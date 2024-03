Pese a la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario y desmintiendo los dichos de la ministra Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la visita de Javier Milei a la ciudad santafesina "no está confirmada en la agenda".



"No está confirmado. Entiendo que es la intención del Presidente, pero no está confirmado en su agenda", dijo el vocero, al tiempo que remarcó que "por cuestiones de seguridad", no daría "ningún detalle" del aterrizaje de Milei en aquella ciudad.

"El Presidente no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea a Rosario o a la esquina", subrayó Adorni.

Las declaraciones del vocero contradicen a la ministra de Seguridad de la Nación, quien este lunes aseguró que Milei viajaría a Rosario para mostrar la "impronta" que quiere ponerle su administración a la lucha contra la violencia y el narcotráfico.

Según indicó Bullrich, la intención del Gobierno es esperar a fin de mes, para que se termine de instalar "toda la operación".

Sin embargo, pese a la intención de Bullrich de dejar "bien parado" a su jefe, fue el propio Presidente quien este mediodía descartó su presencia en Rosario. Y no solo eso, sino que también dijo que el narcotráfico es un problema heredado y culpó al socialismo.



"No es un problema nuevo. Ahora, si vos durante muchísimos años tuviste socialistas en el poder, gente laxa con las ideas a lo Zaffaroni, era obvio que iba a pasar eso", afirmó Milei durante una entrevista televisiva.

Y agregó: "Nosotros nos encontramos con el problema, y en lugar de tirarle todo a Pullaro dijimos ‘¿en qué podemos ayudar?’". En ese sentidó, precisó que el Gobierno nacional, entre otras cosas, ha enviado "450 efectivos de fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y del Sistema Penitenciario".

Además, informó que "el Ejército lo que tiene permitido dentro de la Ley de Seguridad interior es brindar apoyo logístico y eso es lo que estamos haciendo", y adelantó que está "evaluando enviar una nueva Ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales".