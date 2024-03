Todavía está fresca la frase del presidente Javier Milei ante empresarios de Expoagro, que develó Página/12, sobre su decisión de "mear" a los gobernadores si no le aprueban el proyecto de ley ómnibus o Bases que volverá a enviar al Congreso. Anoche, durante una entrevista televisiva, Milei redobló la apuesta al confesar que "el error que cometí en estos 90 días fue creer que podía negociar de buena fe con los gobernadores". Es en este contexto de agresividad presidencial que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirán esta tarde en la Casa Rosada a la mayoría de los gobernadores --La Rioja, Mendoza y Formosa envían a sus vices-- donde buscarán convencerlos de acompañar justamente el proyecto Bases, con paquete fiscal incluido, y el retorno del impuesto a las ganancias. Todo esto como requisito previo e innegociable para firmar el Pacto del 25 de mayo. El encuentro se prevé complejo, sobre todo si se toma en cuenta que los gobernadores patagónicos se reunieron ayer en Puerto Madryn. Desde allí llegaron frases como la del mandatario rionegrino, Alberto Weretilnek, que dejó entrever la negativa de los gobernadores del sur a restituir el impuesto a las ganancias: “No estoy de acuerdo con este impuesto. Ya es un tema terminado”, afirmó.



En la previa al encuentro con los gobernadores en la Casa Rosada, donde anoche dejaron trascender que el Presidente no será de la partida, se produjo la reunión de los gobernadores patagónicos. Desde el lejano sur avisaron que "estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos y estén precedidos de condicionamientos". Otra frase que anticipa que la reunión en la Rosada los mandatarios provinciales no van solo a oír sino a discutir propuestas, alternativas.

La voz del sur

En la reunión de "las provincias unidas del sur", además de Weretilneck, estuvieron sus pares de Chubut Ignacio Torres; de La Pampa Sergio Zillioto; de Santa Cruz Claudio Vidal; de Neuquén Rolando Figueroa y de Tierra del Fuego Gustavo Melella. Los patagónicos estuvieron trabajando en distintas propuestas que presentarán este viernes ante los funcionarios nacionales y, en conferencia de prensa, subrayaron que "no les gustan las estafas mediáticas", y que "no existe un proyecto económico rentable si no hay sustentabilidad social".

"Esta es una discusión más profunda que de recursos. Es de facultades, obligaciones y derechos. Quien quiera poner una falsa grieta de un estado nacional contra los provinciales no entiende nada. Esas son discusiones antiguas", remarcó Torres. El chubutense indicó que irán a la Casa Rosada "con expectativas". "Vamos a que sea una reunión en el marco de un pacto federal que nazca de las provincias. Si no nace de las provincias es simplemente la adhesión a algo", distinguió. Adelantó que tendrán "una actitud colaborativa", pero que arribarán "con datos concretos y un trabajo hecho de cómo podemos aportar a las metas que se propone el gobierno, pero desde una agenda de desarrollo que genere trabajo y contenga a los sectores vulnerables". "Después hay un montón de cosas que tendrá que discutir el Congreso, que hoy tiene más centralidad que nunca", distinguió y puntualizó que "eso está bien porque habla de un país con instituciones fuertes".

Vidal, en tanto, agregó que "somos democráticos, pero es difícil trabajar en conjunto con un gobierno que, no solo maltrata a sus gobernadores, sino también a los habitantes de las provincias, como vimos que pasó con Chubut". "Cuando le faltan el respeto a un gobernador le faltan el respeto al pueblo", disparó. Ziliotto, en tanto, resumió sobre sus expectativas del encuentro del viernes que "queremos ir a discutir un nuevo federalismo fiscal porque queremos recuperar lo que nos pertenece".



Por último, Melella indicó que "no queremos pelear con nadie, pero somos gente de respeto y nos gusta que nos respeten", y subrayó: "Es cierto que había que reordenar cosas, pero ese reordenamiento tiene que hacerse con humanidad. No puede ser que nuestros abuelos no puedan pagar sus remedios. Eso no es construir una patria. Nosotros proponemos un plan de desarrollo con un estado fuerte que garantice una justa distribución de la riqueza".

Lo que dicen en la Rosada

En la previa del encuentro, en Balcarce 50 insisten con la amenaza de que no habrá acuerdos fiscales si no hay primero una aprobación del proyecto de ley Bases. Tal como lo dijo Milei en su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias del 1º de marzo. En el entorno del Jefe de Estado repiten que "no se puede hablar de pacto fiscal si no le dan al gobierno las herramientas para manejar la crisis".

En línea con esas amenazas, el ministro del Interior Guillermo Francos adelantó ayer jueves que el Gobierno nacional podría cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva "si no se soluciona el tema con la ley ómnibus". Argumentan que la legislación actual --que exime de pagar ganancias a la cuarta categoría-- comenzaba a regir en 2024 y que, como hubo tres meses de 2023 que no se cobraron, legalmente ellos podrían reclamar esos pagos.

Los seis gobernadores patagónicos no fueron los únicos que ya adelantaron su negativa a votar la vuelta del impuesto a las ganancias. A ellos también se suma el de Córdoba, Martín Llaryora. En las últimas horas, el cordobés dijo que para él "es un error reponer Ganancias", y que, en cambio "hay que ir por los altos ingresos”. "Con la recesión, volver a ir sobre salarios, que están totalmente deprimidos por la inflación --porque la motosierra y la licuadora son eso-- me parece un error”, señaló.

La propuesta que habían realizado los gobernadores sobre este tema es que, en lugar de reponer ganancias, el gobierno comience a coparticipar parte del impuesto al Cheque o al Impuesto País. Ambas opciones son descartadas de cuajo en Casa Rosada. "No se va a coparticipar el impuesto al cheque y el Presidente dijo que el cepo se va en el corto plazo. Por lo tanto no tiene sentido tampoco coparticipar el Impuesto País", repiten como un mantra. Además, agregan en tono provocador: "más allá de lo que diga Llaryora, que parece que en su provincia muchos pagan ganancias, hay otras provincias donde pocos pagan ganancias y ellos sí están a favor de que vuelva".

Francos puntualizó que esa opción “no está en discusión, pero eso no quiere decir que los gobernadores no vayan a proponerlo”. Aclaró, además, que los temas vinculados a las moratorias previsional y tributaria van a estar en el paquete fiscal que el Gobierno presentará como parte del Pacto de Mayo, mientras que la ley de blanqueo se discutirá “más adelante”.