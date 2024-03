Este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá actos y movilizaciones en todo el país en el marco del paro internacional feminista por el 8M, contra la violencia hacia mujeres y disidencias y contra el ajuste económico. La concentración central será en el Congreso de la Nación a las 16 y se replicará en ciudades de todas las provincias.

"Este 8M vení al Congreso con NI UNA MENOS! Concentramos y hacemos ollazo, verdurazo y movidas artísticas. Contra el hambre y las políticas de ajuste. Hacemos marea juntes desde las 16, para ponerle cuerpo al paro feminista internacional", postearon desde Ni Una Menos, que concentran en Hipólito Yrigoyen y Solís, en la Plaza de los Dos Congresos.



A las 17, la movilización tomará las calles, partiendo desde 9 de Julio hacia el Congreso. Una hora después, el evento terminará con la lectura de un documento que resaltará las demandas y aspiraciones del colectivo Ni Una Menos.

Bajo el lema #ParoInternacionalFeminista, el llamado a salir a la calle en defensa del Aborto Legal Seguro y Gratuito será respaldado por diversos colectivos feministas, incluyendo al Ni Una Menos, Inquilinas Agrupadas y Mamá Cultiva.

Si bien el 8M no es asueto, varias mujeres toman la decisión de no asistir a sus trabajos para unirse a la marcha o hacer un paro para demandar por sus derechos. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que en el sector público el día será descontado si asisten a algún acto en horario laboral. "El Ministerio de la Mujer dejó de existir y, al menos en este Gobierno, no va a volver a existir jamás", dijo.