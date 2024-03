Se viene una nueva edición de Lollapalooza Argentina. El festival pionero en el cruce de arte y activismo, así como el primero en programar música electrónica en su escenario principal, levantará el telón de su novena versión local este viernes 15. Y bajará las persianas el domingo 17 de marzo, en su histórica sede: el Hipódromo de San Isidro. Alrededor de un centenar de artistas foráneos y nacionales le darán vida a esta programación que, de la misma forma que sucedió desde su desembarco porteño, pondrá a dialogar a las nuevas tendencias sonoras con figuras clásicas del rock y del pop. Todo esto sucederá en simultáneo a los sideshows que se desarrollarán en diferentes salas de recitales de la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que técnicamente, a manera de previa de lo que sucederá en estos tres días, el evento comenzó el jueves a la noche.

Mientras Phoenix actuaba en C Complejo Art Media, Omar Apollo lo hacía en Niceto Club y The Driver Era en Teatro Vorterix, con entradas agotadas desde hace varias semanas. La ya legendaria banda francesa de indie pop, que vino de la mano del mismo festival en 2014 (aunque su último show en la capital argentina sucedió en 2017), regresó con nuevo álbum de estudio: Alpha Zulu (2022). Ese repertorio, grabado en 2020 en el Museo de las Artes Decorativas de París (a razón de la pandemia), se encuentra inspirado en Phillipe Zdar, figura de la música electrónica de la nación europea y productor de algunos de sus anteriores trabajos (falleció en 2019). Los de Versalles volverán a presentarse ante el público argentino este sábado en el Escenario Flow, a las 19.45.

Phoenix.

Con 26 años, Omar Apolo se convirtió en uno de los baluartes del R&B de esta época. De lo que puede dar constancia su álbum debut, Ivory (2022). Si bien previamente puso a circular algunas referencias de su temperamento musical, la colaboración que consumó con C. Tangana en 2021, en el disco El madrileño, lo catapultó a nivel mundial. Aparte de su show en Niceto, el cantante, músico y compositor repetirá este sábado en el Escenario Alternative, a las 19.45. En tanto que la dupla conformada por los hermanos Ross y Rocky Lynch (ex integrantes de la banda R5, en la que participaron otros dos hermanos más del tándem) llega por primera vez al país para repasar las canciones de su breve obra, que tiene en Summer Mixtape (2022) su más reciente lanzamiento. El binomio de rock alternativo cerrará el Escenario Alternative también el sábado, a las 22.15.

Cuando las puertas del Hipódromo de San Isidro de abran este viernes al mediodía, el indie folk de la cantautora argentina Paula Prieto recibirá al público en el Escenario Flow. Escoltado por tres de los artistas referenciales del nuevo under nacional: Mujer Cebra, Pacífica y Winona Riders. Los primeros se subirán al Escenario Samsung a las 12:30, para repasar su segundo disco: Clase B. En cambio, el dúo de Martina Nintzel e Inés Adam tendrá la oportunidad de estrenarse en el mismo festival donde por última vez actuó en la Argentina el grupo neoyorquino The Strokes, su máxima influencia. Ellas estarán a partir de las 13,30 en el Escenario Samsung, y a casi en simultáneo, a las 14, dará cuenta de su hipnótica performance la banda Winona Riders. El sexteto será parte de ese ping pong criollo en el Escenario Flow.

Los headliner de la jornada inicial del festival verán su turno horas más tarde. Arcade Fire se reencontrará con sus fans argentinos a las 20.45, en el Escenario Samsung. Y apenas terminen los canadienses, Blink-182 dirá presente en el Escenario Flow, a las 22.15. Los de Montreal retornan a exactamente una década de su primer recital en Buenos Aires, por cortesía de Lollapalooza. Si en aquel entonces era el artista revelación del indie mundial, lo que confirmaron un show tan emocionante que está entre los mejores que se vieron en la historia del evento, años más tarde muchísima agua corrió debajo del puente. Tras reincidir en esta orilla del Río de la Plata en 2017, la banda se vio desestabilizada por las denuncias de abuso sexual que recibió su frontman, Win Butler. Aconteció en medio de la promoción de su último disco de estudio, WE, en 2022.

Butler y la cofundadora de la banda y también pareja suya, Régine Chassagne, negaron las acusaciones y alegaron que los encuentros fueron consentidos. Al tiempo que festivales y artistas les sacaron su apoyo, otros confiaron en sus declaraciones. Y, de a poco, volvieron al ruedo. En tanto esto pasaba, el hermano del cantante, compositor y guitarrista, Will, dejó el grupo para iniciar su proyecto solista con el laboratorio sonoro Sister Squares. Juntos lanzaron su primer álbum en 2023, titulado igual que esa mancomunión. Tanto él como su hermano confesaron el cariño que le tienen a Buenos Aires debido a que sus padres vivieron acá cuando eran chicos. De hecho, Will le llegó a decir a este diario en sendas ocasiones que fue concebido en esta ciudad. Por todos estos motivos la vuelta de Arcade Fire tendrá los focos puestos en esta edición del festival.

Travis Barker, baterista de Blink-182 (Imagen: EFE)

La atención también estará concentrada en Blink-182. A pesar de que originalmente este desembarco en el país estaba diseñado para el año pasado, a pocos días de la consumación de su participación en el festival se tuvieron que bajar a partir de la lesión del baterista Travis Barker (el reemplazo del grupo estuvo a cargo de Twenty One Pilots, quienes terminaron demostrando que no son plato de segunda mesa). Más allá del esperado debut de la banda pionera del pop punk, a cuyos integrantes se los vio esta semana en el Malba viendo la muestra Tercer ojo, la buena noticia es que vinieron con su formación original. Una vez que el batero y el bajista y cantante Mar Hoppus recuperaran a su antiguo frontman, el guitarrista y también vocalista Tom DeLonge. Y lo mejor de todo es que vienen con nuevo álbum bajo el brazo, One More Time…, título alusivo a la reunión.

El aguante se lo hará en el mismo escenario, el Flow, The Offspring. Los punks californianos regresan con nuevo disco de estudio, Let the Bad Times Roll, que aún no pudo presentar en el país. Ellos estarán a las 19.45. Antes de que todo esto suceda, Juliana Gattas (una de las dos partes de Miranda!) desenvainará su primer disco solista, Maquillada en la cama, en el Escenario Samsung. En la misma vitrina, pero a las 18.45, Ysy A seguirá mostrando su veta orientada a la música electrónica. Lo que quedó registrado en su disco El after del after, lanzado el año pasado. Lo que le servirá de previa al productor y DJ estadounidense Diplo, que cerrará el escenario a las 23.45. Los platenses Peces Raros también pondrán a bailar a Lollapalooza, aunque a las 17.45, en el Escenario Alternative, secundados por Paco Amoroso & Ca7riel y el proyecto francés The Blaze.

Aparte del Flow, Samsung y Alternative, los escenarios de Lollapalooza 2024 los completan el Kidzapalooza (pensado para los más pequeños) y Perry’s. Si el viernes despuntarán ahí las actuaciones de los nacionales Juana Roza y el Mariano Mellino, al día siguiente sobresalen los créditos argentinos. Estarán la DJ Franzizca, el productor Garoto 3000 y el trapero Ill Quentin. Pero también actuará uno de los artistas más influyentes de la escena española de los últimos 10 años: Chico Blanco, a partir de esa mezcla de pop, UK garage, rap y ambient. Su live set se encuentra previsto para las 15.45. Dos horas más tarde, en el Escenario Flow, el grupo inglés Jungle convertirá al Hipódromo de San Isidro en el dance fllor más grande del país gracias a su más reciente álbum, Volcano (2023). Todo un tributo al baile, al que le añadieron más condimentos raperos y electrónicos.

SZA (Imagen: AFP)

Luego de Jungle, por ese escenario pasarán Phoenix y más tarde el acto central de esa fecha: SZA, a las 22:15. En los últimos meses, el nombre de la cantante y compositora estadounidense de R&B y neo soul resuena fuertemente. Si bien encendió las alarmas sobre su temperamento musical con su EP See.SZA.Run (2012), el álter ego de Solána Imani Rowe encandiló con su álbum SOS. Son 23 canciones decididas a revolucionar a la música urbana, al punto de que abrió su espectro hacia el hip hop y el pop. Y cuenta además con el aval de Pharrell Williams y Björk, que integraron el equipo de compositores de dos de los temas del track list. Ese material le permitió convertirse en la artista con más nominaciones en la última entrega de los Grammy, al recibir 9. Pero sólo se llevó “Mejor álbum de R&B progresivo”, “Mejor actuación de dúo o grupo” y “Mejor canción R&B”.

Esta novena versión significará también el regreso de Sam Smith, quien se presentó por primera vez ante el público argentino en 2019, de la mano del mismo evento. Al igual que en su debut porteño, el icono británico del pop será de la partida en calidad de cabeza de cartel. Si en aquella ocasión repasó sus dos primeros álbumes y adelantó algo del que sacó en 2020, el celebrado Love Goes, esta vez defenderá su más reciente álbum, Gloria. Aparte del single “Love Me More”, despuntó “Unholy”, colaboración con la cantante trans alemana Kim Petras (la primera de su género en ganar un premio Grammy, a través de este single). Además de considerarlo como “su mayoría de edad musical” y “una revolución personal”, el londinense describió al sonido de este cuarto elepé como “deslumbrante, suntuoso, sofisticado, inesperado y, en ocasiones, emocionante y vanguardista”.

