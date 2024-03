La diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT) Gisela Marziotta defendió el trabajo de la agencia estatal de noticias Télam y criticó el cierre intempestivo anunciado en la madrugada del lunes por el Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista televisiva, la diputada y también periodista defendió a los medios públcios y afirmó que "son parte de la garantía, no solo de la pluralidad, sino de la federalización de la información, y de garantizar ese acceso a la información desde Ushuaia a la Quiaca".

En este marco, contó que trabajó ocho años en la agencia de noticias Télam y por ende conoce le funcionamiento. "Lo que tiene Télam es que es un trabajo muy invisible, porque cuando se usa Télam no se nombra Télam", dijo.

En el mismo sentido, expresó que "muchisimos diarios de las provincias no van a tener información si Télam no existe" y le respondió al legislador porteño Ramiro Marra, quien consideró que cuentas de la red social X (ex Twitter) pueden reemplazar a la agencia de noticias nacional. "En las redes vos no sabes qué es o qué no es verdad, lo tenes que ir a chequear. Si está en Télam, está chequeado", sentenció.

Asimismo, resaltó la importancia de Télam a nivel nacional como medio de comunicación fidedigno: "Desde 1983 a esta parte es la séptima intención que tienen de cerrar Telam, creo que porque hay un gran desconocimiento y un porteñocentrismo. Se mira como la agencia desde la Ciudad de Buenos Aires. No se toma en cuenta la necesidad que hay de llegar con la información a toda la república argentina".

"Sí es cierto que es algo que le quedó pendiente al macrismo. El macrismo expulsó y echó a 300 trabajadores de la agencia en su momento y le quedó a Hernán Lombardi pendiente cerrar Télam, por eso ahora se está regodeando del cierre de la agencia", agregó.

"Lo que hay que exigir es que el Estado funcione, no cerrarlo o achicarlo. El Estado tiene que dar garantía de comunicación, de salud, de educación, de vivienda, de jubilación, seguridad social. Todo eso tiene que hacer el Estado y bien", concluyó.