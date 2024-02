Boca Juniors recuperó al delantero Darío Benedetto en el entrenamiento de este jueves, del que no participó por segundo día consecutivo el colombiano Frank Fabra por un cuadro gripal, lo que puso en duda su disponibilidad para el partido del domingo próximo ante Belgrano de Córdoba, al que tampoco llegaría el marcador central Cristian Lema.



Benedetto superó la molestia estomacal que le impidió trabajar y quedó a disposición del director técnico Diego Martínez, quien evalúa un cambio en la formación inicial respecto del pasado domingo ante River Plate en el Monumental.

Martínez ensayó alternando titulares y suplentes, parecido a lo que había sucedido en la semana previa al Superclásico, y en tanto se espera que este viernes defina si repite a aquellos mismos protagonistas que vienen de empatar 1-1 en el Monumental o mete mano. Eso dependerá fundamentalmente de la situación de Lema, quien atraviesa una molestia muscular y por ahora sigue entrenando aparte.

En caso de no llegar en condiciones físicas, lo que parece más probable dado el panorama actual, el zaguero de 33 años sería reemplazado por Nicolás Valentini, que viene de ingresar unos minutos en el Superclásico.

Todo indicaría que el entrenador xeneize se inclinaría por no arriesgar al ex futbolista de Lanús debido a la sobrecargada agenda de competencia que se avecina, con siete partidos en 45 días.



De ese modo, la probable formación de Boca que se perfila para el domingo sería con Sergio Romero; Luis Advíncula, Valentini, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.



Para recibir a Belgrano, Martínez muy probablemente tampoco cuente con Fabra -que sumó minutos ante River desde el banco-, quien permanece con un estado gripal que le impidió ser parte de la práctica tal como sucedió el último miércoles.



El colombiano se presentó en el predio xeneize y recibió el permiso para regresar a su casa después de comprobarse su estado clínico.



Boca, ubicado en el séptimo puesto del Grupo B de la Copa de la Liga, recibirá a Belgrano el domingo próximo desde las 19.15 por la octava fecha, con arbitraje de Nazareno Arasa.



El Xeneize apenas sumó dos triunfos en la competencia y por ahora se encuentra fuera de la zona de clasificación para los cuartos de final.



El brasileño que muere por La Bombonera

El mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, contó este jueves que al arquero brasileño Allison le "gustaría jugar" en el templo boquense.



"Alisson me dice todo el tiempo que le gustaría mucho jugar en La Bombonera", comentó el volante campeón del mundo. "Muchos jugadores de Liverpool preguntan y saben lo que significa Boca", continuó el ex futbolista xeneize.



Además, Mac Allister comparó a Liverpool con Boca: "Noto mucha diferencia con los demás equipos en cantidad de gente, pero sobre todo en cómo se alienta acá y en la pasión que tienen, por eso siempre lo comparé con Boca. En ese tema son clubes muy parecidos".



"No me gusta prometer que voy a volver, porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo", sostuvo en nota con TyC Sports, y añadió: "No hay que olvidarse de Argentinos, es el club que me dio la posibilidad de crecer y disfrutar de jugar el fútbol. Voy a ir día a día y en un tiempo veremos. Obviamente que las ganas están, sobre todo porque para mí fue muy corto el paso por Boca, me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan", cerró.