Sam Smith se presentará en el Escenario Samsung a las 20.45, después de Miranda! y justo antes de los electrónicos Above & Beyond. El domingo, en la última fecha del festival, el lugar estelar de esa vitrina lo ocupará Limp Bizkit. Este icono del rock manufacturado en los años noventa regresa a la Argentina a casi una década de su show en el estadio Malvinas Argentinas. Si bien estuvo pautado un regreso en 2016, en el marco de su gira conmemorativa por los 10 años de la creación de este percusor del nü metal, al final se canceló. Sin embargo, en este reencuentro con sus seguidores podrán presentar las canciones de Still Sucks (2021), su primer álbum en 10 años. Los norteamericanos se subirán a escena a las 21 hs, antecedidos por el cantautor irlandés Hozier. En tanto que la terna dance italiana Meduza le pondrá posteriormente la guinda al postre.

Para calentar motores con Limp Bizkit, vale la pena disfrutar del show que tiene preparado Thirty Seconds to Mars. Jared Leto y los suyos será otro de los artistas que le pondrá la cuota rockero alternativa a esta fiesta de la música. La dupla que completa Shannon, baterista y hermano del frontman y actor, se dedicará a mechar sus hits con las canciones de su más reciente álbum, It’s the End of the World But It's a Beautiful Day. Este sexto disco de estudio, lanzado el 15 de septiembre de 2023, es el primero tras su debut sin el guitarrista Tomo Miličević, que dejó la banda en junio de 2018. Aunque poco y nada tienen que ver con el grupo californiano, los locales Bandalos Chinos tendrán la posibilidad de hacer su primer escenario principal en esta versión de LollaAR. Al igual que Fermín y la dupla El Zar, que tocarán más temprano en el Samsung.

Pese a que no deslumbra entre los grandes nombres del evento, un artista para considerar el domingo es el mexicano León Larregui. Justamente la incidencia como productor que tuvo Adán Jodorowsky en sus inicios como solista, fue lo que ocasionó en Bandalos Chinos, por ejemplo, se fijara en ese sonido pop exquisito. Afrancesado. Al punto de que convocaron al hijo del legendario cineasta y artista chileno para que se encargara de la producción de sus últimos discos. El líder de la banda Zoé viene a compartir las canciones de su último álbum, Prismarama (2023), en el Escenario Alternative, a las 16 hs. Ahí mismo actuará su compatriota Ximena Sariñana un rato antes y una banda partícipe del nuevo under argentino que la está rompiendo progresivamente: Nenagenix. A la terna le seguirá el grupo de post hardcore belga Pierce The Veil.

Tras una espera de un montón de años, este capítulo del evento podrá cumplir el sueño de buena parte de la generación milénica. Sobre todo la amante de la música indie de corte experimental. Después de varios amagos, la banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard finalmente pisará suelo patrio. Y lo hará por partida doble. Amén de su show en el Escenario Alternative, a las 22.15, también tendrá revancha el lunes siguiente en el último sideshow del festival. Se trata de una performance única indispensable, a partir de ese hechicero rock psicodélico que suele desdoblarse en heavy metal y otras especies sonoras inexplicables. No sé sabe muy bien cómo harán para condensar en su set su extensa y expeditiva discografía, que incluye dos álbumes paridos en 2023: The Silver Cord y PetroDragonic Apocalypse (el subtítulo del disco se lleva medio párrafo más).

A pesar de la tormenta, el festival se hará. El Servicio Meteorológico Nacional no tiene entre sus previsiones que sigan existiendo tales condiciones y sólo se anticipa cielo parcialmente nublado sin lluvias fuertes. Desde la organización, se recomienda llevar capas impermeables. Para la movilidad, estarán disponibles el servicio especial del ferrocarril Mitre (los tres días del evento). Además de extender el horario del ferrocarril, se pondrán refuerzos de servicios de colectivos de las principales líneas de la zona del Hipódromo de San Isidro y las de Barrancas Belgrano. Habrá estacionamiento gratuito para bicicletas para incentivar la movilidad sustentable. El ingreso será por Santa Fe y Unidad Nacional (es necesario traer cadena para las bicicletas por seguridad). Lollapalooza además recomienda compartir el auto, cuidando el medioambiente, mejorando la circulación y compartiendo gastos.