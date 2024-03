El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, ironizó por AM750 sobre la visita del titular de la CIA, el organismo de inteligencia estadounidense, William Burns, a la Casa Rosada y su reunión con varios funcionarios del Gabinete y aseguró, sobre la gestión de La Libertad Avanza, que “cada día es mucho más de lo que se pensaba sobrellevar”.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Está bravo el mundo Milei. La Argentina que nos dimos en diciembre pasado, en lo interno, ahí lo tenemos a Petri. El petrificado ministro de la derecha que se reúne con Pando, nada menos, para decir que las fuerzas armadas fueron demonizadas. Justo cuando está llegando el 24 de marzo. Esa es la expresión de un ministro que se supone que es de la democracia. Un tipo que viene del radicalismo.

Pero Petri no es nada si lo tenemos por aquí al capo de la CIA visitando a Milei y su gente en la Rosada. Parece que estaban fascinados. Y tantas películas sobre la CIA, tanto "charme" de la entidad asesina que, la pucha, tenerlo ahí, al jefe. Decirle: "cuénteme”. “¿Qué quiere que le cuente?". “No sé... algo, con todo lo que hacen”.

La CIA, Stanley, Petri, cada día es mucho más de lo que pensábamos sobrellevar. Le dijeron: “¿Vio que echamos a los chinos?”. Y el de la CIA los debe haber mirado como en algunas de las películas que cuentan los golpes de Estado en América Latina.

Y "ahí vamos", les dijo, "estamos viendo cómo derrumbar a Maduro, Petro y Lula, pero bien, conformes, nada nuevo. Vamos por la democracia con gente como ustedes, la libertad de expresión de Assange (y se rió), la libertad de nuestras empresas americanas y también las de ustedes. En fin, para aburrirse no hay tiempo".

Después anduvo el tipo de la CIA poniendo cara de asombro. Lo llevaron por el pabellón de los nuevos próceres. Se detuvo frente a la foto de Menem, y se quedó, pareció pensaba. Como pensando "a este lo tengo... pero no, no debe ser él". Sonrió y les dijo a los muchachos de la Rosada: "Bueno, me voy, cualquier cosa que precisen estoy en el hotel".