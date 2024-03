La segunda temporada de la serie House of the Dragon tiene fecha de estreno, según confirmó este jueves la plataforma Max en sus redes sociales. Para motivar aún más a los fanáticos del spin-off de Game of Thrones que debutó en 2022, HBO lanzó dos tráilers con una original temática "rival": el bando negro y el bando verde.



De manera simultánea, la cuenta oficial de @StreamOnMax publicó los dos nuevos avances con la leyenda "Tráiler negro" y "Tráiler verde". Asimismo, invitó a los seguidores de la ficción a sumarse con el hashtag #TeamBlack y #TeamGreen.

Desde el perfil oficial de @HouseofDragon también replicaron la misma forma de anunciarlo para que los espectadores comiencen a vibrar con la segunda parte de la galardonada serie.

¿Por qué Max lanzó dos tráilers en simultáneo?

La novedosa forma de lanzar dos avances al mismo tiempo invita a los fanáticos a elegir y sumergirse en una "disputa", luego de la coronación de Aegon II Targaryen y de la determinación de la Princesa Rhaenys de abstenerse de atacar a los Verdes en el final de la primera temporada.

Entonces, en el tráiler del bando negro, se puede observar al equipo de la reina Rhaenyra Targaryen preparándose para iniciar la guerra tras sufrir la pérdida de un familiar, entre otras escenas de la segunda temporada.

En el otro avance, las imágenes muestran a un bando verde liderado por Alicent y respaldado por su padre Otto y sus hijos, Aegon y Aemond, decididos a mantener el trono para Aegon.

Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon

El segundo envío de House of the Dragon se estrenará el próximo domingo 16 de junio a las 21 horas en HBO y por streaming en Max.

Esta nueva temporada contará con ocho capítulos. Cada domingo se lanzará un nuevo episodio de la serie original de HBO.

Seguí leyendo: