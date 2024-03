El presidente de la comunidad indígena Misión Wichí Kilómetro 2, Raúl Manuel, sostuvo que hay criollos que están sacando los rieles de las vías que quedaron de cuando pasaba el tren en la década del 80.

Manuel dijo que quiso hacer la denuncia formal pero la Policía no se la recibió y tampoco fue escuchado por la Gendarmería Nacional. El referente explicó que teme que después culpen a su comunidad.

La Misión Kilómetro 2 se ubica en la pequeña localidad de Pluma del Pato, en el municipio Coronel Juan Solá (Morillo), a más de 388 kilómetros de la Ciudad de Salta.

"Hay un grupo de gente que está cortando los rieles que pasan a 500 metros de la comunidad", dijo Manuel. "Ya vienen sacando un camión. Calculo que de 40 mil toneladas", refirió.

El presidente comunal dijo que avisó de la situación a la policía de Pluma del Pato y de Morillo, también a la Gendarmería, pero no hubo intervenciones. Contó que las autoridades policiales no le tomaron la denuncia porque "dicen que a ellos nos les compete". Por otro lado, los gendarmes le dijeron que "iban a ir a ver", pero tampoco fueron hasta el momento, según afirmó Manuel.

"Siguen cortando (los rieles). Llevan una amoladora y un grupo electrógeno. Según corre el comentario, llevan a Bolivia. Puede ser, porque ya van sacando casi como dos kilómetros" de vía, aseguró el presidente comunal.

"Como comunidad no queremos que toquen los rieles. Nos preocupamos", dijo. Contó que ya circulaban comentarios que vuelcan sospechas sobre su comunidad por la sustracción y venta de los rieles, y por eso quiso aclarar que no están involucrados. Asimismo, recordó que estos materiales "son del Estado" y consideró que deben permanecer en su lugar para cuando "el Estado los necesite".

"Nosotros no queremos que digan después que la comunidad está vendiendo. Primeramente, uno tiene miedo que digan que es la gente de la comunidad. Tenemos miedo de que acusen a alguno de la comunidad. Tenemos miedo porque siempre la justicia no sale a favor de las comunidades", manifestó. Manuel reclamó "el freno del saqueo de los rieles".

Faltan remedios

En otro orden, el presidente comunal relató que en Misión Kilómetro 2 siguen con dificultades para acceder a la salud. Mencionó que aunque el año pasado realizaron reclamos y el ministro Federico Mangione junto al gerente del Hospital de Morillo se comprometieron a garantizar la atención en el puesto sanitario y la provisión de medicamentos, esto "no se está cumpliendo".

"No hay remedios. Teníamos el compromiso del gerente y del ministro de que el puesto sanitario iba a atender las 24 horas, ahora por ahí, no tenemos. Teníamos médicos cada 15 días. Ahora no está viniendo, no sé por qué motivo, hace tres meses", aseguró Manuel.

Explicó que en la misión wichí no tienen medios de movilidad, salvo algunos integrantes que tienen motos o bicicletas. Cuando alguien se enferma, al no tener atención en el centro de salud de la comunidad, deben dirigirse, en muchos casos caminando, a Pluma del Pato, a una distancia de 2 kilómetros.

Manuel dijo que ya faltaba asistencia sanitaria en su comunidad, y desde la presidencia de Javier Milei, están "peor". "Los enfermeros vienen poco", mencionó. "Si nos enfermamos tenemos que caminar 2 kilómetros, porque a veces no hay enfermero. Por ahí cuando hay niños con fiebre a la madrugada uno va y no está el enfermero, la mamá tiene que caminar hasta Pluma del Pato".