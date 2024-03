A cuatro meses de los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en París, los deportistas nacionales sortean distintas estrategias para poder asistir a sus compromisos en competencias Sudamericanas. Las redes sociales se han vuelto grandes colectas y no hay Santiago Maratea que alcance para responder los recortes presupuestarios que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.

Ariel Suarez, oro en los Panamericanos 2011, cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y diploma al merito en los Premios Konex por su desempeño en canotaje y remo, este último tiempo se ha mostrado activo en sus redes por la situación que aqueja al deporte nacional y al país en general. "Comprendo que no hay Plata, Javier Milei. Pero no entiendo y siento que es una falta de respeto a todo el deporte nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el subsecretario en deportes. No todo es SAD, hay un deporte olímpico ahí afuera", fue uno de sus tuits de mediados de febrero.

“El remo es mi pasón”, dice en su perfil de Twitter. Suarez alzó su nombre en 2020 por romper el confinamiento de la pandemia para ir entrenarse a Tigre. "Por qué habilitan a deportes como el fútbol, donde hay contacto, mientras que yo no puedo practicar y estoy solo en el bote", había sido su queja de ese momento. A partir de esa acción se volvió cercano a Patricia Bullrich y apoyó la campaña presidencial de Milei. "VIVA LA LIBERTAD CARAJOOOO !!! Orgulloso de tener los huevos que ninguno tuvo para luchar por nuestra libertad y por todos los deportes", tuiteó el 8 de diciembre. A poco más de 70 días de la gestión que encabeza Milei, las políticas deportivas del actual mandatario no parecen reflejar lo esperado. En medio de viajes y reuniones, el remero respondió algunas preguntas a Página/12 y reflexionó sobre la situación del deporte en Argentina.

–¿Por qué no se toma en cuenta el deporte olímpico a la hora de las gestiones políticas?

–Lamentablemente no se lo tiene en cuenta como una inversión a corto y largo plazo para toda la sociedad. Políticamente no tracciona muchos votos y lo hacen ver cómo un gasto, esto baja el interés de los políticos a la hora de implementar una política más deportiva.

–La falta de becas, o la reducción de ese ingreso, lleva a que los deportistas deban complementar sus ingresos con otra actividad, ¿Te sorprende que esto esté pasando?

–No creo que estén faltando becas, en este caso se tendrían que analizar casos puntuales, pero sí soy consciente que las becas son extremadamente bajas y, como a todos, la inflación las dejó por el piso sumado a que los deportistas no se suelen quejar por diferentes razones. Todo esto es la combinación justa para que terminen buscando otras actividades para poder sobrevivir. Comprendamos algo muy importante, un deportista no es una persona normal: trabaja con su cuerpo y siempre lo tiene que llevar al máximo. Tiene que estar 24/7 para explotar sus capacidades. Esto hace que necesite comer diferente, descansar diferente. La salud, en resumen, su vida es diferente y esto es más costoso.

–Quien tome las riendas del deporte nacional, ¿Qué medidas debería tomar como primera instancia de mandato?

–Primero evaluar el estado en el que se encuentra y que necesidades tiene, conformar un equipo de trabajo competente, armar un plan de acción, y llevarlo adelante implementando los cambios necesarios y volver a evaluar. Hoy por hoy utilizar mucho la imaginación, transformar la falta de dinero en gestión de los recursos que se tienen a mano.

–¿Las sociedades anónimas deportivas son la única agenda que importa para Javier Milei? ¿Por qué?

–Quiero creer que no, pero es lo que parece hasta el momento. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Sólo estoy a favor de las prioridades y, en estos momentos, el deporte Olímpico debería ser prioridad.

–¿La plata se puso por encima de la competencia y la obtención de medallas?

–La plata se puso por encima de todo y no pueden o quieren ver que ahora sin plata es necesario la gestión, trabajo y políticas que utilicen recursos sin necesidad de tanto dinero.

–Los deportistas que van a competir en JJOO de París 2024, ¿Terminan teniendo cada vez menos posibilidad de desarrollo?

–Los clasificados a Paris van a tener lo necesario para esa competencia puntual. El tema es el resto, hay muchos que tienen chances de clasificar y se está dificultando ese apoyo. Pensemos en el día siguiente a París donde el deporte desaparece de los medios. Pensemos en el resto de los deportistas que quedan en el camino de un juego olímpico. Pensemos en esos chicos que hoy no ven al deporte como salida social y terminan agarrando la calle. Pensemos en nuestros hijos que son el futuro de nuestro país.

–¿Qué futuro le ves al deporte nacional?

–Para poder evolucionar y mejorar el deporte tiene que haber un cambio de rumbo. Evidentemente estamos en esta situación por falta de interés político. Si seguimos en esta línea vamos a tener el mismo resultado. Hasta que no se arme un plan estratégico nacional, juntando a todas las partes políticas y llevándolo adelante, sea quien fuera la cabeza, vamos a ir directo a la decadencia total.