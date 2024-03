De gira camino a asumir como presidente del PRO, el exmandatario Mauricio Macri se reunió con el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro. Tras el encuentro, el exPresidente puso la gestión de Pullaro como un ejemplo de lucha contra el narcotráfico: "Pronto vamos a sentir que los narcos están patas para arriba", aseguró Macri.



"Estás liderando una batalla muy difícil, que es recuperar la seguridad. Eso te trae libertad y sin libertad no hay capacidad de emprender, de desarrollarse, de progresar, porque lo que reina es el miedo", lo elogió Macri en una conferencia de prensa. Antes de viajar a Rosario, Macri había tenido hace algunas semanas un encuentro con Pullaro para conocerse. Y de paso para comenzar a afianzar su relación con uno de los gobernadores que se le plantó a Javier Milei.



No obstante, Macri volvió a señalar que cree que el actual Presidente va por la senda correcta: "Cuando recuperamos la democracia, Argentina tenía el seis por ciento de pobreza, hoy tenemos el 50 o 56 por ciento", aseguró Macri, quien no reveló de donde sacó el dato de la pobreza en 1984, cuando no se medía a nivel nacional (arrancó en 1988). En 1982, el 22 por ciento del conurbano era pobre. En base a esos datos de escasa fiabilidad, Macri aseguró: "Necesitamos un cambio, solamente los necios no cambian ante esta situación. Y Santa Fe tiene que ser la provincia que marque el camino".