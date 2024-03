El homenaje que recibió el represor Horacio Losito sigue generando reacciones. El ministro de Defensa, Luis Petri, no explicó por qué permitió que le rindieran honores a un militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la Red Federal de Derechos Humanos le pidió que oficialmente explique la política que tiene su cartera frente a la posibilidad de que militares en actividad homenajeen a quienes purgan sentencias por su rol en el terrorismo de Estado.

Este viernes, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti –que preside la asociación civil– presentó un pedido de informes para conocer los detalles de los honores a Losito. En redes sociales, se viralizó un video del coronel llegando al Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, Misiones, en el que se lo recibe como un “héroe” por haber combatido en la guerra de Malvinas.

La Red Federal le requirió a Petri que informe la situación de revista de Losito –es decir, si le dieron la baja o si sigue teniendo estado militar, en qué calidad fue recibido en el cuartel de Apóstoles --donde se desempeñaría su hijo, según publicó la asociación Justicia y Concordia-- y quiénes autorizaron el homenaje. También la Red reclamó que informe los detalles del acto.

La principal pregunta que hace Pietragalla Corti es cuál es la normativa vigente para homenajes, celebraciones y recibimientos en unidades militares. Página/12 preguntó cuál era el criterio a voceros del Ministerio de Defensa pero no lo especificaron, solamente contestaron con la remisión a una nota de este diario en la que se informaba que Losito había recibido la libertad condicional. Estar excarcelado no significa que la condena no esté vigente.

En 2007, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó la resolución 506 que impedía que fueran homenajeados quienes tenían condenas por su rol en el terrorismo de Estado o quienes atentaron contra el orden constitucional.

Losito no podría haber sido homenajeado en ninguno de los supuestos si la resolución sigue vigente. Tiene una condena a prisión perpetua por su rol en la masacre de Margarita Belén y dos condenas a 25 años de prisión por su actuación en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. Además, como recordó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Losito fue parte del movimiento carapintada. Fue condenado por el Consejo de Guerra por su actuación en la sublevación de Monte Caseros y luego indultado.

En Malvinas, Losito integró la Compañía de Comandos 602, que lideraba Aldo Rico y secundaba Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la actual vicepresidenta. Al represor le sonrió la fortuna desde que Javier Milei y Victoria Villarruel llegaron al gobierno: días después de la asunción le concedieron la libertad condicional. A él y a su concuñado, Julio Rafael Barreiro. Ese beneficio fue impugnado por la fiscalía y las querellas y está a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal.

Petri –que llenó de militares la conducción del Ministerio de Defensa– debería responder el pedido de la Red Federal de Derechos Humanos en los próximos quince días hábiles. La respuesta debería llegar días antes de los actos por el 24 de marzo.

“Esta solicitud de información se motiva en la preocupación que genera garantizar los efectivos cumplimientos en los acuerdos internacionales contraídos por la República Argentina, apuntando a la no regresividad y, especialmente, entendiendo que la desaparición de personas es un delito de carácter permanente por los que su vinculación con las Fuerzas Armadas puede implicar obstrucción a la búsqueda de la Verdad”, afirmó Pietragalla Corti en su nota.