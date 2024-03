El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, inauguró este viernes las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña y adelantó que durante su gestión apuntará a "recuperar el orden, tanto en la seguridad como en el uso del espacio público”. Asimismo, remarcó que la "austeridad fiscal" será uno de los ejes de su mandato, ya que es una "senda innegociable".





El discurso completo de Jorge Macri

"Buen día a todos. Es una inmensa alegría y una emoción estar hoy acá nuevamente, en este recinto, el de las disidencias, el de las distintas voces, como dije en diciembre. El lugar en el que cuando se interrumpe la democracia, se cierra. Tenerlo vivo, activo, con voces distintas y diferentes es de un inmenso valor institucional y nos pone en perspectiva de cuánto hemos recorrido juntos como Nación y como República.

Señora presidente de la Legislatura, Clara Muzzio; señoras y señores legisladores de la Ciudad de Buenos Aires; representantes de las distintas fuerzas políticas. Miembros del Gabinete; legisladores nacionales y provinciales; miembros del Poder Judicial; autoridades religiosas; representantes del sector privado, de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y de los trabajadores; Querida familia: mamá, mis hermanas, Belén y mis hijos; queridos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires:

Hoy damos inicio a un nuevo período de sesiones ordinarias. Estamos en una Legislatura cada vez más diversa, con nuevos espacios, referentes y voces. Ésta es la casa de los acuerdos. La convivencia democrática se fortalece cuando cultivamos aquí el diálogo y la escucha. Cuando nos hacemos eco de la demanda de la gente.

Éste es un cambio de etapa. Vinimos a dar un nuevo impulso a la gestión con orden, firmeza y decisión. Vamos a profundizar y a acelerar cambios, pero también a poner en crisis muchas de las cosas que se venían haciendo en la Ciudad. Es momento de salirnos del piloto automático y dar nuevas discusiones.

El contexto nos deja poco margen para maniobrar. Insisto: el contexto económico y social nos obliga a actuar con precisión y con austeridad. Estamos viviendo uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Muchos la están pasando mal, viven con angustia y ven con escepticismo la situación que atravesamos.

El país necesita superar desafíos, no solo económicos, sino sobre todo culturales. Mucho de lo que nos pasa requiere encarar un camino que nos permita recuperar el respeto a las normas, el premio al mérito, el valor de la palabra.

De esta crisis no vamos a salir simplemente arreglando la economía. Tenemos que ser artífices de un cambio más profundo y duradero. Y creo no equivocarme al interpretar así el mensaje de las últimas elecciones.

Siempre he dicho que la mayor riqueza de esta Ciudad es su capital humano. Lo más valioso que tenemos no está ni en mi despacho ni dentro de este recinto. Allá afuera está la “gente importante”, hay una Ciudad que nos mira y nos interpela.

Millones de vecinos que todos los días se esfuerzan por salir adelante, comerciantes que levantan la persiana todas las mañanas, mujeres que emprenden, PyME´s que generan empleo. Y también miles de jóvenes que se están formando para el futuro, profesionales y laburantes que no le escapan al sacrificio, adultos que siguen amando este “Buenos Aires querido” que en cada barrio vibra y respira identidad.

Todos ellos son la Ciudad. Nosotros somos, circunstancialmente, dirigentes que debemos escuchar lo que les preocupa y ocuparnos de las soluciones. Eso vinimos a hacer: poner a los porteños en primer lugar.

No perdamos tiempo discutiendo cuestiones abstractas. Cada minuto que dejamos pasar, sin resolver nada, hay alguien que sufre.

Nosotros estamos de paso. Muchas políticas públicas, en cambio, quedan. Esa fue nuestra convicción desde que Mauricio comenzó un camino de transformación en la Ciudad y sobre todo en el cual Horacio pudo profundizar. Pero aún queda mucho por hacer; y el cambio de gestión, más que un cambio de rumbo, requiere afrontar nuevos desafíos y volver a poner el foco en lo que es verdaderamente importante: los vecinos.

PRIMEROS DÍAS

Al ser elegido Jefe de Gobierno asumí el compromiso de recorrer una vez más el camino de las soluciones. Gobernar es tomar decisiones, muchas veces difíciles, pero también es explicar, convencer, rendir cuentas y saber reconocer las restricciones, incluso los desaciertos, corregir lo que haga falta y seguir adelante.

A mí me van a encontrar siempre del lado de las respuestas.

Respondimos con mucha decisión para poner orden en las calles y en las manifestaciones, terminar con los cortes y acampes, como hicimos en Plaza de Mayo, Plaza Lavalle, Plaza de los Dos Congresos y Aeroparque. Frenamos el ingreso a la Ciudad de los que pretendían generar desorden, como ocurrió la semana pasada, con la columna de piqueteros que venía de La Matanza. Y lo hicimos pacíficamente, dialogando con todos los sectores. Establecimos un equilibrio entre la libertad de circular y el derecho a manifestarse, con dos criterios bien claros: que es el gobierno quien decide qué se puede hacer y qué no en el espacio público; y que el espacio público es para usarlo y disfrutarlo, no para habitarlo, vandalizarlo u ocuparlo ilegalmente. Por eso ayer procedimos al desalojo de la Feria de Retiro, donde además operaban redes delictivas de objetos robados y narcomenudeo.

Respondimos ante el reclamo de mayor seguridad en las zonas comerciales o turísticas y pusimos en funcionamiento la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas para actuar ante situaciones sospechosas en la calle, así como también intensificamos el patrullaje en moto con una actitud preventiva y de mayor alerta.

