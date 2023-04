Russell Crowe se refirió a los rumores que lo involucraban en la secuela de Gladiador que está realizando Ridley Scott... pero no en el sentido que muchos esperaban. La nueva película, que se enfoca en Lucius, el hijo de Maximus y su amante Lucilla (interpretada por Connie Nielsen en el film de 2000), se estrenará en 2024.

Los fanáticos del film venían preguntándose si Crowe aparecería de alguna manera; dado que en la película original muere al final, se especulaba conque podría aparecer en la forma de un flashback. "Creo que cuando estén filmando en el Coliseo yo estaré tres metros bajo tierra", bromeó el sábado Crowe en una videollamada con The Jonathan Ross Show. Y agregó: "No me verán, pero estaré ahí bajo tierra".

A continuación, el actor neozelandés fue terminante al decir que "no estoy involucrado" en la película, y que apenas ha hablado con Scott sobre el proyecto, a pesar de haberse reunido recientemente con él.

"Tuve un par de cenas con Ridley desde que se embarcó en esto, pero realmente no hablamos de lo que está haciendo. Pero no, no estoy involucrado. Maximus ha abandonado el mundo", señaló el actor, quien volverá a los cines este jueves con el estreno de El exorcista del Papa.

El actor Paul Mescal, nominado al Oscar por Aftersun, será el protagonista de la película, en la que según los reportes también tendrá un papel Barry Keoghan. Gladiador resultó un éxito de crítica y taquilla, con cerca de 500 millones de recaudación y cinco premios Oscar.