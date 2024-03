El presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, anunció este miércoles que convocará a elecciones regionales para el 12 de mayo, adelantando así la fecha prevista para inicios del próximo año, después de que el Parlamento de esta región española rechazara su proyecto de presupuestos. Aragonès afirmó en una breve comparecencia en Barcelona que su intención era agotar la legislatura, pero que los vetos cruzados de grupos parlamentarios lo obligaron a tomar esa decisión.

"Cataluña se merecía una legislatura entera, la ciudadanía del país la merecía y también merecía los mejores presupuestos posibles, pero ahora no es momento de lamentaciones, sino de mirar hacia adelante", aseguró el presidente. Con este adelanto electoral, Aragonès buscará "que Cataluña se pueda dotar de un Gobierno con más fuerza para seguir haciendo avanzar el país, acelerar las transformaciones y hacerlo sin la dependencia de los inmovilistas", según explicó.

El mandatario insistió en que el adelanto electoral viene motivado por, según denunció, la irresponsabilidad de los grupos políticos, a los que acusó de "poner por delante del país el partido y de hacer vetos cruzados no contra el Govern, sino contra los ciudadanos de Cataluña y los servicios públicos del país". "Si tuvieron la irresponsabilidad de decir que no ante unos presupuestos como estos, no me quiero imaginar qué responsabilidad podemos esperar ante unos presupuestos diferentes", se preguntó el presidente catalán.