Respondimos a cada situación de emergencia pública: el temporal de diciembre, los anegamientos y desbordes en Av. Libertador, el incendio de la subestación en Caballito y el derrumbe, un hecho lamentable y doloroso, donde dos vecinos de la ciudad perdieron la vida. Estamos cerca y nos hemos reunido con sus familiares y otros vecinos del edificio. Esperamos que la Justicia actúe y determine las responsabilidades correspondientes.

Cada situación activó la asistencia profesional de nuestros equipos. Pero también fue un aprendizaje, y estamos cambiando nuestros protocolos de respuesta para que sea más rápida y efectiva.

Respondimos a una situación de abandono que es consecuencia de una Ley de Salud Mental que deja desamparados, tanto a los familiares como a las personas con consumo problemático de sustancias, en particular el artículo 20 de la Ley de Salud Mental. Por eso, fortalecimos las Unidades de Psiquiatría del SAME, postura que también compartimos con otros precandidatos en la última campaña. Particularmente, si mal no recuerdo, fue Leandro Santoro quien planteaba también ese eje. Y decidimos implementar en la Ciudad un Protocolo para atender a las personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y que en muchos casos tienen además problemas con el consumo de sustancias como drogas o alcohol.

Así es como elegimos gobernar, con soluciones concretas y convicción.

La gestión es un proceso continuo de aprendizaje. Siempre hay lugar para mejorar, somos conscientes de eso. Sabemos lo que falta y trabajamos todos los días para ofrecer lo mejor.

Los poderes del Estado son tres y en cabeza del Ejecutivo está el rol de llevar adelante la gestión. Es aquí, en este recinto, donde ustedes, legisladores elegidos por el voto al igual que yo, también hacen una parte esencial. Les tocará tratar numerosas iniciativas que los distintos bloques presentarán.

La presencia frecuente del Jefe de Gabinete entre ustedes, para responder inquietudes y planteos vinculados a lo que está haciendo el Ejecutivo, fortalecerá el vínculo institucional y cumplirá con la demanda constitucional.

No hagamos un culto de la disidencia inútil y sin sentido. Enfoquémonos en construir una agenda común que le ofrezca a los vecinos las soluciones que nos demandan.

PROPUESTAS Y PLAN DE GOBIERNO

Quisiera ahora presentarles las propuestas y acciones de nuestro Plan de gobierno. Algunas ya están en curso o son más cercanas en el tiempo; otras miran hacia esa Ciudad que queremos ser: una Ciudad ordenada y segura, en constante desarrollo, que cuida a todos -a sus habitantes y a quienes la visitan- abierta y plural, que favorece la cultura del encuentro y que cuenta además con una infraestructura innovadora, digna de una de las capitales más importantes del mundo.

SEGURIDAD

Un eje prioritario y central de nuestra gestión es recuperar el orden, que abarca tanto la seguridad como el uso del espacio público.

Estamos liderando un cambio cultural basado en un principio: nadie está por encima de la ley.

En estos primeros meses logramos coordinar operativos con las Fuerzas Federales. Haber recuperado esta forma de trabajo conjunto con el gobierno nacional, es muy bueno para la Ciudad.

La Policía de la Ciudad es un orgullo y cuenta con todo nuestro respaldo para enfrentar y combatir el delito. Quisiera aquí hacer un simple, pero sentido homenaje a los 11 agentes que perdieron su vida, en los últimos cuatro años, en cumplimiento del deber, y especialmente a sus familias. Tomemos Estos agentes fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires, mientras venían a trabajar a la Ciudad. Las fuerzas de seguridad requieren una vocación particular, y dar la vida es la expresión más alta de su nobleza y compromiso.

La lucha contra los narcos es parte de lo que viene haciendo la Policía para sacar, de todos los barrios, a las bandas que venden droga. ¡No vamos a permitir que se roben el futuro de nuestros jóvenes y destruyan familias enteras! Los operativos sorpresa de saturación y la identificación de bunkers son parte de nuestra decisión política de dar esta pelea, así como también de erradicar las metaleras ilegales.

La inversión en tecnología y equipamiento es fundamental para llevar adelante una política de seguridad preventiva, moderna y con estándares internacionales, como los que ya tienen los cuatro Centros de Monitoreo y la Central del 911. Las 15 mil cámaras de seguridad, el Anillo Digital y la implementación de las armas de baja letalidad como las TASER, son parte de los recursos de la tecnología con los que estamos combatiendo el delito.Hace 30 días me reuní con los oficiales que usaron las TASER y uno de ellos me dijo: “Sabe jefe, lo más lindo fue que al rato de usarla, me dijo que el delincuente estaba bien”.

Pero además de contar con la tecnología que necesita, el personal policial tiene una actitud de mayor alerta y ese cambio es fundamental para prevenir los delitos más frecuentes como son el robo de celulares o arrebatos en la calle.

Para seguir optimizando la respuesta de cercanía que damos a los vecinos, vamos a avanzar con la instalación de Puntos Seguros.

Estamos avanzando también con el programa Parques Seguros, que incluye la mejora sustancial de la iluminación en los parques de la Ciudad, como ya hicimos en Barrancas de Belgrano y en Parque de las Américas. Más luz y de mayor intensidad da más seguridad y tranquilidad a los vecinos. Luego de esta etapa, sigue la incorporación de los Puntos Seguros que recién mencioné y el refuerzo de cámaras.

En función del trabajo que estamos haciendo para fortalecer la seguridad en la Ciudad, vuelvo a insistir sobre dos cuestiones fundamentales y que son parte del diálogo con el gobierno nacional y la Justicia:

La primera es solicitar la restitución del decreto 70/2017 impulsado por la gestión de Mauricio, que establecía un procedimiento exprés para deportar a los extranjeros ilegales que delinquen. Con esto quiero ser claro. Nuestra Ciudad siempre le abrió y abrirá las puertas a los que buscan progresar, pero tendremos tolerancia cero con los extranjeros que vengan a cometer delitos. Es inadmisible que 4 de cada 10 asesinatos en la Ciudad sean cometidos por extranjeros ilegales. Así vamos a proceder siempre, porque la Ciudad dejará de ser el lugar al que se viene a cometer delitos.

La otra cuestión tiene que ver con un pedido a la Justicia y es la restitución del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. Es fundamental recuperar esta herramienta para detener delincuentes peligrosos antes de que vuelvan a cometer un delito mayor.

ESPACIO PÚBLICO

Una Ciudad ordenada es también una Ciudad más limpia. Los vecinos, además de sentirse seguros al salir de su casa, tienen que poder disfrutar del espacio público y sentir que las calles están cuidadas. Por eso seguimos fortaleciendo y reforzando las tareas de limpieza, desinfección y fumigación. A los servicios diarios de higiene en calles, veredas y sumideros, sumamos operativos especiales durante los fines de semana, y luego de cada manifestación o eventos.

Además de aumentar la limpieza, vamos también a ordenar el uso de los espacios donde se realizan grandes eventos, estableciendo pautas que mejoren la convivencia y amplíen las medidas de higiene en los alrededores donde se desarrollan espectáculos artísticos y deportivos. Es nuestra decisión que los vecinos dejen de pagar el alto costo que significa la limpieza y recolección de residuos que generan estos eventos. Como ya les dije, tenemos que lograr un equilibrio también en esto, entre lo que piden los vecinos, las productoras que los organizan y lo que el Gobierno de la Ciudad tien y gasta como consecuencia de su realización.

“Buenos Aires tiene un río, que lo acuna, que lo besa”, dice la canción popular de Eladia Blázquez. Somos una de las ciudades del mundo que tiene el privilegio de estar frente a un río, con muchos kilómetros de costa. Por eso tenemos que dejar de ser una Ciudad que le dé la espalda al río.

La recuperación del frente costero ya está en marcha a través del Plan BA Costa que contempla obras en 110 hectáreas antes inaccesibles, degradadas o ganadas al río, como la Reserva Ecológica Sur. Hace unas semanas inauguramos el Parque Carrasco. Le devolvimos la vida a un sector de la Ciudad que estaba completamente abandonado y lo convertimos en un espacio para que todos los vecinos lo puedan disfrutar. Obras que comenzaron en la gestión anterior y continuamos. También está en marcha la licitación de un nuevo puente, ubicado a la altura del Estadio de River, para facilitar y aumentar la conectividad peatonal con el frente costero.

Poner en valor espacios como este es una oportunidad adicional porque representa un atractivo para emprendedores del sector gastronómico y turístico.

Junto al desarrollo del río, me comprometí durante la campaña a trabajar por la zona sur. Con este objetivo pusimos en marcha la Mesa de Desarrollo del Sur que busca concentrar esfuerzos y generar la infraestructura necesaria, articulando la inversión pública y privada.

TRANSPORTE

Estamos licitando la construcción de varias obras. La primera, es el Paso Bajo Nivel en el cruce de la Avenida Larrazábal y el ferrocarril Belgrano Sur. Las obras iniciarán en junio próximo y finalizarán en agosto de 2025.

La segunda, es la construcción del paso bajo puente Bosch, que permitirá dar continuidad al Camino de Sirga y poner en valor esta zona del Riachuelo.

La vida en la Ciudad cambió en los últimos años. Las intervenciones en el espacio público y la inversión en infraestructura tienen que dar respuesta a dos desafíos: el ordenamiento del tránsito y el cambio climático.

Para solucionar el congestionamiento que vivimos a diario tenemos que incorporar alternativas sustentables, con menor contaminación y mayor eficiencia energética. Así lo están haciendo las grandes ciudades del mundo. Así lo va a hacer la Ciudad de Buenos Aires.

En su momento, la implementación de las bicisendas apuntó a un cambio en este sentido y modificó la forma de movernos en la Ciudad. Hoy tenemos que dar un paso más y revisar la razonabilidad de alguna de ellas, como la ciclovía de Av. Libertador.

Tenemos bajo estudio de factibilidad la incorporación del transbus o tranvías eléctricos modernos, sin catenarias o vías que permitirá trasladar mayor cantidad de pasajeros, en unidades confortables y acortando los tiempos de recorrido.

La transición energética del transporte urbano se complementa con la transición digital. Así está sucediendo con el sistema Free Flow que agiliza el tránsito, evita largas filas e incidentes en horas pico, en las zonas de la autopistas, y facilita la vida de quienes ingresan todos los días a la Ciudad para trabajar o estudiar. Ya funciona en la Autopista Illia, en la Perito Moreno y, poco a poco, lo iremos extendiendo al resto de las principales arterias de acceso y egreso a la Ciudad.

AMBIENTE

Como mencioné, el espacio público y la infraestructura urbana requieren dar respuesta a uno de los principales desafíos de la humanidad: el cambio climático.

Algunas de las emergencias que vamos a vivir son impredecibles. Incluso la misma ciencia meteorológica está modificando sus estándares para la detección y alarma frente a fenómenos inesperados que no dan tiempo a nada. El temporal de diciembre, las lluvias intensas en períodos muy cortos o las olas de calor son síntomas de esta realidad que llegó para quedarse.

Nuestra política ambiental, en el marco del Plan de Acción Climática, y como miembros de la Red de Ciudades C40, sostiene el compromiso de ser una Ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva para el 2050. Seguir mejorando la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos está directamente relacionado con las obras que componen el sistema hidráulico de la Ciudad.

En este sentido, vamos a continuar con las siguientes etapas del Plan Hidráulico en los Arroyos Maldonado, Vega y Cildañez que impulsó la gestión de Mauricio y continuó Horacio. El 80% de la Ciudad ya se beneficia con esta megaobra destinada a evitar grandes inundaciones y dar una respuesta de escurrimiento más eficiente ante lluvias de gran intensidad y poca duración. Seguimos avanzando en las etapas que faltan, como el ramal pluvial de Villa Santa Rita - Villa del Parque - Monte Castro y Villa Ortúzar, que se estarán terminado para mayo de este año.

No quisiera cerrar este capítulo sin referirme a los avances sobre el viaducto del Tren Sarmiento. El contexto nos obliga a actuar con prudencia. Mientras prosigue el estudio del proyecto, vamos a avanzar con una primera etapa, que es la construcción de seis pasos bajo nivel en la zona y, posteriormente, arrancaría la obra del viaducto. Ya avanzamos con la licitación de los primeros tres y continuamos así con nuestro objetivo de tener una Ciudad sin barreras.

EDUCACIÓN

El puente hacia el desarrollo que queremos para la Ciudad se apoya sobre dos pilares fundamentales: la educación y la iniciativa privada.

La educación es fundacional. Por eso, para privilegiar el conocimiento necesitamos construir sobre lo logrado y avanzar aún más en materia educativa.

Lo que los chicos necesitan aprender en las escuelas, cambió. Por eso mismo las escuelas también tienen que cambiar y dar nuevas respuestas.

Vamos a hacer foco en el aprendizaje, en vez de hablar de enseñanza. En el enseñar está nuestra voluntad, pero si a quien queremos enseñar no aprende, su vida no cambia.

Es un cambio de paradigma que desafía nuestra capacidad de aprender constantemente y que busca activar el talento de los chicos, chicas, adolescentes y jóvenes para su pleno desarrollo personal, creativo, emocional, social y productivo.

Esto nos exige una evaluación permanente, tanto de los alumnos como de los maestros, para mejorar la calidad del desempeño y eventualmente detectar dónde hace falta reforzar los aprendizajes y dirigir la capacitación docente a áreas fundamentales como Lengua y Matemática.

Quisiera aprovechar para agradecer a los docentes que el lunes priorizaron la educación de los chicos y las chicas. Muchas gracias, de corazón. Juntos garantizamos que todas las escuelas de la Ciudad estuvieran abiertas. Nuestro compromiso es defender el derecho a la educación y trabajar para mejorar el aprendizaje en las aulas.

Así, de la mano de nuestro mejor recurso humano, que son los docentes, vamos a unir a las escuelas secundarias con las nuevas demandas laborales vinculadas a las industrias creativas y la economía del conocimiento. Ahí está el futuro que mira al desarrollo de habilidades y capacidades para la vida y el empleo.

Nuestra Ciudad tiene y recibe cerca de 890.000 estudiantes universitarios, que se forman en más de 40 universidades tanto públicas como privadas. Si los chicos son los futuros líderes de nuestra sociedad, es nuestra responsabilidad seguir generando las condiciones para que elijan estudiar y quedarse acá, crecer y formar su vida en este lugar, y la sientan como una tierra de oportunidades para ellos. Y no sólo tenemos que lograr que se queden, sino que vuelva cada uno de los que se fueron expulsados de este país, que no les dio oportunidades.

Así como la educación es un pilar fundamental para el desarrollo constante de la Ciudad, también lo es el sector privado que elige nuestra Ciudad para invertir, generar empleo y hacerla crecer.

En mi visión del progreso, el motor es el privado que emprende y no el Estado que gasta.

Por eso nuestro compromiso es crear un terreno fértil para la inversión privada.

Por otro lado, la innovación es parte de la agenda del futuro que queremos para nuestra Ciudad, y también para nuestros jóvenes talentos involucrados en el mundo gamer, la robótica, la programación y la producción de contenido digital y audiovisual.

Tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen, como está ocurriendo en el Parque de la Innovación, un espacio que impulsa este ecosistema y promueve el desarrollo de startups innovadoras en agrotecnología, salud, ciencia, logística y soluciones para industrias, donde aplican las ciencias de la vida, como también la Inteligencia Artificial.

En este sentido, seguimos apoyando a las empresas y desarrolladores de software que aportan soluciones innovadoras y vamos a incorporar más Inteligencia Artificial a la gestión pública, con al menos un programa por Ministerio, especialmente en salud y seguridad.

La inversión, la investigación y la promoción de las nuevas tecnologías, así como la economía del conocimiento abren inmensas posibilidades para situar a nuestra Ciudad como la capital latinoamericana del desarrollo tecnológico. Tenemos que recuperar ese lugar en el mundo y lo vamos a hacer de la mano del capital humano y el sector privado que tiene esta Ciudad.

