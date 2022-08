Mirtha Legrand es la protagonista del último spot con el que la plataforma de streaming HBO Max promocionó su nueva serie, House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que se estrenará este domingo.



"Como siempre les digo, como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien... Te quieren robar el trono", dice la diva en el video utilizando su clásica frase pero con una leve modificación, para revelarse como una Targaryen, familia protagonista de la serie basada en la obra de George R. R.

La participación de Legrand es parte de una tendencia a la que otras plataformas como Netflix ya recurrieron para promocionar estrenos, tal como hicieron también Moria Casán en el adelanto de la cuarta temporada de Orange is the new black, y el humorista Guille Aquino, en el avance de la película No miren arriba.

"Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Han habido conflictos en mi círculo familiar: romances, disputas de poder. Realmente ha pasado de todo y yo he decidido contarlo", dice Mirtha, sentada en la cabecera de una mesa, tal como hace en sus almuerzos, pero con vestuario y decorado acorde a la serie, trazando el paralelismo con las disputas de poder que viven los integrantes de la familia Targaryen para acceder al trono.

Mirtha Legrand , anfitriona de La casa del dragón

"Muchas veces la gente en la calle me dice que nos ven como un clan. Hasta nos comparan con algunas monarquías. Me hacen reír. En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros. Como los extraño", culminó Legrand, en un guiño a sus fanáticos que esperan su regreso a la pantalla chica en septiembre.

Una tendencia que crece: Guille Aquino, Moria Casán y Xuxa



En 2016, Moria Casán fue contratada por Netflix para promocionar la cuarta temporada de Orange is the New Black, creada por Jenji Kohan, ficción que muestra cómo son los días de un grupo de mujeres que están en una cárcel federal. La elección se dio luego de que se conociera que la artista estuvo presa en un penal en Paraguay por el escándalo de un robo de joyas, del que finalmente fue sobreseída.

Ese mismo año, la presentadora brasileña Xuxa p rotagonizó un adelanto de la serie Stranger Things, también por Netflix. En ese video, se ve cómo el personaje de Eleven se acerca a un televisor en el que se está transmitiendo un programa de Xuxa, quien abre una de las cartas enviadas por el público. La remitente es Joyce Byers, quien escribió al show con la intención de que la ayuden a encontrar a su hijo desaparecido Will.

Otro ejemplo es el del humorista y actor Guille Aquino, quien en 2021 fue contratado por Netflix para hacer el avance de la película No Mires para Arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrance, la cual muestra la historia de dos astrónomos que descubren que, en pocos meses, un meteorito destruirá el planeta Tierra.



Miguel Sapochnik, el director y guionista de origen argentino

Uno de los directores y guionistas de House of Dragon tiene origen argentino. Se trata de Miguel Sapochnik, que nació en Reino Unido, pero es hijo de argentinos, habla castellano y tiene un fuerte vínculo con el país.

Antes había dirigido, además, varios capítulos de la serie original, entre ellos, la conocida “Batalla de Los Bastardos” de GOT, episodio por el que se llevó un Emmy.

Los padres de Sapochnik, un diseñador gráfico y una psicóloga, emigraron al Reino Unido en 1969 por conflictos políticos. Miguel Vicente Rosenberg-Sapochinik nació en 1974, en la localidad de Hammersmith. Sin embargo, regresó en varias ocasiones, incluso para pasar sus vacaciones en Pinamar con sus tíos segundos. Uno de sus primos es el periodista y escritor Martín Caparrós.