El primer tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon, la precuela de la famosa serie Game of Thrones, salió a la luz este sábado. El adelanto que mostró HBO Max enseña el intenso escenario que marca la nueva entrega del universo creado por el novelista George R.R Martin, entre conflictos y alianzas.

Las imágenes del primer tráiler de la serie sumerge al espectador en lo que parece ser el comienzo de una guerra en los Siete Reinos, y así, se dará comienzo a los episodios que transcurren en la Danza de los Dragones.

Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, demuestra su sed de venganza por la muerte de su hijo y la usurpación del trono, mientras que la Reina Alicent Hightower, encarnada por Olivia Cooke, Aemond, interpretado por Ewan Mitchell, y el Rey Aegon II actuado por Tom Glynn-Carney, preparan su estrategia desde King’s Landing.



Otro de los detalles que se dejaron entrever en el primer tráiler de la segunda entrega es el regreso de Daemon (Matt Smith), Rhaenys (Eve Best) y Ser Criston Cole (Fabien Frankel).

Sin embargo, una de las apariciones más impresionantes fue la de los dragones, que enfrentados entre sí, librarán una de las batallas sanguinarias y violentas en toda la historia de Westeros.

Si bien aún no hay fecha definida de estreno, HBO reveló que será durante el verano de 2024 cuando la nueva temporada de House of the Dragon llegue a su canal y plataforma de streaming.