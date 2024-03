La Cámara de Diputados avanzó ayer en la postergada conformación de algunas de sus comisiones legislativas, entre ellas la de Educación y de Legislación del Trabajo. La alianza parlamentaria que tejió La Libertad Avanza con los bloques aliados impuso al economista radical Lisandro Nieri como presidente de Legislación del Trabajo, la comisión que se encargará de abordar la reforma laboral que Javier Milei buscó imponer a través del DNU 70/23 y que ahora impulsan con proyectos de leyes el PRO, la UCR y HCF. En tanto, Educación será presidida por el ex ministro del área del gobierno de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, quien la semana pasada presentó un proyecto para declarar a la educación como servicio esencial para evitar paros docentes, en medio de reclamos por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la crítica situación presupuestaria de las universidades nacionales.

La reforma bajo el brazo

El acuerdo del oficialismo con los opositores dialoguistas catapultó al mendocino Neri al frente de la comisión de Legislación del Trabajo. La vicepresidenta del bloque de la UCR, Karina Banfi, fue la encargada de hacer la propuesta ayer por la tarde en el Anexo C de Diputados: “Nos honra y sabemos que va a traer debates estratégicos, democráticos y, por sobre todo, va a generar los cambios profundos que la sociedad argentina necesita en materia laboral”, argumentó.

Se trata de una comisión clave para el tratamiento de la reforma laboral que propone el Ejecutivo y que fue respaldad por la oposición aliada a través de una ley, después que la Cámara Nacional del Trabajo haya frenado ese capítulo incluido en el mega DNU 70/23.

“Tiene un montón de desafíos pendientes reconociendo las dificultades que tiene el trabajo, la altísima informalidad, la altísima contingencia con la que se enfrentan nuestras Pymes nos obliga y compromete a una agenda bastante extensa en la comisión”, dijo Nieri, ex ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza. La rebaja impositiva en las cargas sociales a los empresarios que blanqueen a sus trabajadores, es uno de los puntos que incluyen los distintos proyectos de reforma laboral de la oposición dialoguista.

La vicepresidencia de la comisión quedó en manos de la primera minoría y principal bloque de la Cámara baja, Unión por la Patria, aunque la diputada Vanesa Siley comunicó que harán reserva de los nombres para los cargos de vicepresidente y secretaria. La Libertad Avanza también dejó reservado el nombre de la secretaría segunda, al igual que Hacemos Coalición Federal por la secretaría tercera.

En tanto, el PRO propuso para la vicepresidencia segunda a Sergio Capozzi, a quien definieron como abogado de “sobrada” experiencia en la materia, que cuenta con especializaciones y cursos en la Universidad Austral y de Buenos Aires. Capozzi, llegó a la Cámara baja al imponerse en la interna macrista de Río Negro, enrolado con la entonces candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

Esenciales

Con la misma alianza parlamentaria que tejió LLA, el abogado Finocchiaro fue ungido por la mañana al frente de la comisión de Educación. “Todos los problemas que tenemos en la Argentina tienen su base en la decadencia del sistema educativo, y no estoy denostando ni el trabajo de los docentes, ni de todas las personas que hacen al sistema educativo. Lo mismo pasa con el sistema universitario”, indicó. “También hay algunas instituciones sobre las que tenemos que trabajar que no responden a los estándares de calidad y de buena administración que debieran tener”, apuntó Finocchiaro. “Lo primero que entiendo que debiéramos hacer es asegurar que los chicos estén en el aula todos los días”, remarcó el diputado PRO con el objetivo de que prospere su proyecto a declarar a la Educación “servicio esencial”, para limitar el derecho a huelga de los docentes.

Pero los opositores también pusieron otros reclamos en la agenda de la comisión. La designada vicepresidenta, Blanca Osuna (UxP), habló de la necesidad de que se aborde el tratamiento de proyectos vinculados a la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y abordar iniciativas que hacen a “la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema educativo nacional y en particular el nivel de educación superior”.

“Porque hoy hay comedores escolares que están cerrados o no funcionan –agregó Osuna-. Tenemos además transportes públicos que no trasladan estudiantes a las escuelas. Docentes que están cobrando miseria; programas como el Progresar, donde todavía no han habilitado la convocatoria para las inscripciones”.

El docente y secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky (UxP), alertó sobre la situación del sistema universitario que “en mayo o junio sería el momento en que las universidades empezarían a dejar de tener presupuesto para seguir funcionando”. Por último, advirtió que en todas las provincias hay "una tremenda carencia, que es el no envío de los fondos del FONID, que constituían una parte importante de los ingresos de los docentes”.