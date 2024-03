La comunidad educativa de la Escuela de fotografía "Maestro Quinquela", de La Boca, se encuentra en alerta. La semana pasada, las autoridades recibieron una notificación del Ministerio de Educación porteño que indicaba que no podían iniciar el ciclo lectivo 2024 —previsto para la tercera semana de maroz— porque venció la resolución que certificaba los títulos. La medida afecta a más de 200 estudiantes de la única escuela pública y gratuita de fotografía de la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto inició en 2020, cuando perdió vigencia una resolución que le daba validez a los títulos emitidos por la institución, que funciona en el turno noche en la Escuela Técnica N°31, en la avenida Don Pedro de Mendoza. En ese entonces, la movilización de la comunidad educativa, junto al apoyo de sindicatos, organizaciones barriales, territoriales y políticas, logró revertir el cierre de la Escuela de fotografía de La Boca, pero la nueva resolución solo certificaba los títulos hasta los ingresantes 2021.



Repudio al intento de cierre ocurrido en 2020 (Foto gentileza)

"Durante cuatro años nadie se movió para resolver ese conflicto, así que estamos nuevamente en ese problema, no tenemos a nadie que nos quiera certificar el título. Es la excusa perfecta para decir 'como no hay certificación, los estudiantes no pueden entrar al edificio porque no tienen seguro que los cubra'", aseguró Mariano Corbacho, docente de la escuela, en diálogo con Página|12.

"Ellos mismos dejaron caer la resolución a pesar de que hicimos todo lo posible para que eso no ocurriera. Además, docentes y alumnos presentamos un anteproyecto para elevar el título a tecnicatura superior y agregar un año más de cursada, pero no nos dieron bola", lamentó por su parte Nicolás Gustavo Ramos, egresado de la escuela.



La comunidad educativa responsabiliza por este vacío normativo a Juan Acuña, rector de la Escuela Técnica N°31 y a Adrián Rastelli, director de Escuelas Técnicas de la Ciudad. "Sistemáticamente, pasan los años y no apuestan por un curso que sí funciona", indicó Corbacho.



"Vacían el curso con el objetivo de que una vez vaciado es más fácil cerrarlo aduciendo que no hay estudiantes, pero nuestro curso sí tiene estudiantes: tenemos 5 divisiones, tres en primero y dos en segundo año, con 40 estudiantes cada una", detalló Corbacho, y lamentó que desde el Gobierno "están rifando un espacio único de oferta académica por falta de voluntad".

"Necesitamos que alguien nos certifique, de Escuelas Técnicas sería lo más lógico, o cualquier entidad del Ministerio de Educación. Queremos poder dar clases, seguir formando estudiantes, dedicarnos a nuestra tarea y no estar yendo a oficinas para visibilizar este conflicto", remarcó el docente.

Cuándo se inauguró la escuela Maestro Quinquela

La historia de la Escuela Técnica Número 31 "Maestro Quinquela" se remonta a 1940, cuando el pintor Benito Quinquela Martín donó esos terrenos con el objetivo de que allí se construya "un edificio destinado a la Escuela de Artes y Oficios".

Diez años más tarde, en marzo de 1950, finalmente se inauguró la Escuela Fábrica de Educación Técnica Nº 121 de Artes Gráficas. Luego, en 1967, su denominación pasó a ser Escuela Técnica N° 31 y desde hace una década se le sumó el nombre “Maestro Quinquela”.

Último día de clases de la escuela de fotografía "Maestro Quinquela".

La Escuela está ubicada en el corazón del Barrio de La Boca. En el mismo edificio funciona una escuela media que ofrece formación en carpintería electrónica y herramientas informáticas.

En el turno nocturno, se dictan cursos y talleres de Diseño y Producción Gráfica abiertos a la comunidad. La escuela de fotografía "Maestro Quinquela" es el único curso gratuito de fotografía de la Ciudad de Buenos Aires. La carrera dura dos años, con una cursada de cinco días a la semana.

