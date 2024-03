El Senado fue el protagonista de este jueves, al ser el escenario en el que se debatió la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que firmó Javier Milei. Y la sesión no quedó ajena a los cruces y chicanas entre los legisladores, sino todo lo contrario, hubo de todo y para todos: peleas por domicilios, amenazas del Presidente Javier Milei contra senadores y hasta una solidaridad con la vicepresidenta por el ejército de trolls fomentado por...el propio mandatario argentino.

Lewandowski y Losada, entre Rosario y Nordelta

La primera pelea llegó al inicio, cuando la experiodista Carolina Losada pidió convocar la emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe tras la ola de violencia narco desatado en Rosario, en medio de fotos a lo Bukele y el pedido de intervención al Ejército Nacional. La senadora dijo que cuando se pidió esa iniciativa, la Cámara Alta lo rechazó: "Necesitamos vivir tranquilos, poder trabajar, poder estudiar, tener una vida normal, salir de casa sin mirar a los costados. Me sorprende que Lewandoski no haya votado este proyecto", apuntó.

Lewandoski, que también es senador por Santa Fe, le respondió duramente: “No sé si me habla de Nordelta, donde vive o Rosario, donde yo vivo hace 58 años", le acotó a Losada. Y siguió: "No sé si es la misma senadora que acusaba al gobernador de tener contactos con el narco o después se abrazaron y no tuvieron ningún problema más. Estamos en un momento que no es para hacer politiquería barata. Decir que yo no estuve preocupado, tengo a mi familia allá, a mis hijos. Vivo yo, viven mis amigos. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o Recoleta. Hablemos de política en serio”.

A su turno, Losada dijo, enojada, que ella no vive en Nordelta, aunque nunca quiso aclarar cuál es su domicilio.



La chicana de Mayans

Al iniciarse el debate, una de las primeras oradoras fue la senadora Anabel Fernández Sagasti. En el medio de su alocución le legisladora fue interrumpida por Victoria Villarruel, quien le reprochó que se estaba pasando de tiempo y puso de ejemplo al discurso de Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza: "No habló más de cinco minutos", ejemplificó.

"Pagotto no habló más de 5 minutos porque no quería defender el DNU. Es abogado, debe tener miedo de que le saquen la matrícula", dijo, entre risas, José Mayans.

Amenazas de Milei y solidaridad con Villarruel

En paralelo al debate en el Senado, Javier Milei insistió, durante horas, en dedicarse a su hobby preferido: entrar a Twitter. En la red social de su "amigo" Elon Musk, agotó su pulgar dándole me gusta a publicaciones amenazantes contra todos aquellos que opinan diferente a él. Con solo nombrar un caso, el Presidente destacó una publicación que lista los teléfonos y correos de los senadores, con la invitación a "dejarles" un mensajito.

Quien puede hablar con conocimiento de esa práctica es la vicepresidenta Victoria Villarruel. La defensora de represora sufrió, en carne propia, la ira del Presidente, al soportar la embestida de los trolls que suele apañar Javier Milei.

Lo que valió que hasta algunos legislador peronistas se solidaricen con la Presidenta del Senado, como fue el caso del senador santacruceño José María Carambia, alineado con el gobernador Vidal, quien repudió el "ataque de trolls contra la doctora Villarruel". "El Ejecutivo no debe entrometerse en nuestras sesiones", apuntó.