TURISMO

Nuestro posicionamiento como “Ciudad global” requiere poner las relaciones internacionales al servicio del desarrollo de la Ciudad, aprendiendo de experiencias exitosas, compartiendo conocimientos y buenas prácticas. El intercambio con naciones hermanas, en un clima de diálogo y cooperación, abre y potencia nuestro horizonte de crecimiento.

Así ocurre con el desarrollo turístico, que atrae nuevas inversiones, genera empleos de calidad y la permanente afluencia de visitantes extranjeros.

SALUD

Este año se concretará la apertura en nuestra Ciudad del Centro innovador de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para potenciar la promoción e innovación turística, generando espacios de desarrollo y oportunidades para el sector.

Les hablé hasta aquí de una ciudad ordenada y segura; de una ciudad con una infraestructura innovadora y en constante desarrollo. Quisiera ahora referirme a otros dos ejes de nuestro plan de gobierno: la salud y el desarrollo humano.

Nuestro sistema de salud es un orgullo. Son los porteños quienes lo sostienen, contribuyendo con mucho esfuerzo. Por eso quiero decirlo con toda claridad: el sistema de salud en la Ciudad siempre será público, de calidad, universal, solidario y gratuito para todos, pero vamos a implementar sistemas de prioridad para los porteños.

Todo sistema tiene la capacidad de mejorar su eficiencia. Por eso estamos trabajando en la implementación de una Red Integral de Cuidados Progresivos, integrando cada nivel de atención y a los distintos efectores, así como también estamos agilizando la sistematización de turnos y la implementación de la historia clínica electrónica.

Aquí quisiera asumir un compromiso, en vez de correrme del problema. Sé que las Guardias tienen que funcionar mejor, porque son la puerta de acceso a la salud. Es una demanda tanto de los que concurren como de los profesionales que trabajan en ellas.

Necesitamos descomprimir las Guardias y facilitar que los vecinos reciban atención cerca de su casa, fuera de los hospitales.

Para eso, vamos a avanzar con la construcción de 3 Centros de diagnóstico de mediana complejidad y otro de alta complejidad, tal como me comprometí durante la campaña, que se suman a los 2 ya existentes. Estos Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia estarán equipados con todo lo necesario para que la atención de cercanía sea una alternativa real a la Guardia donde sólo deberían llegar las urgencias.

Quisiera referirme también a la salud mental. La pandemia afectó emocionalmente a muchas personas y agravó cuadros de por sí complejos. El número de personas en situación de calle aumentó considerablemente, pero también se agravó el consumo de sustancias peligrosas.

Durante los últimos dos años me reuní con familiares de personas que atraviesan esta situación, así como ONG’s y distintas comunidades religiosas que ofrecen ayuda ante el consumo problemático de drogas, el juego o el alcohol.

Me comprometí con ellos a dar una respuesta y apoyarlos en su pedido por una nueva Ley de Salud Mental, porque la ley actual impide muchas veces, ante episodios críticos, la intervención de los familiares, sin el consentimiento de la persona que necesita ser atendida.

Tenemos que ser claros: en la adicción no hay libertad para decidir por sí mismo y mucho menos para pedir ayuda.

En la Ciudad comenzamos a implementar un Protocolo propio para dar una respuesta ante situaciones críticas y de emergencia, con profesionales especialmente capacitados. Así podemos asistir a las personas en situación de calle con padecimientos psicológicos, que en muchos casos padecen además consumo problemático de drogas. Este es solo un capítulo que estamos abordando ante la falta de una nueva Ley de Salud Mental.

La atención a situaciones críticas requiere que abordemos las adicciones de manera integral, haciendo que la Red de Salud Mental tenga siempre más y mejores recursos profesionales.

Este año vamos a reforzar la atención en las Guardias de nuestros Hospitales para asistir a las personas que llegan durante la madrugada con graves problemas de adicción. Y vamos a incorporar un nuevo Centro de Acompañamiento Terapéutico para ayudar a rescatar a las personas que conviven con esta problemática y apoyar a sus familias.

También pusimos en vigencia el Protocolo de abordaje e intervención conjunta para familias con niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Así como establecimos la prohibición de niños en las marchas, no vamos a permitir que la situación de vulnerabilidad de los chicos los deje expuestos y desprotegidos en la calle. Estas respuestas institucionales efectivas garantizan sus derechos superiores y la protección y asistencia de parte del Estado.

ASISTENCIA A SECTORES VULNERABLES

La pobreza la vemos todos los días. En los últimos tres años, aumentó 36% la cantidad de personas que viven en la calle. Aun cuando un alto porcentaje de esas personas provienen del AMBA, vamos a enfrentar esta situación.

Por eso, desde Ciudadanía Porteña y el programa Buenos Aires Presente, intensificamos la asistencia a los sectores más vulnerables y más golpeados por la crisis, conscientes de que el esfuerzo requiere sumar el trabajo coordinado con ONG’s, comunidades evangélicas, parroquias e iglesias que silenciosamente extienden la solidaridad y extiende la solidaridad a todos los rincones de la Ciudad. Eso también es Buenos Aires y es un punto de apoyo fundamental para las políticas públicas de desarrollo humano que desde el gobierno estamos implementando.

Vinculadas a esta agenda social y de cuidado de las personas vulnerables, existen otras políticas públicas que también requieren una sensibilidad integral y que necesitamos fortalecer y visibilizar con mayor intensidad.

