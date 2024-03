El Gobierno suspendió este miércoles a más de 200 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La medida, anunciada a través de la Resolución 115/2024 publicada en el Boletín Oficial, fue dispuesta por irregularidades detectadas e imcompatibilidades con el empleo público.

Según se detalla, se detectó que los 236 beneficiarios suspendidos del programa figuran con empleo público en los distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, San Juan, San Luis, Neuquén, Santiago del Estero y La Pampa.

Por ello, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, solicitó “identificar a las 236 personas de las que no obran datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), a los que corresponde suspender preventivamente en el marco de lo denunciado por una posible incompatibilidad”.

Según se explicó, se trata de una suspensión provisoria del plan por un plazo de tres meses. Pasado ese período, “de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa”.

Esta nueva baja de beneficiarios se suma a la caída de otros 27 mil programas que se resolvió a fines de enero.

El cierre del Potenciar Trabajo

La semana pasada, el Gobierno anunció que el programa Potenciar Trabajo dejaría de existir. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que los beneficiarios de este programa serán derivados a otros dos programas: "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social".

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que con esta medida buscan “generar estrategias más efectivas” para que los beneficiarios accedan al mercado formal de trabajo. Y afirmaron que, de momento, no habrá un recorte de los beneficiarios.

"Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social": ¿qué se sabe de los nuevos programas?

Hasta el momento, los nuevos programas todavía no se pusieron en marcha. Todavía no se informó cuándo y cómo empezarán a implementarse. En principio, no habrá que hacer ningún trámite para inscribirse, ya que los beneficiarios serán trasladados automáticamente.

Según se informó, el programa Potenciar Trabajo seguirá vigente hasta que todos sus integrantes hayan sido dereivados a alguno de los dos nuevos programas. Esto es lo que se sabe:

"Volver al Trabajo" tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de los beneficiarios al mercado laboral.

Los participantes podrán conservar la asignación del plan, aproximadamente $80.000, mientras que podrán percibir ingresos adicionales por actividades que les generen hasta tres salarios mínimos ($540.000).

Se prevé que este programa incluya a casi un millón de beneficiarios, abarcando a personas de hasta 49 años.

El enfoque estará en consolidar competencias para mejorar la empleabilidad, a través de capacitación, prácticas laborales y apoyo para el desarrollo de emprendimientos.





Por otra parte, el "Programa de Acompañamiento Social" estará dirigido a personas mayores de 50 años, madres de más de cuatro hijos y adultos mayores.

Se estima que este programa alcanzará a 200.000 personas.

El "acompañamiento incluye talleres para mejorar la organización familiar, capacitaciones para fomentar emprendimientos en la "economía solidaria" y prestaciones monetarias y no monetarias nominalizadas para evitar posibles irregularidades.





