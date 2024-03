Su compromiso con las causas sociales le generaron la necesidad de expresar su estupor por los crímenes a civiles ajenos a cualquier disputa entre bandas delictivas. Juan Cruz Komar quiso hablar. Y lo hace porque sus reflexiones carecen de cualquier demagogia y se distancian en general del ambiente conservador e individualista que domina la escena de la redonda en nuestro país: “Estoy consternado y preocupado como todos. Pero no me parece que se pueda solucionar la problemática de la ciudad con un show represivo”, analizó el ex jugador de Boca.

El defensor de Central se prepara para jugar mañana por Copa Argentina con Central ante Douglas Haig en cancha de Unión. Pero no fue el atractivo del debut de los canayas en el torneo su motivación para acercarse a la sala de conferencias de Arroyo Seco ayer luego del entrenamiento. El drama social de la ciudad lo movilizó. Las víctimas ya no son miembros de facciones enfrentadas. El crimen organizado ataca ahora al ciudadano de a pie. Un drama que, para Komar, nadie quiso ver: “Es una situación que ya hace años viene siendo muy complicada pero esta última semana se puso realmente muy peligrosa. Obviamente uno tiene miedo porque además ve que son situaciones que afectan a trabajadores que están ajenos a todo tipo de situaciones delictivas, entonces eso a uno lo sensibiliza o lo preocupa un montón”, asumió el defensor de Central.

Los anuncios del arribo de más fuerzas de seguridad a la ciudad, como ocurrió en más de una oportunidad en los últimos años, no tranquilizan al jugador. Por el contrario: “No veo que haya soluciones mágicas. Creo que todo el negocio del narcotráfico tiene tentáculos y una profundidad muy grande, hay un montón de rubros que van más allá de una solución fácil como traer a las Fuerzas Armadas para resolverlo. Es un problema complejo que espero se solucione, como ciudadano también lo exijo porque nuestras familias y todas las personas que queremos están en medio de una situación de vulnerabilidad muy grande, que nos duele un montón”.

Al profundizar la reflexión, Komar apuntó: ”El tema ya está visibilizado. Por ahí estos últimos años teníamos un elefante dentro de la habitación y sabíamos que el problema estaba, pero se miraba de costado, y tuvieron que pasar situaciones como la de esta semana, donde trabajadores ajenos a hechos delictivos sufrieron la pérdida de su vida. Tuvo que suceder eso para que tomemos dimensión de lo profundo de esta crisis”. “Este un trabajo que requiere de todos, que todo el arco político, ciudadano y social esté unido y busque una solución, no me parece que con show represivo se pueda solucionar. Tiene que haber un compromiso de todos para desentramar una organización delictiva, que como dije antes, tiene tentáculos en un montón de rubros”, exhortó Komar.

El defensor canaya tiene chances de ser titular mañana en la formación canaya que a las 19.45 jugará en cancha de Unión con Douglas Haig por los 32avos de final de Copa Argentina. El equipo viene de ser eliminado el año pasado por Chaco For Ever en segunda ronda, experiencia que el plantel quiere evitar en el 15 de Abril. "Queremos ganar, sabemos la mala experiencia de la temporada pasada. Haremos todo lo posible para que esta vez no nos pase. Son partidos jodidos porque los rivales de menor categoría no tienen nada que perder. Douglas no empezó su torneo y no tenemos muchas herramientas para analizar su juego", consideró Komar.

Russo prueba esta mañana la formación para jugar ante el conjunto de Pergamino. Por la tarde el plantel se trasladará a la capital provincial para quedar a la espera del juego de mañana. El técnico canaya viajará a Paraguay el lunes junto al presidente Gonzalo Belloso para participar del sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores y el martes estará en Buenos Aires para dirigir al equipo ante Argentinos por Copa de la Liga.