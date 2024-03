La senadora Juliana Di Tullio denunció que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le intervino el teléfono y, en este sentido, pidió que se conforme la bicameral de inteligencia para controlar al organismo.

En diálogo con AM750, Di Tullio señaló que su "preocupación" es que la AFI "no está controlada".

"No me preocupa por mí, yo soy una dirigente política. Lo que sí me preocupa es que la AFI es un organismo de inteligencia en Argentina, que, como todo organismo de inteligencia en el mundo, tiene que estar controlado", remarcó.

Para Di Tullio, "no está controlado porque la bicameral de inteligencia no está conformada y la verdad que el interventor (Silvestre Sívori), luego de la denuncia pública que hice, no se comunicó conmigo, por lo tanto el señor no está preocupado por si alguien lo pasó por encima", agregó.

"Algún agente o cuentapropista de la AFI lo pasó por encima y me tiene de víctima de actividades ilegales en la AFI. La AFI tiene prohibido hacer inteligencia interna y, sobre todo, a funcionarios públicos", explicó.

Al ser consultada por cómo se enteró de que su teléfono estaba intervenido, la senadora dijo que no lo puede decir porque fue dos años vicepresidenta de la bicameral que controlaba a la agencia.



"El secreto me alcanza de por vida. Estoy pidiendo el relevo de ese secreto al Poder Ejecutivo para poder hacer la denuncia penal y explicar al juez o la jueza que me toque como sé que me intervinieron el teléfono", cerró.

Este lunes, Juliana Di Tullio denunció vía Twitter que la AFI le había pinchado el teléfono e instó al Gobierno nacional a "cortar la gran caja de los gastos reservados" del organismo.

"Hola Agencia AFI. Ojalá que pincharme el teléfono les sirva para algo más que escuchar mis puteadas al Gobierno. Amén de mis conversaciones personales", escribió en sus redes sociales la senadora de Unión por la Patria.



"Hace añares que tengo el mismo número y me niego a entregarles mi vida. Saludos al cabo Giménez, sotretas!", agregó.



En la denuncia que realizó en redes, Di Tullio señaló que "toda pinchadura de teléfono, además de ser ilegal y de obligarme a hacer las denuncias, se hace con la plata de los 'pagadores de impuestos'".

En ese sentido, apuntó: "¿Por qué no corta la Gran Caja de los gastos reservados de la AFI y le paga los remedios a los pacientes graves? Presidente Javier Milei".