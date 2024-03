Facundo Verdini, el dueño de la peluquería de Recoleta donde este miércoles uno de los empleados mató a otro de un disparo en la cabeza, relató los momentos previos al homicidio del que fue testigo, y recordó que el asesino, Abel Guzmán, había tenido “una mirada diferente” durante todo el día.



"Abel estaba raro. Me había llamado la atención que se había rapado todo el pelo. Estaba como aislado, con una mirada diferente", detalló en diálogo con TN. “Era un tipo que era muy amable con las clientas, pero cuando hablaba con nosotros, hablaba diferente, tenía otra forma de hablar”, dijo sobre el agresor, colorista al igual que la víctima, quien se encuentra prófugo.

Aseguró, sin embargo, que hasta entonces había sido un día normal y que no sabía que Guzmán estaba armado. "Estábamos sentados hablando entre nosotros. Abel estaba apartado y vino y dijo que quería hablar. Yo le dije, hablamos mañana, y ahí sacó el arma. Yo no lo podía creer porque nunca hubo en la peluquería un clima tan tenso", precisó sobre ese momento.

"Me levanté y le dije vamos a hablar en la oficina, tranquilizate. Y él me dice, 'vos sentate'. Me siento y otra compañera se levanta. Él le dice, 'no grites vos, no grites, callate que les voy a volar la cabeza'. Y ahí se acomodó, le apuntó a Germán y le disparó", sostuvo sobre el momento del crimen. "No sé si él tenía pensado dispararnos a todos, porque no le tembló el pulso y se lo ve experimentado con el arma", relató.

"Cuando él dispara quiere salir, por lo que vi en el video, y se encuentra que no puede. Entonces, Charlie, que es el encargado, no sé qué le dice, le abre la ventana y sale", comentó. Y agregó que se fue para el baño y llamó a la policía. “Es la primera vez que veo un arma. No me puedo sacar de la cabeza cuando la sacó”, cerró.

Verdini también hizo un posteo en sus redes sociales reclamando justicia por la muerte de Medina. "Un ser hermoso que nos trajo tanta alegría a nuestras vidas. No lo puedo creer", escribió en una historia de su Instagram personal que fue compartida en la cuenta de la peluquería, donde muchas ex clientas de la víctima dejaron comentarios.



Posteo de Facundo Verdini.

El hecho se produjo ayer cerca de las 20 en una peluquería ubicada en Berutti al 3300, cuando finalizada la jornada de trabajo, cuatro empleados (tres hombres y una mujer) se quedaron tomando una cerveza en el local, mientras en el exterior transcurría el temporal.

En ese momento, Guzmán, de 43 años y oriundo de Santiago del Estero, los increpó y disparó contra el Medina, de 33 años, quien murió en el Hospital Fernández. Todo quedó registrado en las cámaras de video del lugar.

