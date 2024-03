La Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, la Asamblea Feminista, que contienen a colectivos feministas, disidencias, mujeres autoconvocadas, jubiladas, marcharon en el Día Internacional de la Mujer con la consigna “Ni un paso atrás, abajo el DNU y el ajuste”. Hubo un pañuelazo verde en la Casa de Gobierno.

En la marcha se difundió un documento de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, de repudio a las medidas de ajuste del gobierno nacional y provincial y en defensa de derechos conquistados, como el aborto legal.

“Hoy en nuestro país asistimos a la destrucción del empleo". A los despidos, "se suma el cierre de reparticiones públicas, el pretendido cierre de Télam", y la amenaza "que pesa sobre el futuro de las Universidades Nacionales que no llegarán con sus presupuestos al mes de mayo. Exigimos la reincorporación ya de todas las despedidas por Milei en Nación, de(l gobernador Carlos) Sadir en nuestra provincia y en todas las municipalidades por parte de numerosos intendentes”, reclamó la Multisectorial.

También cuestionó el ataque a sectores más vulnerables de la sociedad: "Sobre trabajadoras y trabajadores y nuestros jubilados y jubiladas se descarga el infame déficit fiscal 0". Tras recordar que, salvo los salarios, "Todos los otros precios están liberados", afirmó que los "impuestos para resolver el problema económico deben imponerse a las mineras y el resto de las empresas que se vienen enriqueciendo sin tregua”. En esa tónica, reclamó un paro nacional activo.

Y denunció una "escalada de misoginia encabezada por el gobierno nacional", que "no solo niega la desigualdad laboral que padecemos las mujeres, sino que quiere quitarnos la jubilación de amas de casa, que reconoce el trabajo en negro y el trabajo de cuidados que cargamos sobre nuestras espaldas las mujeres por generaciones y décadas”.

Ni anticonceptivos ni aborto legal

Como parte de ese aumento de la violencia contra las mujeres, la Multisectorial reseñó que no llegan anticonceptivos a los centros de salud, ni medicamentos para garantizar el aborto legal. Y se comprometió a redoblar esfuerzos para defender la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral (ESI): “Vienen por el aborto legal, prohíben el lenguaje inclusivo incentivando los discursos de odio, cierran el INADI y prohíben la perspectiva de género en el Estado, lo que es inconstitucional”, cuestionó. En la misma línea incluyó la eliminación del Ministerio de las Mujeres, del programa Acompañar, "que nos ayudaba económicamente a salir de la violencia", y del plan Potenciar, que "se da de baja inundando de incertidumbre a miles de promotoras de género que dan la pelea en sus barrios y paran la olla en sus propias casas”.

“Hoy seguimos dando las batallas democráticas. Somos la marea que acompaña a quienes denunciaron a los violentos, como (el procurador Sergio) Lello Sánchez. Y la misma marea que reclama la cesantía de(l fiscal) Walter Rondón por armar causas", como las acusaciones a referentas y referentes de comunidades originarias "a quienes se les inventa una falsa acusación de homicidio culposo", o la acusación "a quienes simplemente compartieron un twit o un audio en un grupo de whatsapp". "Basta de violentos en lugares de poder”, reclamó. Asimismo, exigió un servicio de justicia que garantice condenas a los femicidas, "en vez de dedicar recursos a perseguir a quienes no se disciplinan".

La concentración se realizó en la céntrica plaza Belgrano, los diferentes colectivos feministas y de la diversidad desplegaron folletos, información sobre los derechos conquistados, carteles, pañuelos verdes, violetas, rosas, y fotos de las víctimas de femicidio con reclamos de justicia. En esta marcha no hubo despliegue policial como años anteriores.

“El movimiento de mujeres sigue sin tener techo, y nos abrazamos en cada batalla, y no vamos a detenernos hasta detener nosotras el avance del machismo, la misoginia y el fascismo de Milei”, fue uno de los mensajes en la marcha.

La columna, de casi diez cuadras, partió por la calle San Martín. Se detuvo frente al Ministerio Público de la Acusación, en repudio de su actuación en causas cuestionadas, como la acusación a los tuiteros, el hostigamiento a familiares amigos de Nahuel Morandini, y la persecución a abogadas que defienden a manifestantes y comuneros del Tercer Malón de la Paz. El 5 de marzo las abogadas Alejandra Cejas, Mariana Vargas y Silvana Llanes denunciaron al fiscal Walter Rondón acusándolo de armar causas penales a dirigentes sociales. La manifestación repudió "la justicia patriarcal jujeña".

También hubo marchas y otras actividades en Tilcara, San Pedro, yLibertador General San Martín, con consignas similares.

Ni una menos

Como cada año en esta fecha, de la marcha participaron familiares de víctimas de femicidios. Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, reclamó la continuidad de la Ley Iara, que declara la emergencia en materia de violencia de género en la provincia.

Cunchila habló cuando la columna pasó por la sede del Consejo de la Mujer. “Es un día especial para cada una de nosotras, como hijas, hermanas y mamá”, empezó. Luego contó una conversación con la titular del Consejo, Lourdes Navarro: “Le pedí que siga vigente la Ley Iara, que la reformulen, porque aunque no lo quieran aceptar, se salvaron muchas vidas, se abrieron muchas puertas. Necesitamos que sigan trabajando, que tengan presupuesto real, que estén para atender a todas las víctimas de Jujuy. Esto no pasa en capital, pasa en Humahuaca, San Pedro, Palpalá, Tilcara, Santa Clara, Santa Catalina, cuántos femicidios se registraron. No tenemos que esperar que se sigan matando mujeres”, sostuvo tras enumerar lugares donde consideró que el estado estuvo ausente.

También dijo que habló con el secretario de Gobierno de la provincia pidiendo que se mantenga la emergencia en violencia de género. “Si quieren sacarle el nombre (a la ley), no importa, debe estar vigente, lo importante es que no haya una mujer menos en la provincia, nos queremos vivas de punta a punta, no queremos más muertas”.