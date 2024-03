“El sueño que nos trajo hasta acá es armar un equipo que juegue de memoria con la verdad en los pies”. Como un mantra, es la frase que repiten desde 2017 las y los integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, que tuvo su génesis a finales de ese año y salió a la cancha el 24 de marzo de 2018 con una propuesta propia.

La Coordinadora está integrada por diferentes espacios de memoria dentro de los clubes deportivos, que pueden ser institucionales o no. Si bien la mayoría de los participantes son de Buenos Aires, el interés por la temática se fue regando y poco a poco comenzaron a participar desde las provincias: pioneros fueron los rosarinos (de Santa Fe) y luego, con una creciente federalización, se creó una nueva Coordinadora que actúa en Córdoba, siguiendo también con aportes dispersos desde diferentes latitudes del país, como lo es el caso de Salta.

Acción de la Coordinadora de DDHH del Fútbol Argentino.

Mariel Alonso es parte del espacio y representa en la Coordi, como ellos la llaman, al club Argentinos Juniors. Ella acerca un marco para entender la génesis y el accionar del agrupamiento de hinchas: “decimos siempre que el fútbol es parte de nuestra vida como lo fue en la identidad y la vida de los hinchas detenidos desaparecidos. Además, los clubes son un espacio de sociabilidad y sociabilización y, en tanto esto, aportan a la educación, a la cultura y a la defensa y el conocimiento de nuestros derechos y el reconocimiento de nuestro club como parte de nuestra identidad fundante. No se puede pasar por alto el lugar que ocupa, así que el aporte es a la visibilización, aprovechando la visibilidad que tiene el fútbol y la importancia que tiene el deporte en nuestra vida y específicamente el fútbol para los argentinos y argentinas”.

Todos los 24 de marzo el espacio plantea nuevas acciones y renovados desafíos. Para la próxima conmemoración se reflexionó que ya era momento de que los organismos rectores del fútbol como la Asociación del Fútbol Argentino, y el gremio que aglutina a los futbolistas, Futbolistas Argentinos Agremiados, se pronuncien rindiendo un homenaje a todos aquellos futbolistas que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Integrantes de la Coordinadora en acto de la Secretaría de DDHH de la Nación.

Alonso comenta en relación a la propuesta: “la idea surge del trabajo colectivo donde venimos reivindicando a los hinchas y a los deportistas víctimas del terrorismo de Estado. Este año nos pareció que ya era ineludible el compromiso de realizar un homenaje oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y del gremio, nos parecía que a esta altura del trabajo que venimos realizando, era momento de reclamarlo, tomar esa bandera y llevarla adelante”.

Las cartas fueron dirigidas a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA, y al secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, y su comisión directiva, justificando y enmarcando la propuesta, así como sugiriendo el predio de la AFA, "Lionel Messi", como espacio a realizarlo. El texto también nombra a los 27 jugadores desaparecidos que hasta el momento están documentados.

Este relevamiento surge, en primer término, de una investigación realizada por el periodista Gustavo Veiga y ampliada por diferentes espacios de memoria y organismos de derechos humanos desde diferentes puntos del país. Es así que en este listado se incorpora por primera vez a dos futbolistas salteños, ambos del Club Libertad: Miguel Ragone y Rubén Yáñez Velarde.

De este último en un proyecto de resolución para reconocer la labor del Equipo de Antropología Forense, que recuperó los restos de Yáñez Velarde, puede leerse una descripción que dice: “Rubén Yáñez Velarde nació en la ciudad de Salta, el 27 de Diciembre de 1936, estaba casado y tenía 3 hijas. Trabajó en Agua y Energía de la Provincia y perteneció al Sindicato de Luz y Fuerza”. Yáñez Velarde fue secuestrado el 11 de noviembre de 1975 y estuvo desaparecido hasta el 16 de febrero de 2012,

Rubén Yáñez Velarde, abajo, primero de la derecha, jugando para Libertad a mediados de la década del 50.

Más adelante, agrega: “Desarrolló su tarea de militancia política en el Frente Revolucionario Peronista (FRP), fue corresponsal del Diario El Mundo, y estudió abogacía en la Universidad Católica de Salta. Fue deportista desarrollando actividades en la Liga Salteña de Fútbol y en el Club Atlético Libertad de Salta generándose una amistad con su Presidente el Dr. Miguel Ragone quien llegará a ser Gobernador de la Provincia de Salta (...). También fue miembro de la Primera Comisión Directiva del Club Náutico de Agua y Energía”.

Aquel vínculo y nexo manifiesto en el texto acerca al otro futbolista detenido desaparecido salteño: Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1976, quien aún continúa desaparecido. Su nieto, Fernando Pequeño Ragone, reflexiona sobre su abuelo deportista: “He repasado tantísimas veces en el álbum familiar las imágenes del abuelo Miguel Ragone joven con un niño pequeño enfrente. Me emociona el Miguel Ragone futbolista, ese joven Miguel Ragone que no imaginaba la vida que iba a tener, el rol social que iba a cumplir. Y pensando en la unidad y la hermandad que produce el fútbol como sentimiento tan intenso para una nación, pienso no solamente en Miguel Ragone, sino en todos esos futbolistas desaparecidos, asesinados, igual que él, quienes representaban a sectores populares pujantes, de fuerza, de energía y de trabajo para construir una nación en la que podemos entrar todos. Y comparo y celebro esa energía del fútbol popular frente a las actitudes destituyentes de otros deportes y de otros deportistas también”.

Pequeño es parte fundamental de la Asociación Miguel Ragone, de existencia desde 2007 y que trabaja por el bien común, el acceso a la justicia y contra todo tipo de discriminación en la provincia de Salta.



Miguel Ragone como futbolista del Club Libertad.

El nieto de Ragone, gobernador que fuera destituido y luego desaparecido aún en democracia aunque ya durante la aplicación de la represión ilegal, remarca sobre el listado de futbolistas al que fue incorporado su abuelo: “Que Miguel Ragone integre hoy ese listado de futbolistas detenidos desaparecidos es un homenaje más y una posibilidad más de contarle a las jóvenes generaciones que existió un Miguel Ragone que también jugaba al fútbol. Y pensar que ese fútbol que soñaron, sana, integra, y que el fútbol permite vivir en unidad”, comenta en consonancia con la idea que propicia la Coordinadora, en contraposición a un deporte manejado solo por intereses ecónomicos.



El listado de futbolistas desaparecidos, así como el de otras disciplinas, aún sigue en construcción. Con el correr de los años y la visibilidad de la temática se conocen nuevas situaciones que permiten abrir otros canales de diálogo, interpelar y empatizar desde otro ángulo y desde otras maneras con personas que quizás de otra forma, no se hubieran acercado a la defensa por los derechos humanos.

“Yo quiero que los derechos humanos sean como el fútbol, la ilusión palpable para miles y miles de chicos que sueñan con ser Messi, entonces que sueñen también de la misma forma, con honrar a los derechos humanos”, comenta Fernando Ragone en una semblanza que evidentemente resulta compartida por miles y miles que desde diferentes puntos del país tienen una pelota y 22 jugadores como pasión cotidiana, y un horizonte claro de memoria, verdad y justicia.