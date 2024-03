A Central le llegó la hora del debut en Copa Argentina y mañana viaja a Santa Fe para quedar a la espera de su estreno en 32avos de final ante Douglas Haig. El partido se jugará en cancha de Unión y el equipo de Miguel Russo presentará el equipo titular. Se venden entradas para el público en general hasta el jueves por la tarde, aunque no habrá expendio en el estadio. El técnico canaya prueba mañana la formación titular en Arroyo Seco.

Russo espera por la evolución física de los jugadores que vencieron a Instituto el pasado sábado para definir el equipo que el jueves a las 19.45 --televisará TyC Sports-- buscará el pase a 16avos de final de Copa Argentina frente a Douglas Haig de Pergamino. El canaya el año pasado quedó eliminado por Chaco For Ever en segunda ronda y Russo no quiere que se repita una salida temprana del certamen a manos de un equipo de inferior categoría. Por eso el entrenador quiere presentar al equipo principal, más aún porque en Copa de la Liga su partido con Argentinos por la undécima fecha será recién el martes que viene a las 21.15 en La Paternal.

El entrenador auriazul planteará algunos cambios puntuales para preservar a algunos jugadores que no llegan en plenitud física. Es por eso que Emanuel Coronel tiene chances de ingresar por Damián Martínez y en el mediocampo quizá se presente Jonatan Gómez. Carlos Quintana jugará pasado mañana dado que fue expulsado el pasado sábado y no podrá formar parte del equipo que visitará a Argentinos. En su caso su lugar será ocupado por Juan Cruz Komar.

Los hinchas de Central podrán presenciar el jueves el partido en cancha de Unión. La venta de entradas es abierta al público en general, es decir que no se exige ser socio canaya, en la página de Deportick. Las generales tienen un costo de 12 mil pesos y las plateas de 18 mil. La venta cierra el jueves a las 15.30. La organización dispuso que no se vendan entradas en el estadio tatengue y para acceder a la cancha los hinchas deberán presentar solo el DNI físico para su escaneo. Las entradas que se compren serán asociadas por el sistema al DNI que se declare en la transacción. Si los canayas derrotan a Douglas Haig en la próxima ronda del torneo se enfrentarán con el ganador de Barracas Central y San Miguel, llave que aún no tiene fecha asignada para su disputa.

Central pidió jugar esta semana su debut en Copa Argentina dado que el mes que viene iniciará su participación en Copa Libertadores por la fase de grupos. El lunes es el sorteo del fixture a las 20 en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Paraguay. El club de Arroyito estará representado por su presidente Gonzalo Belloso. El canaya jugará los seis partidos de su grupo entre abril y mayo, por lo cual tendrá un partido entre semana durante dos meses.