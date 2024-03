La presidenta del Partido Socialista y diputada nacional, Mónica Fein, reclamó “seriedad” a Javier Milei y dijo que no es momento para “responder mentiras”, luego de que el presidente asegurara que la grave situación de inseguridad que atraviesa Rosario es culpa del socialismo porque “todo lo que tocan, lo destruyen”. El socialismo decidió evitar una respuesta formal tras los dichos de Milei. A través de la red social X Fein, aseguró que "por respeto a las familias de las víctimas y la situación extrema que atraviesa Rosario, que por mucho tiempo combatimos en soledad, no vamos a responder mentiras. No hay tiempo para eso". La ex intendenta de Rosario publicó junto a su tuit parte de la entrevista al presidente donde aseguró que los rosarinos debían entender que “haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis”.