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hay temas sobre los que evitamos hablar, ya sea por temor o vergüenza. Me pasó en primera persona. Sé de lo que les hablo cuando me refiero a las personas que convivimos con alguna discapacidad.

Hablar de una Ciudad inclusiva significa que las personas con discapacidades puedan desarrollarse en un entorno más equitativo, promoviendo su participación plena en la sociedad y construyendo redes de vinculación a través de actividades sociales, educativas, deportivas y culturales.

Quisiera destacar, en este sentido, el compromiso de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Como parte de esta política de inclusión vamos a avanzar para que se cumpla con el 5% de cupo que establece la ley para empleados del gobierno de la Ciudad con alguna discapacidad. La Vicejefe de Gobierno, Clara Muzzio, junto a todo su equipo, tiene a su cargo ésta área, que coordina, articula e impulsa todas las iniciativas y proyectos inclusivos.

Por su importancia, señalo particularmente la creación de la Ventanilla Única para todos los trámites relacionados con discapacidad, que necesitan validez en la Ciudad y a nivel nacional, así como también el fortalecimiento del Programa de Acompañamiento a Familias para asistirlas durante el proceso de diagnóstico de discapacidad y el Programa de Becas de Estudios y Formación Profesional.

Las políticas de inclusión son un desafío sobre el que aún tenemos que seguir sumando esfuerzos. A pocos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, renovamos nuestro compromiso con todas ellas para promover, desde la Subsecretaría de la Mujer, su autonomía económica, con acciones que contribuyan a la igualdad real de oportunidades y trato en el empleo y que les permitan conciliar el trabajo con la vida familiar.

Junto a estas iniciativas que integran la agenda de equidad de género, es fundamental que sigamos avanzando para erradicar las distintas formas de violencia hacia las mujeres.

Por eso vamos a abrir el primer Centro de Justicia de la Mujer dependiente del Gobierno de la Ciudad para asistir y acompañar a las víctimas de violencia o de trata. Asimismo, y como parte de la discusión de nuestra autonomía, iniciamos conversaciones con autoridades nacionales para la transferencia de competencias en materia de violencia de género que nos permitan accionar de manera directa e inmediata.

Los Centros Integrales de la Mujer van a continuar brindando la asistencia jurídica, terapéutica y profesional a las que la necesiten. Repito lo que dije hace unos minutos: llegar tarde no es una opción. Todo lo que hagamos para combatir la violencia de género, en todos los ámbitos, nunca será suficiente.

El desarrollo humano integral es parte de una Ciudad que cuida e incluye a todos y que también garantiza el acceso a la cultura, un bien intangible que nutre y enriquece la vida de una comunidad, recrea vínculos y fortalece el sentido de pertenencia.

CULTURA

Buenos Aires es un faro cultural a nivel mundial, con una enorme vitalidad artística y portadora de un capital simbólico invaluable, como el complejo teatral, del cual el Teatro Colón es su máxima expresión, la Usina del Arte, los Centros Culturales, o el Centro San Martín. En este sentido, más allá de la nutrida y variada oferta de muestras, espectáculos teatrales y musicales, festivales, museos, bibliotecas y actividades recreativas, vamos a reforzar la capilaridad del sistema cultural trabajando en red.

Queremos llegar a todos los barrios de la Ciudad con “embajadas culturales”, llevando grandes obras de teatro y espectáculos a distintas zonas, principalmente hacia el sur, para que cada vecino pueda disfrutar, cerca de su casa, una oferta cultural de calidad, que integre además la iniciativa privada, que produce y realiza este tipo de eventos.

También vamos a crear el Pase Cultural para adultos. Esta política fue propuesta por el candidato Martín Lousteau, candidato de la UCR. Esta política de acompañamiento se integra a la atención a la soledad no deseada y a la economía plateada que buscamos fortalecer para las personas en esa etapa de la vida, y que representan el 25% de la población de la Ciudad.

La pluralidad y diversidad de personalidades del mundo del arte y la cultura que tenemos son un sello distintivo. Muchas personas eligen y vienen a nuestra Ciudad en busca de esa libertad que abraza a todos, sin prejuicios, sin estigmas, sin discriminación. Eso nos llena de orgullo y nos compromete a seguir construyendo una Ciudad abierta.

La vida de las colectividades representa esa convivencia plural que nos enriquece y a la vez nos identifica.

También el deporte, con la pasión, el espíritu de equipo y la sana competencia, son una expresión más de nuestra capacidad para incluir a todos. Desarrollar la infraestructura deportiva, fomentar hábitos saludables y colaborar de manera directa con diferentes organizaciones, clubes e instituciones barriales, son un pilar fundamental para conectar las actividades deportivas con los vecinos.

Estamos avanzando, además, con la puesta en valor del Parque Olímpico y el Autódromo, dos lugares emblemáticos del sur de la Ciudad.

La convivencia inclusiva y sin discriminaciones se construye sobre dos valores fundamentales: el respeto a la diversidad y el diálogo.

Nuestra Ciudad es un modelo en este sentido a nivel mundial, gracias a la experiencia del diálogo interreligioso que favorece y anima la cultura del encuentro. Ese espacio de diálogo, escucha y convivencia pacífica entre muchos credos es una inspiración para todos los que tenemos la tarea de dirigir y tomar decisiones, en un mundo marcado por fracturas y conflictividad, es importante recuperar eso. Quiero agradecerles ese aporte y reafirmar mi compromiso para que Buenos Aires siga siendo la “Ciudad del encuentro y de la fe”.

