Madres, padres y alumnos del jardín de infantes Nº 9 DE 10 realizaron un abrazo a la institución para denunciar la presencia de ratas en las aulas y exigirle al Ministerio de Educación porteño que lleve adelante una desratización. Luego de 15 días, finalmente recibieron una respuesta de la cartera.

A raíz del hallazgo de ratas dos semanas atrás en la escuela ubicada en el barrio porteño de Núñez, la comunidad educativa inició varios reclamos al Gobierno de la Ciudad y por otros medios como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa.

Los hechos

La primera aparición tuvo lugar hace más de 15 días, cuando un roedor fue encontrado por el personal del colegio. Más tarde se detectó la presencia de excremento en los armarios y entre los juguetes de los chicos, la presencia de ratas vivas y muertas atrapadas en cebos con pegamento, que utilizaron como medida preventiva, y finalmente una merodeando dentro de un contenedor de basura.

La problemática tiene un antecedente ocurrido en febrero, cuando se habían encontrado ratas en el comedor de la escuela primaria Rodolfo Senet con la que comparte edificio el jardín. Las autoridades notificaron que la situación ya había sido controlada, pero semanas después se encontraron los roedores en el espacio del jardín.

El conflicto llegó a un punto preocupante cuando, en la mañana del lunes pasado, los chicos y chicas no pudieron ingresar a las aulas porque en los dispositivos con pegamento que se dispusieron para atrapar a los roedores, se encontraban tres ratas muertas que la División de Mantenimiento del Gobierno no había retirado.

El reclamo y la respuesta

Ante los indicios, la conducción envió las alertas correspondientes a la supervisión y se logró coordinar una reunión con la supervisora en donde los padres y madres tomaron conocimiento de que el reclamo ya había sido elevado al ministerio y que todavía estaban esperando una respuesta.

Fue por este motivo que esta mañana la comunidad educativa del jardín procedió a realizar un abrazo a la institución para visibilizar el reclamo y para exigir que "intervengan de inmediato y tomen las medidas necesarias para resolver este problema".

"Hoy recibimos una respuesta favorable a nuestro reclamo", expresó a Página 12 Natalia Sabater, madre de un alumno de sala de cinco del jardín, luego de que este jueves las autoridades de la Division de Área Inicial de la Ciudad finalmente se hicieron presentes en el colegio. Además, la supervisión comunicó que habían mandado una cuadrilla especial de 15 personas para hacer una limpieza.

"Tanto a partir del reclamo de la conducción como con la presión de las familias logramos una respuesta institucional y concreta del ministerio", celebró la madre del niño, aunque manifestó sus dudas con las indicaciones del ministeiro de no suspender las clases en caso de presencia de roedores --como sí se hace en casos de corte del suministro de luz o agua--. Ella y otros padres decidieron no mandar a sus hijos al colegio esta semana hasta que hubiera una solución, pero reconoció que "hay familias que no pueden darse el lujo de no llevar a los chicos al jardín".

Desde el Ministerio de Educación porteño informaron a este diario que "se realizó una limpieza en profundidad en ambas instituciones como también en los entornos" y que se llevó adelante el debido proceso de desratización. Además, señalaron que "el personal de mantenimiento estuvo nuevamente en la escuela para profundizar los trabajos".



Según la cartera, se les solicitó a los equipos directivos que "intensifiquen la limpieza y el orden, que no dejen tachos con basura al concluir la jornada escolar y que los alimentos sean almacenados en envases herméticos". "Es imprescindible que la escuela respete y haga cumplir las pautas de higiene", remarcaron.

"Estamos contentos con la respuesta pero lo que nos llama la atención es que no haya un protocolo escrito y que haya semejante ambigüedad de parte del ministerio respecto a casos de presencia de ratas en escuelas cuando hay casos muy concretos y habituales de este problema. Esto es algo a tener en cuenta porque no puede ser que no puedan indicarnos los pasos a seguir", puntualizó Sabater.



Otros casos resonantes

La presencia de ratas en las escuelas públicas de la ciudad es un problema que se hizo moneda corriente durante el año pasado, donde 23 colegios se vieron afectados y se presentaron un total de 40 denuncias en un lapso de 12 meses.

Uno de los casos más resonantes del 2023 fue el que tuvo lugar durante el mes de abril en la Escuela Técnica Nº9 Ingeniero Luis Huergo, del barrio porteño de Caballito, que tuvo que suspender las clases, luego de que un alumno de cuarto año fuera mordido por una rata.

En mayo de ese año, la legisladora del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, publicó un relevamiento llamado el "Mapa de la rata", con todas las denuncias que se habían registrado hasta ese momento.

Informe: Carla Spinelli