Este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá actos y movilizaciones en todo el país en el marco del paro internacional feminista por el 8M, contra la violencia hacia mujeres y disidencias y contra el ajuste económico. La concentración central será en el Congreso de la Nación a las 16 y se replicará en ciudades de todas las provincias.

"Este 8M vení al Congreso con NI UNA MENOS! Concentramos y hacemos ollazo, verdurazo y movidas artísticas. Contra el hambre y las políticas de ajuste. Hacemos marea juntes desde las 16 hs., para ponerle cuerpo al paro feminista internacional", postearon desde Ni Una Menos, que concentran en Hipólito Yrigoyen y Solís, en la Plaza de los Dos Congresos.



Si bien el 8M no es asueto, varias mujeres toman la decisión de no asistir a sus trabajos para unirse a la marcha o hacer un paro para demandar por sus derechos. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que en el sector público el día será descontado si asisten a algún acto en horario laboral. "El Ministerio de la Mujer dejó de existir y, al menos en este Gobierno, no va a volver a existir jamás", dijo.

Las convocatorias del 8M en ciudades de todo el país

"Tocamos, cantamos y bailamos por nuestros derechos", convocan en La Plata a la convocatoria en Plaza Moreno a las 16.30. En Mar del Plata el punto de partida será la esquina de San Juan y Avenida Pedro Luro, a las 17.

En Santa Fe, la convocatoria es a las 17 en la Plaza del Soldado para marchar hasta la Plaza 25 de Mayo para el acto central. El lema es: "SIN DERECHOS NO HAY LIBERTAD. UNIDES contra el plan de ajuste, el hambre, la violencia y la represión de Milei y sus cómplices. ¡ABAJO EL DNU!". En Rosario, en tanto, es a las 17 en la plaza San Martín.



En Córdoba, la movilización arrancará a las 18 en Colón y Cañada y terminará en la explanada del Patio Olmos con la lectura de dos documentos. “Juntas juntes contra el plan de ajuste, hambre, violencia y represión de Milei y sus cómplices”, es el lema.

"𝗟𝗔 𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗦 𝗘𝗟 𝗛𝗔𝗠𝗕𝗥𝗘. Este viernes nos vemos en las calles", es el lema de la concentración de la ciudad de Mendoza, que convoca a concentrar a las 18.30 en Km0.

En San Luis, la convocatoria es desde las 18.30 en el Correo para marchar Plaza del Arte, donde habrá una lectura de documento a las 20.30. En San Juan concentran desde las 17 en la Plaza 25 de Mayo, bajo el lema #NiUnPasoAtrás.

En Salta, la movilización será en la plaza 9 de Julio a las 18, con la consigna “ni un derecho menos, ni un ajuste más”. Mientras que en San Salvador de Jujuy se reunirán en plaza Belgrano a las 16; y en San Miguel de Tucumán a las 17.30 en Plaza Urquiza.

En Santiago del Estero la convocatoria es a las 18.30 para movilizar desde Belgrano y Alvear hacia Plaza Libertad. En Resistencia convocan a las 8 al Hospital Perrando, "contra el ajuste, entrega, represión de Milei".

En Formosa la concentración es a las 16, en la sede del Poder Judicial, desde donde marcharán a la Casa de Gobierno y la secretaría de la Mujer, para culminar en la plaza San Martín donde habrá música y actividades.

En Posadas, a las 16 en Junín y Santiago del Estero, para marchar a la plaza 9 de Julio, con el lema "Contra el ajuste, ni un derecho menos". En Corrientes la concentración es desde las 8.30 en Plaza Cabral y luego se marchará a la Casa de Gobierno. En Paraná a las 18 en Plaza de Mayo para movilizar a Plaza Mansilla.

En San Fernando del Valle de Catamarca la convocatoria es a las 18:30 en la plaza 25 de Agosto para marchar a Plaza Principal. Los movimientos feministas de La Rioja saldrán a las 19 de la Glorieta del Doctor Zubía.



En La Pampa concentran a las 10:30 en la explanada de la Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador. Continuará a las 16:30 en la Universidad Nacional de La Pampa y a las 18 en la Plaza San Martín de Santa Rosa.



En Bariloche, convocan a una intervención en Plaza Central a las 16 y talleres desde las 17 en el Edificio de Cultura Municipal. En Neuquén la convocatoria es 18:30 en el monumento a San Martín.

En Puerto Madryn convocan a las 17.30 a Plaza San Martín bajo el lema "No hay libertad con hambre". En Río Gallegos concentran en Plaza San Martín a las 16. Y en Ushuaia a las 16.30 en la sede del Superior Tribunal de Justicia para marchar a las 17.