Existen mil maneras de ser porteño. Me comprometí a liderar una Ciudad donde cada uno pueda expresarse libremente, donde puedan convivir la Marcha del Orgullo y la Marcha de las Dos Vidas. No es un cliché hablar de inclusión cuando desde la gestión acompañamos cada una de esas expresiones, convencidos de que defender la libertad es la única garantía de la igualdad.

GESTIÓN EFICIENTE E INTEGRAL

Hasta aquí les presenté las grandes líneas hacia donde se orienta nuestra visión de Ciudad.

Nuestra gestión debe ser orgánica y transversal. Y creo que esto vale también para el vínculo entre los poderes del Estado, particularmente entre este cuerpo legislativo y nuestro Gobierno.

La organicidad y la articulación entre las distintas áreas, junto con la optimización de los recursos, tienen que redundar en mejores respuestas para los vecinos. La sociedad está cansada del despilfarro. Es momento de que sea la política la que se sienta incómoda, ante la incomodidad y el sufrimiento de muchos sectores, sobre todo de esa inmensa clase media laburante, que sigue peleándola todos los días.

La senda de la austeridad es para nosotros innegociable y es también un indicador de nuestra decisión de frenar la inercia del gasto político.

Con este objetivo achicamos la estructura de Gobierno. Pasamos de tener 13 secretarías a 8; suprimimos 15 subsecretarías y 35 direcciones generales. A eso sumamos la decisión de no renovar muchos contratos de carácter político y reducir el 30% de los contratos temporales que finalizaron el 31 de diciembre. Y vamos a seguir revisando programa por programa, Ministerio por Ministerio, con objetivos de eficiencia y optimización en el gasto burocrático. Estas políticas de austeridad representan un ahorro de más de 35 mil millones de pesos para este año.

Estas medidas nos permitirán mantener la sustentabilidad y el equilibrio fiscal, administrando responsablemente los recursos que son de todos los vecinos, sin afectar los servicios que la Ciudad ofrece, sino llevándolos a estándares más altos de calidad.

Por otro lado, en la medida en que la situación del país nos permita hacerlo, sostenemos el compromiso de la baja de impuestos y seguirá siendo parte de nuestro compromiso con todos los vecinos.

Estamos en la gestión para facilitar las cosas y simplificar los procesos, no para impedir o aumentar la carga burocrática. Nuestro objetivo es liberar las energías productivas y dejar de asfixiar la iniciativa privada.

Con este objetivo, eliminamos ya 56 trámites innecesarios y simplificamos también más de 300. El 90% de estos, ya se puede realizar de manera digital. Un pedido a los comerciantes que muchas veces nos reclaman en este sentido, y le transfieren el contacto digital o a sus contadores profesionales que les llevan los números o a gestores, pongan su mail, porque si no nos enteran de la forma de trabajar de manera más fácil. Y no siempre quien actúa de intermediario intenta facilitar, sino que muchas veces se termina transformando en parte del sistema. Los más frecuentes, como la renovación de licencias de conducir y la solicitud de partidas de nacimiento, se gestionan a través de BOTI.

Ahora, vamos a simplificar otros 493, como el certificado de deudor alimentario y el certificado de aptitud ambiental para las actividades económicas y productivas. Por otro lado, para que la obtención de permisos de obra y habilitación de comercios sea más simple, estamos avanzando con la creación de la Ventanilla Únicade Inversiones.

La gestión pública es una herramienta clave para cambiar la realidad, sí y sólo si entendemos que no somos dueños del “Estado”, que por fuera del Estado hay una Ciudad que crea, invierte, genera y agrega valor, que emprende, toma riesgos y va más rápido, muchas veces, que el propio gobierno.

AGENDA LEGISLATIVA

Es mi tarea definir el Plan de Gobierno, y llevarlo adelante junto a todo el Equipo de gestión.

Cambiar la realidad y trabajar para los vecinos es un objetivo que compartimos con todos ustedes, elegidos también para esta tarea desde el rol legislativo.

Por eso, traigo conmigo algunos proyectos que quiero poner bajo la atenta consideración de ustedes y que espero, acompañen favorablemente.

La seguridad pública y la persecución del delito necesitan con urgencia que cambiemos el concepto de reincidencia por el de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. Les dejo como iniciativa prioritaria el tratamiento de una Ley de Reiterancia para la Ciudad y las modificatorias correspondientes al plexo legal vigente. Lo han hecho otras provincias y ha funcionado muy bien. Les pido que enriquezcan y acompañen esta iniciativa.

Durante la campaña me referí muchas veces a la necesidad de reformar el actual Código Urbanístico. Tuvimos varias reuniones de trabajo con vecinos, instituciones y profesionales del sector. El cambio que les propongo busca cuidar la identidad de los barrios, preservar los edificios patrimoniales, las zonas residenciales y asegurar mayor suelo libre en los lugares con más densidad habitacional. Tenemos que potenciar el desarrollo sin dejar de atender las necesidades de cada barrio y haciendo foco, principalmente, en el sur.

La tercera iniciativa es un proyecto de Ley de simplificación de trámites, que busca fundamentalmente dos cosas: optimizar tiempo y recursos, y sacar trabas que obstaculizan la actividad privada. Es imposible que un comerciante tenga que presentar documentación en 5 cuerpos inspectivos diferentes.

Asimismo, esta Legislatura tendrá bajo su consideración el proyecto para generar incentivos que permitan continuar con la recuperación del microcentro.

