Solo unas horas de recuperación tiene el plantel de Newell’s tras la victoria ante Tigre. Sin descanso, el plantel volvió a los trabajos ayer porque hoy vuela a Mendoza donde mañana visitará a Godoy Cruz, el líder de la Zona B. Mauricio Larriera espera por la evolución física de los jugadores para definir la alineación, aunque por suspensión no jugará Angelo Martino. En el medicampo, por el contrario, volverá el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés.

Los leprosos retomaron los trabajos ayer por la tarde, a pocas horas del triunfo del jueves por la noche ante Tigre en el Coloso del Parque. El fixture no da tregua en Copa de la Liga y el domingo la Lepra visitará a Godoy Cruz, el puntero de la Zona B. Larriera, por primera vez en el torneo, deberá hacer cambios en defensa. Porque Martino llegó a la quinta amarilla y hoy no viaja con el plantel. Una opción de reemplazo es con Brian Calderada, quien sustituyó al ex Talleres en el tramo final del partido con Tigre.

Pero en el mediocampo volverá luego de una suspensión el uruguayo Fernández Cedrés. Julián Fernández es el candidato a salir. El resto del equipo no tendría cambios, incluso a pesar de que está disponible para retornar Guillermo Balzi, titular ante San Lorenzo. El plantel rojinegro entrena esta mañana en Bella Vista y por la tarde vuela a Mendoza para quedar a la espera del compromiso de mañana.

El rival recibirá a Newell’s con una semana de preparación dado que el último partido lo jugó con suplentes, al priorizar su participación en primera fase de Copa Libertadores, donde fue eliminado por Colo Colo.