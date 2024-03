Tras una larga espera, se conoció el primer tráiler oficial de Alien: Romulus, la octava película de Alien, cuya dirección estuvo a cargo del uruguayo Federico Álavarez, realizador de No Respires y los remakes de Posesión Infernal y de La masacre de Texas. El estreno en cines será el próximo 16 de agosto.



En solo un minuto, Álvarez introduce al espectador en una estación espacial abandonada y en ruinas, donde un grupo de veinteañeros colonizadores y carroñeros espaciales tienen la desgracia de encontrarse con un xenomorfo.

"Hice todo lo posible para asegurarme de mostrar la cantidad mínima", explicó en una entrevista a The Hollywood Reporter. Y agregó: "Es suficiente para interesarte, pero no demasiado", aseveró.

La película es protagonizada por Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, y Aileen Wu. Según adelantó la Spaeny a Variety, ocurre entre lo que se vio en Alien, el octavo pasajero (Ridley Scott, 1979) y Aliens: El regreso (James Cameron, 1986), las dos primeras entregas de la saga. Es decir, en la línea temporal de la historia, la trama de la nueva entrega ocurre entre los años 2122 y 2179.

Y ambos directores ya la vieron y dieron su veredicto. “Es jodidamente genial”, le dijo Scott según contó Álvarez, quien le mostró el montaje incluso antes de que tuviera los efectos visuales. En tanto con Cameron también dialogó sobre el guión, y ahora que la vio dijo que "le encantó.

"Es fascinante porque las notas y comentarios de Cameron y Scott son completamente diferentes", relató el director uruguayo. "No repetirían una nota. Independientemente de lo que dijo Ridley, Cameron dijo algo diferente. Todos fueron comentarios, notas y pensamientos súper inteligentes sobre la película y su realización. Pero ambos tienen enfoques completamente diferentes. Entonces, lo fantástico de poder hacer esta película es tener la oportunidad de trabajar con ellos", agregó.

En ese contexto, el realizador dijo que podrán disfrutar de la película tanto quienes hayan visto la saga como quienes no lo hicieron. "Me encantan todas las películas, no quería omitir ni ignorar ninguna de ellos cuando se trata de conexiones a nivel de historia, nivel de personaje, nivel de tecnología y nivel de criatura. Siempre hay conexiones de Alien a Alien: Covenant", aseveró el director.

Seguí leyendo