Algunas otras iniciativas que iremos presentando están vinculadas a temas que forman parte de una agenda de conversaciones con el gobierno nacional, como es la creación de una zona franca destinada a potenciar el desarrollo de la Ciudad. Somos la única jurisdicción del país que no tiene ese beneficio y sería muy bueno para los sectores privados de la Ciudad de Buenos Aires.

Le he pedido al Ministro de Justicia avanzar con el convenio de transferencias e impulsar, además, el trabajo conjunto con legisladores de la Ciudad y legisladores nacionales, de cara a un proyecto que contemple la creación de un fuero laboral propio, con la normativa y competencias que permitan que los conflictos laborales de los porteños tengan un abordaje local, ágil, moderno y una resolución rápida.

AUTONOMÍA - COMPETENCIAS

Sabemos que cualquier intento de avanzar en la autonomía requiere del compromiso de este cuerpo, con números y mayorías especiales. Creo que todos creemos que cumplir con una mayor autonomía de la ciudad es un objetivo, así que espero, con las discusiones necesarias, el sano acompañamiento de estas iniciativas.

Durante este 2024 celebramos 30 años del momento en que nuestra Constitución Nacional estableció, en su artículo 129, un régimen de gobierno autónomo para la Ciudad de Buenos Aires.

Que la Ciudad sea autónoma significa que tiene la autoridad de tomar sus propias decisiones y ser gobernada a través de sus propias instituciones. Hemos avanzado mucho en términos de representación política. Sin embargo, esta autonomía aún no es plena. Hay muchas cuestiones que afectan la vida cotidiana que siguen decidiéndose en otros ámbitos.

Me comprometí a defender a los porteños y a recuperar los recursos de la coparticipación que el gobierno kirchnerista nos quitó de manera completamente ilegítima. Existe un fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a nuestro reclamo y tenemos la tranquilidad de estar dialogando con un gobierno que está dispuesto a cumplirlo. Para eso, nuestros equipos están avanzando, pero esperamos que ese cumplimiento sea pleno y lo más rápido posible.

Mientras llevamos adelante esta negociación con el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei, también estamos trabajando sobre el traspaso de la administración del puerto, la Terminal de Retiro, la IGJ, el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) y algunas competencias de la supervisión del área de salud.

Asimismo, necesitamos avanzar con la Justicia Nacional en el completamiento de la transferencia de los fueros penal, comercial y civil, además del laboral que recién mencioné.

CIERRE

Estamos en un momento bisagra que nos demanda debatir con profundidad y avanzar en las reformas necesarias para ser el país que todos soñamos. La sociedad nos demanda austeridad, transparencia y sensibilidad. Me han escuchado repetir con frecuencia que el rumbo de la marcha lo define el líder, pero el ritmo lo marca el último de la fila.

Tenemos que tener la capacidad y ser asertivos en el sentido hacia donde que queremos marchar. Cada vez que sea necesario tenemos que ir al fondo de la fila y buscar al que viene retrasado, porque nuestra tarea es no dejar a nadie atrás.

Por eso tenemos que encontrar un equilibrio entre ese lugar al que queremos ir y el camino que nos lleva hacia allá. El futuro será mejor si se hace realidad para todos, sin dejar a nadie atrás.

Junto a todo el equipo de gobierno que me acompaña, vinimos a eso, a construir puentes que nos lleven hacia esa Ciudad que hoy vine a proponerles; no vinimos a disputar espacios de poder ni a buscar privilegios. Estamos para servir y para trabajar juntos.

Cada uno de ustedes será recordado por sus decisiones, por las leyes que impulsen desde sus bancas, por cómo enfrentarán cada discusión y qué postura tomarán frente a cada tema.

Compartimos una responsabilidad inmensa. Estoy seguro de que en los próximos cuatro años vamos a avanzar en un mismo sentido: mejorar la vida de los vecinos.

Jorge Luis Borges imaginó la fundación de nuestra Ciudad en un poema donde escribe: “yo la juzgo tan eterna como el agua y el aire”. Buenos Aires es así, es “nuestra” Ciudad, abierta, plural, diversa, apasionante, una tierra prometedora donde construir un futuro en libertad y en paz.

Esa paz tenemos que cuidarla. Por eso recordamos que este año es el trigésimo aniversario del ataque terrorista contra la AMIA, ocurrido en nuestra Ciudad, nuestro país. Guardamos en la memoria el dolor de aquel día y el recuerdo de las víctimas, reiterando nuestro reclamo de justicia.

Para concluir, permítanme compartir nuevamente con ustedes el mensaje que me transmitió el Papa Francisco para todos:

“Me gustó el concepto de llegar antes. Como escribió algún poeta, eso de llegar antes me hace acordar al concepto de madrugar a la aurora. Le diría a los porteños, y a los argentinos en general: que no se dejen madrugar, que lleguen antes. Que no se dejen madrugar por el desánimo, el enojo, por la sensación de que no hay futuro, de que todo está perdido. Hay esperanza”.

“Cada uno de nosotros tenemos que ponernos en ese esfuerzo y sintonía de no dejar que nos madruguen los sentimientos y las realidades negativas. Hay que ser parte de un camino de superación. Un pueblo debe marchar y ponerse de pie”.

El rumbo que elegimos es dar respuestas para hacer que el esfuerzo de todos valga la pena. Y hacerlo con orden y libertad.

¡Muchas gracias por escucharme!"





