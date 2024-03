El martes será el cierre de listas para las elecciones internas del PRO. Con la rosca a toda marcha, los mejores pronósticos indican que el acuerdo entre sectores podría llegar... el lunes a la noche. Mauricio Macri va por la presidencia del PRO y nada indica que tenga contendientes. La discusión se trasladó al resto de los lugares. Patricia Bullrich reclama para los suyos al menos la mitad de los puestos de conducción. Horacio Rodríguez Larreta está viendo si el nuevo PRO tiene lugar para él o si deberá comenzar a pensar en un nuevo espacio. Los dirigentes del PRO del interior ponen condiciones y nombres y tuvieron un encuentro con Macri en Rosario del que no salieron con un acuerdo. Pero las negociaciones continúan y esperan que la sangre no llegue al río.



Nunca hubo tanta discusión por los lugares en el PRO. Durante años, el presidente fue Humberto Schiavoni (uno de los que más está metido ahora en las negociaciones), luego de su presidencia Macri ungió a Bullrich como su lugarteniente, pero ella se fue autonomizando. La ruptura llegó con el gabinete de Javier Milei: Macri quería negociar en bloque, pero Bullrich tuvo su propia negociación y consiguió dos ministerios (el otro fue para Luis Petri).

Detrás de la disputa por la presidencia del PRO y los lugares del partido está la discusión sobre qué debe hacer el PRO. Para Bullrich es claro: ella está adentro del Gobierno. Considera que Milei ya se comió la base de votantes del PRO y que lo que queda es subsumirse detrás de él o dejar de ser relevantes políticamente. Larreta piensa lo opuesto: que hacer eso sería el fin del PRO y que lo que hay que hacer es diferenciarse y alejarse de Milei a la espera de que sus errores lo derrumben.

Y por último, está Macri, que juega un juego a dos caras. Con una apoya a Milei públicamente y no se diferencia en casi nada de Bullrich. Con otra plantea que el PRO debe acompañar, pero mantener su identidad, como espacio separado. A diferencia de Larreta, Macri no descarta un frente electoral en 2025, pero en todo caso piensa poner condiciones y negociar lugares. Milei parece convencido hoy por hoy de que no necesita hacer nada de eso. Si en algo puede coincidir con Larreta es que el PRO no debe pagar los costos de las medidas en las que Milei se equivoque.



Danza de nombres



El martes 19 de marzo hay que presentar la candidatura para la elección del PRO ante la Justicia electoral. La presidencia, todos descarta, ya es para Macri, sin contendientes. Pero después hay mucha discusión sobre las dos vicepresidencias, la secretaría general, los 25 consejeros y vocales.

En el sector de Bullrich, pese a que no terminan de tragar la presidencia de Macri, se muestra optimistas sobre el final de las negociaciones. Los encargados de llevar adelante las tratativas son Damián Arabia, Juan Pablo Arenaza y Pablo Walter. Del lado de Macri, están Schiavoni y su fiel adlátere Fernando De Andreis.

Todo está en discusión, pero ya hay una danza de nombres. En la vicepresidencia primera, suena el nombre de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. En la segunda podría ir alguien de Bullrich (podría ser Arabia). Pero también María Eugenia Vidal podría ocupar alguno de esos lugares (por Macri) o bien Laura Rodríguez Machado (por Bullrich).



También es probable que alguna secretaría la ocupe Francisco Quintana, pero por pedido de los dirigentes de las provincias. Macri tuvo un encuentro con ellos en Rosario el viernes. Durante dos horas discutieron sobre los lugares de conducción. Le propusieron varios nombres de dirigentes provinciales para los cargos más preponderantes, Macri no se mostró convencido de sumar a ninguno. Hay mar de fondo por estas horas desde los PRO provinciales, que sostuvieron a Macri en su estrategia de ir demoliendo el lugar de Bullrich.



El ex presidente podría finalmente ceder y darles a estos dirigentes la secretaría general. Uno de los candidatos a ocuparla por ese sector es Facundo Pérez Carletti, concejal de Santiago del Estero.

Entre secretarías y vocalías, Macri deberá también tener en cuenta a los gobernadores propios como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Nacho Torres (Chubut), así como la jefe de Gobierno, Jorge Macri, que es probable que ocupe la presidencia del PRO porteño (así como Cristian Ritondo suena para el PRO bonaerense). Otros intendentes de peso también buscarán colar sus alfiles, como Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Ramón Lanús (San Isidro).