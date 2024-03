Llegó marzo, el mes de la Memoria en el país, y la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino elevó un pedido urgente, legítimo y necesario: que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) le realicen un homenaje oficial a los futbolistas detenidos desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar.

Se trata, por el momento, de 27 casos de jugadores que tienen relevados e investigados, nombres que dieron a conocer en conjunto en una carta que les enviaron el lunes 4 de marzo tanto a la AFA como a FAA con el objetivo de concretar el acto de reparación histórica, uno de los más importantes que se debe nuestro fútbol.

“El pedido es una propuesta para hacer un acto en homenaje a los futbolistas detenidos desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar, con la colocación de una placa en el predio de Ezeiza con sus nombres. La idea es que se pueda realizar en el transcurrir del mes de marzo”, le explica a Página/12 Mariel Alonso, integrante de la Coordinadora. Y agrega: “Los nombres reunidos provienen de una investigación realizada por el periodista y escritor Gustavo Veiga, que aportó 20 casos, y también del trabajo que venimos haciendo desde las comisiones de derechos humanos en los clubes, a partir de lo cual surgieron siete casos corroborados para agregar a la lista”.

Sergio “Cherco” Smietniansky, otro de los integrantes de la Coordinadora que llevan adelante la iniciativa, le explica a este diario que el pedido nació durante el último encuentro del organismo: “Estábamos planteando actividades para hacer el próximo 24 de marzo y empezamos a darnos cuenta de que estaba faltando el homenaje de la institución madre. Prácticamente no existe club que no haya hecho su homenaje, pero faltaba el de la AFA y a las víctimas directas, los futbolistas”.

Desde aquel momento hasta el envío de las cartas a la AFA y a Agremiados -algo más de una semana-, en la Coordinadora se dieron cuenta de que había otros casos corroborados por los clubes que podían sumarse a los 20 de la investigación de Veiga. “Eso marca que la lista es absolutamente incompleta y que debe haber muchos más -explica Smietniansky-. Pensábamos que teníamos una deuda pendiente y ahora nos dimos cuenta de que son dos: hacerles el reconocimiento y continuar la investigación para saber cuántos futbolistas detenidos desaparecidos hay en Argentina”.

"Se trata de un reconocimiento fundamental porque es un gran pendiente -explica Alonso-. El primer enfoque de los clubes tuvo que ver con las hinchas y los hinchas detenidos desaparecidos y asesinados de la última dictadura, con el trabajo hecho por reconstruir esa pasión por su club como parte de la identidad de esas personas que ya no están y también con el trabajo de entender que los clubes, como espacios de socialización, no podían no asumir que ellos y ellas, detenidos desaparecidos y asesinados, son parte de la historia del club. En ese momento empezamos a ver que había entre ellos atletas, porque los atletas también eran socios de los clubes y, a partir de la investigación de Veiga, empezó a ser ineludible trabajar con la historia de los futbolistas detenidos desaparecidos. Es un homenaje que ya viene muy postergado y, además, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, viene en la línea de apoyar este tipo de reconocimientos. Por todo eso, es la bandera que vamos a levantar este año".

La humildad de Gustavo Veiga, histórico periodista de este diario, no le deja ver la cabal importancia de su trabajo para lograr esta reparación histórica que se reclama, aunque es a la vez esa misma sensibilidad que lo caracteriza la que ha estructurado su búsqueda y la restitución identitaria en el deporte de al menos 220 deportistas detenidos desaparecidos y asesinados. “Me siento orgulloso de haber hecho estas contribuciones, pero este pedido es gracias a la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino”, señala Veiga -cuya investigación comenzó en 1998- en diálogo con Página/12.

El autor de Donde manda la patota (1998) Fútbol limpio, negocios turbios (2002) y Deporte, Desaparecidos y Dictadura (editado en 2006 y con reediciones actualizadas en 2010 y 2019) también tiene su mirada sobre este postergado homenaje: “Me parece un acto de justicia hacia la memoria de los deportistas detenidos desaparecidos. Y además, creo que en estos momentos históricos de nuestro país, de negacionismo, de poner en cuestión cifras y reivindicar el terrorismo de Estado por parte del Gobierno de Milei, es doblemente importante que este tipo de homenajes se hagan. Estos acontecimientos son claves para llevar estas historias hacia adentro de las instituciones deportivas. Es hacer justicia con la historia de deportistas olvidados, que en algunos casos podrían haber desarrollado una carrera deportiva más extensa”.

Alonso, finalmente, aporta una motivación fundamental para la concreción del pedido que hace la Coordinadora. “Con estos homenajes, además, visibilizamos”, señala. Y agrega: “Sabemos que estas cosas son siempre multiplicadores y, justamente, la reconstrucción de esas historias y la continuidad del ejercicio de memoria con lo sucedido dependen de continuar trabajando y de volver a traer estos actos y homenajes. Para las familias, a su vez, es siempre un acto de reparación enorme y eso también es importantísimo”.

“Estamos a la expectativa de que la AFA lo haga. En el pedido solicitamos que tanto AFA como Agremiados inviten a familiares, a los clubes y a organismos de Derechos Humanos”, señala Smietniansky, quien además suma una razón más -si es que faltara alguna- para realizar el justo reconocimiento: “Otra cosa para resaltar es que la Unión Argentina de Rugby ya hizo un homenaje. Existe una federación que hizo su homenaje a sus deportistas detenidos desaparecidos: eso también le da fundamentos a este pedido, que es absolutamente realizable, legitimo, y necesario”.

Los futbolistas detenidos desaparecidos y asesinados víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar relevados hasta el momento por la Coordinadora son, entonces, 27. Son Julio Fabián Benítez Reguera, Raúl Leonel Bru, Raúl Ernesto Ceci, Luis Alberto Ciancio, Ignacio Manuel Cisneros, Ricardo Osvaldo Cuesta, Ricardo Gabriel Del Río, Daniel Omar Favero, José Eduardo Feldman, Pedro Arturo Frías, Alberto Armando Garbiglia, Sergio León Kacs, Juan Carlos Luna, Carlos Manfil, Gustavo Gabriel Olmedo, Francisco Víctor Pana, Néstor Alberto Pedernera, Hugo Reynaldo Penino, Antonio Enrique Piovoso, Rodolfo Antonio Prestipino, Miguel Ragone, Eduardo Raúl Requena, Carlos Alberto Rivada, Ernesto Rojas, Rubén Santucho, Santos Soto Delfor y Rubén Yáñez Velarde. Y es con ellos la urgencia de esta histórica reparación.