Agitadoras en el Anfi vuelve a escena en su cuarta edición, con la presencia de artistas locales y su homenaje a mujeres de la escena musical nacional e internacional. A días de la celebración del 8M, la actividad se vincula de manera sensible con la agenda cultural de esta fecha, más aún ante el panorama sombrío y un recorte de derechos que va en aumento. Hoy a las 21, con entrada libre y gratuita, Agitadoras vuelve a decir presente en el Anfiteatro Municipal, a partir de la organización de la Municipalidad de Rosario a través de las secretarías de Igualdad, Género y Derechos Humanos y de Cultura y Educación, junto al equipo de producción artística que conforman Evelina Sanzo, Simonel Piancatelli y Victoria Virgolini.

“El 8 de marzo es el día de la mujer y de la mujer trabajadora. Nosotras somos trabajadoras de la cultura, y a través de la música también se dicen muchas cosas. Con las compañeras que hacemos el festival, Simonel Piancatelli y Victoria Virgolini, nos conocimos en el colectivo de mujeres, militando la ordenanza, y con muchas compañeras nos conocimos durante el debate de la ley del aborto. A todas estas cosas hay que cuidarlas, porque las damos por conquistadas y pueden estar en peligro. Ahora estoy en Medio Oriente, y apenas llegué, fue impactante comprobar cuántos derechos y cuánta libertad tenía en mi país”, comenta Evelina Sanzo a Rosario/12.

“Me vine a trabajar acá el día que ganó Milei, con mucha tristeza, porque me sentí una desertora. Pensé que no íbamos a poder hacer Agitadoras, y sin embargo se pudo armar un equipo, con Simonel y Victoria, que estuvieron a la par conmigo, junto a la banda Música para Volar. Poder delegar y confiar en ellos, no te puedo explicar lo importante que es para mí. Con ellas decimos que esto es una trinchera del amor, acordándonos de Mariana Caminotti, cuando el año pasado decía que los espacios de género son siempre trincheras. Y esto lo es. Por eso decimos que hacer este festival, y en este contexto, es una victoria”, continúa.

-¿Te fuiste a vivir allá o solo por un tiempo?

-Por ahora, no vuelvo a Argentina.

-Y tiene que ver con la situación política.

-No me dan ganas de volver, veo con mucha tristeza lo que está pasando allá. Si bien mi corazón está allá, no quiero volver, porque acá estoy pudiendo trabajar de cantar, todas las noches, cosa que en Argentina se me estaba haciendo muy difícil, estaba sobreviviendo. Me pone triste no poder trabajar en mi país, pero también poder hacer un recital desde acá, mover algunos hilos y aportar algo es un montón, y es muy simbólico. Acá las mujeres no tienen voz y es impactante notar que no se tiene en cuenta lo que vos digas. Ser una disidencia en estos lugares es bastante complicado. Me hicieron un chiste, al decirme que “Rosario es un témpano sin vos”, y que cuándo volvía. Contesté que no creo que la ciudad lo sea, porque siempre está vibrante y en ebullición, con sus artistas que no se quedaron quietos y salieron a la calle. Yo lo veía y quería estar ahí. Yo soy un témpano sin Rosario, porque la cultura acá es una piedra, no hay movida como allá.

-¿Cuál será la propuesta de este año?

-Como la primera edición había sido sobre músicas nacionales; la segunda, latinoamericanas; y la tercera, internacionales; este año quise hacer como un repaso por todo eso y por las que me faltaron. Ojalá Agitadoras siga por muchos años más, porque hay muchas mujeres por homenajear. Pensé en Patricia Sosa, la primera mujer que lideró una banda de rock, para que fuera homenajeada por Lorena Bogado, que hace 10 años está con Rock con Perfume de Mujer. Pensé en la Sole, que clavó un poncho la primera vez que fue a Cosquín; cuando le dijeron “no lo revolees”, ella lo hizo y le abrió el camino a un montón de mujeres en el folklore. Sentí que estaba en deuda con ciertas músicas como el chamamé, con artistas como Ramona Galarza, Teresa Parodi. También Nicki Nicole, Lali Espósito, a quien había elegido antes de que surgiera todo esto que pasó; Gal Costa, homenajeada por Roxana Huergo, maestra mía, que hace más de 30 años canta música popular de Brasil en Rosario. También Silvina Gandini, compositora, pianista y cantante rosarina, con 30 años de trayectoria, va a homenajear a Juana Molina y me agradeció que la convocara porque nunca tocó en el Anfi, yo no lo podía creer. Por esto tiene que existir Agitadoras, por las artistas mujeres que todavía no tocaron allí y no las conocemos.

La presencia de las artistas será en compañía de la banda Música para Volar, en un recorrido en el que se compartirán imágenes con entrevistas y evocaciones de las músicas homenajeadas. “A raíz de Agitadoras hay todo un movimiento que se genera y que es maravilloso. No es azarosa la elección, durante todo el año tengo las orejitas atentas y me van diciendo ‘escuchá a esta chica’, y también porque hay chicas que me escriben. Todo con mucha pasión y con mucho amor. Me encanta el Anfi y que puedan seguir existiendo estos espacios, donde las músicas rosarinas van, por ahí el público no las conoce, pero a partir del show, linkean en las redes y las empiezan a seguir. El Anfi es una gran vidriera, y también lo es Agitadoras para la ciudad”, agrega Sanzo.