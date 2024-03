Marina, la hermana de Germán Gabriel Medina, el colorista asesinado en Recoleta, dio detalles del vínculo que su hermano tenía con su compañero de trabajo y asesino, Luis Abel Guzmán, y expresó que "habían tenido discusiones por temas laborales".

Las declaraciones de la joven se conocieron horas después del homicidio ocurrido en la peluqería donde ambos trabajaban, en la que esten jueves los investigadores buscan reconstruir los hechos, mientras buscan dar con Guzmán, de 43 años, quien tras cometer el crimen se dio a fuga.

Según dijo en declaraciones televisivas, su hermano "siempre se sintió cómodo en el trabajo" y "nunca" le manifestó haber recibido "amenazas" por parte de Guzmán. No obstante, dijo que el agresor "era muy mal hablado" y que "tenía una mala manera de manejarse".

"No sé cómo era con sus clientes, pero sí sé que habían tenido discusiones por temas laborales, que no habían llegado a nada físico. No termino de entender por qué lo hizo”, precisó en diálogo con TN. Y agregó que Guzmán "le reclamaba mucho por el tema de las clientas", porque Medina "era carismático y las mismas clientas iban a atenderse con él".

La joven, además, realizó un descargo en Facebook pidiendo ayuda para dar con el asesino. "Por favor, hay que encontrarlo para hacer justicia. A mi hermano no me lo devuelve nadie, pero necesito de su ayuda para que pague por lo que hizo”, escribió.

El descargo de la hermana de Germán Medina en Facebook. Imagen: Facebook

Mónica, madre de la víctima, también dijo que Guzmán "tenía una relación conflictiva con Germán dentro de la peluquería", y que su hijo le comentaba que el homicida "era de contestar mal" y que las clientas "se quejaban un poco de su trabajo", pero también precisó que "nunca" le mencionó "amenazas".

"El dueño sabía de esos roces. Para mí tenía que haber intervenido", dijo la mujer. Y agregó que el crimen "evidentemente estaba planeado", ya que el agresor fue directo hacia su hijo. "Nos avisó la pareja. Creí que había sido un accidente, así que fui directo para el hospital. No tenía idea de lo que había pasado", relató. Y definió a su hijo como "audaz, que le gustaba hacer lo que hacía, fue pasando de peluqueria en peluqueria, le gustaba el trabajo".

Por su parte, Julio, pareja de la víctima, compartió una foto de ambos y pidió justicia. “¡Mi amor! Mi gran amor. ¿Cómo hago para seguir sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus caricias? ¿Cómo hago para cumplir todas esas promesas que nos hicimos?”, escribió en Instagram. "“Te prometo no parar hasta que se haga justicia", agregó.

El novio de Medina pidió justicia por el crimen de su pareja. Imagen: Instagram

La causa judicial recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo del doctor Sánchez Sarmiento, y de la Secretaría 145, a cargo del doctor La Torre. El cuerpo se encuentra en la morgue a la espera de los resultados de la autopsia.



