en Gutiérrez al 1900, donde fue hallada con un disparo en la cabeza. La vivienda pertenece a Milton E., de 29 años, con quien según se pudo saber ella mantenían una relación "no tan formal", indicaron fuentes del caso. El hombre intentó darse a la fuga, pero su padre le dijo que tenía que presentarse y lo llevó para que quedara detenido horas después en Villa Gobernador Gálvez. Según declaró el progenitor, su hijo le dijo que había sido un accidente, mientras manipulaba el arma. El caso quedó a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli y si bien esta semana iba a ser imputado, la audiencia no se realizó porque una situación llevó a que el detenido fuera internado en el hospital psiquiátrico Agudo Ávila.