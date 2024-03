En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a 48 años del golpe de Estado de 1976, los organismos de Derechos Humanos convocaron a una movilización masiva hacia la Casa Rosada para este domingo 24 de marzo, desde las 12.

En el primer año de gobierno del presidente Javier Milei, las calles volverán a hacer eco del reclamo de Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y replicarán las denuncias hacia el plan económico de ajuste y el negacionismo de la dictadura por parte de la actual Administración nacional.

24 de Marzo: horario y puntos de encuentro de las marchas y discursos

En conmemoración del Día Nacional de la Memoria, los organismos históricos de derechos humanos, en acompañamiento con la CGT junto y las dos CTA, llamaron a marchar a partir de las 12 del domingo 24 de marzo a Plaza de Mayo, donde, a las 14, se leerá el documento oficial desde un escenario.

De acuerdo con un comunicado difundido en las redes sociales, las voces de la convocatoria en el 48º aniversario del Golpe de Estado son: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Argentina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Por otra parte, la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y agrupaciones de izquierda se movilizarán y realizarán un acto también en Plaza de Mayo ese día, pero de forma diferenciada. La concentración en la Ciudad de Buenos Aires será en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo desde las 14, y la lectura de su documento será a las 16:30.

Por su parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo llamó a la militancia a encontrarse a las 11 de ese día en la Casa de las Madres, sobre Avenida Hipólito Yrigoyen 1584. A partir de las 13, se llevará a cabo un acto con la presencia de referentes de la organización, como Andrés "Cuervo" Larroque, Mario Secco, Cristina Caamaño, y Daniel "El Tano" Catalano; y se realizarán diferentes manifestaciones discursivas y artísticas.

Agenda de marchas y eventos en Mar del Plata, Rosario, La Plata

Rosario

De acuerdo con lo indicado por la Mesa Coordinadora de Organismos de Derechos Humanos de Rosario al medio Conclusión, la movilización del próximo domingo comenzará a las 14 con una concentración en la plaza San Martín, mientras que cerca de las 15 las columnas partirán hacia el Parque Nacional a la Bandera.

A diferencia de otros años, esta vez, la marcha por el Día de la Memoria no pasará por los Tribunales Federales de Oroño al 900. El organismo informó que adelantó el horario de la movilización por "la situación de violencia que atraviesa la ciudad", para que los manifestantes puedan regresar a sus hogares en un horario diurno.

En el Parque a la Bandera se montará un escenario en el que habrá música en vivo y, una vez que lleguen todos los manifestantes, se leerá un documento para dar por finalizado el acto. Prevén que las actividades terminen entre las 17 y las 18.

Mar del Plata

En Mar del Plata, las organizaciones de Derechos Humanos dieron a conocer un documento consensuado elaborado a 48 años del golpe de Estado denominado “Más de 30 mil razones para defender la Patria”, donde resaltan su adhesión a las movilizaciones y discursos que reivindican la memoria de los 30 mil desaparecidos para este domingo a nivel federal.

El documento fue firmado por Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – APDH Regional Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Colectivo Faro de la Memoria, Espacio para la Memoria Ex CCD ESIM Asociación Nacional de ex Presos Políticos - Hijos Resiste - Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste y Nietes Mar del Plata.



En el Consejo Deliberante marplatense invitó a una Sesión Pública Especial para las 10. En tanto, la Asamblea Pernanente de Derechos Humanos de la ciudad balnearia informó que la partida de la marcha por "la Verdad, la Memoria y la Justicia" partirá el domingo desde Luro y Mitre a las 15.



En tanto, en el marco de las actividades que se realizan por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y a partir de iniciativas e invitaciones varias, la Universidad Nacional de Mar del Plata informó que proyectará de forma gratuita el documental “La Memoria que habitamos”, que aborda el asesinato de Silvia Filler, entre el 18 y el 24 de marzo en diversos espacios culturales e institucionales de la ciudad y otras localidades.

La misma casa de altos estudios señaló que la Biblioteca Central presentará el miércoles 20 de marzo a las 16:30 la muestra "Más de 30.000 razones para recordar" de la artista plástica Laura Stringhini, quien estará presente en la inauguración.

La Plata

La cartera de Turismo del Municipio de La Plata anunció para este domingo la organización de una guía turística por la ciudad en bicicletas (propia de cada inscripto) y/o en bus, "con el objetivo de reconocer los espacios marcados por el terrorismo de estado", para "reflexionar sobre los horrores vividos durante la última dictadura cívico-militar".

El Municipio de la Plata organiza una actividad especial por el Día Nacional de la Memoria. (Imagen: captura de pantalla Instagram)

