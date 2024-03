Ante el aumento de casos de de dengue, los especialistas de la salud de las jurisdicciones afectadas insisten con la importancia de la campaña de prevención y destacan que la circulación de información sobre la trasmisión, síntomas y tratamiento de la enfermedad son clave para cuidar a la población.

Qué es el dengue

El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito hembra Aedes aegypti infectado con uno de los cuatro serotipos del virus. El mosquito es de color oscuro con franjas y manchas blancas, y se cría en recipientes con agua.

Síntomas comunes del dengue

Los síntomas frecuentes incluyen:

fiebre

enrojecimiento e inflamación de la piel

dolor intenso de cabeza

dolor detrás de los ojos

dolor en músculos y articulaciones.

Esta enfermedady causar la muerte. El contagio solo se produce por la picadura del mosquito,. Estos mosquitos también transmiten el virus chikungunya y virus Zika.

Impacto del dengue en Argentina

En Argentina, la situación epidemiológica por los casos de dengue alarma a los especialistas de la salud y pone en vilo a la población ante la ausencia de una respuesta del Gobierno.

Estadísticas recientes de dengue en Argentina

Según el último Boletín Epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud, se registraron en Argentina 120.007 casos de dengue en la temporada 2023/2024, de los cuales 102.898 casos corresponden al 2024. Además, en todo ese período se registraron 79 muertes, de las cuales 69 corresponden a este año.

El reporte no se centra en un año específico sino por “temporada”, entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana 31 de un año, a la 30 del siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos. Los últimos datos se corresponden con la semana 10, en las que se sumaron 22 muertes.

Cuáles son las zonas más afectadas por el dengue en Argentina

De acuerdo con el informe del Boletín Epidemiológico, la zona más afectada en la temporada 2023/2024 fue el centro del país (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), con 55.189 casos confirmados, de los cuales 54.661 corresponden al corriente año.

En tanto, le sigue la región de Cuyo (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), con 49.188 casos confirmados, de los que 32.856 son de este 2024.

Síntomas del dengue: medidas efectivas

En caso de presentar alguno de los signos de alarma, como dolor abdominal intenso y continuo, mareo o desmayo, vómitos persistentes, somnolencia, intranquilidad o irritabilidad, sangrado en encías o en orina y heces, se debe acudir a un centro de salud de inmediato para que, en base al diagnóstico, se le otorgue al paciente un tratamiento adecuado.

El Ministerio de Salud remarca la importancia de no automedicarse ante la presencia de esos síntomas. No se debe tomar aspirinas ni ibuprofeno, ni auto aplicarse medicamentos inyectables.

Consejos para prevenir el dengue

En este momento, la estrategia recomendada por el Ministerio de Salud de la Nación y la OPS/OMS para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos continúa estando centrada en la colaboración entre la comunidad y los equipos de salud.



Las acciones clave incluyen el control del mosquito transmisor, la prevención de picaduras y una atención oportuna y adecuada de los casos.

Según consideran los especialistas, estos números podrían crecer en las próximas semanas, si continúan las temperaturas elevadas y el estancamiento de agua provocado por las tormentas que hubo durante estos últimos días.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina incluyen:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

(como latas, botellas, neumáticos). Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior . Para eso se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables).

. Para eso se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; (por ejemplo, botellas retornables). Cambiar el agua de bebederos de animales , colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia , dentro y fuera de la casa , cada 3 días . Se deben frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo para desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

, , , . Se deben para desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos. Rellenar los floreros y porta-macetas con arena húmeda .

. Mantener los patios y jardines limpios , ordenados y desmalezados .

, . Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos .

. Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.

Tratamiento del Dengue

No existe tratamiento específico para esta enfermedad. El exjefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con AM750, indicó que "nadie debe quedarse en su domicilio si empieza con fiebre".

"La fiebre es un signo que me dice que algo está pasando, puede ser dengue u otras enfermedades, por lo que hay que presentarse a la consulta", recomendó.



Opciones de tratamiento para el dengue

"Aunque me digan que puede ser dengue, pero no se pudo hacer una confirmación, ingesta de líquidos adecuada, no menos de tres litros de agua por día. Y tener claro que como único antifebril usamos paracetamol y reposo", sugirió.

"Los signos de alarma que requieren consulta inmediata son vómitos abundantes y continuos, dolor abdominal intenso, algún tipo de hemorragia -ya sea por nariz, encías, etc- o algún trastorno demisensorio - me pongo aletargado o irritable-, eso quiere decir que ese dengue con signos de alarma va camino a complicarse, por lo que hay que atajarlo, y el ataje es la hidratación vía endovenosa", concluyó.

Recuperación del dengue: ¿qué esperar?

La infección del dengue es causada por un virus de la familia Flaviviridae, que -a su vez- tiene cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. En Argentina, se detectó hasta ahora la presencia de tres de ellos: el 70% correspondió a DEN-1, el 27% a DEN-4 y solo un 3% a DEN-2.



Cuando una persona se recupera de la enfermedad, adquiere inmunidad de por vida contra ese serotipo en particular. Pero puede infectarse con otro serotipo. La posibilidad de una segunda picadura del Aedes aegypti, eleva los riesgos de sufrir la forma más grave de la enfermedad. Por esto, todas las personas, y especialmente las que ya tuvieron la enfermedad, deben tomar las medidas preventivas para evitar el contagio.

Vacuna contra el dengue

La vacuna japonesa disponible en Argentina es la Qdenga, elaborada por el laboratorio Takeda. Para poder acceder a la protección, se debe invertir $140.000 por persona, ya que se aplican dos dosis de $70.000 cada, una con tres meses de diferencia.

Como el acceso es limitado y no está incluida en el calendario obligatorio, hay Estados provinciales como Misiones, Salta y Corrientes que ya consiguieron las propias para sus habitantes. Legisladores santafesinos, por su parte, ya presentaron un proyecto para que puedan ser gratuitas, pero como se sabe el camino parlamentario suele demorarse.



Mientras la situación epidemiológica se agrava en el país y el vocero presidencial Manuel Adorni afirma que “no es necesario” incluir la vacuna en el calendario obligatorio porque la "efectividad no está comprobada”, un grupo de virólogos consultados por Página|12 contradice ese postulado y enfatizan la relevancia de la campaña de vacunación.

En ese sentido, Daniela Hozbor, bioquímica e investigadora principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, señaló que si bien es cierto que los resultados de la prevención no serían inmediatos por el tiempo prolongado hasta la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el dengue, lo que se observa es como tendencia es que la enfermedad "está todo el año", y en especial en las provincias del noroeste argentino, "con lo cual, sería muy positivo sumar esta herramienta a las otras medidas preventivas que ya conocemos para ir generando inmunidad”.

El segundo contagio: gravedad y riesgo

La segunda picadura del mosquito infectado con dengue podría implicar graves riesgos para la salud.

Las infecciones posteriores (o secundarias) se puede presentar mediante una acumulación de líquido, seguida de dificultad respiratoria, extravasación de plasma, hemorragias graves y fallas orgánicas.

Los signos aparecen entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y se acompañan de un descenso de la temperatura corporal, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes con o sin sangre, respiración acelerada, hemorragias en las encías, fatiga e inquietud.

Si bien la mayoría de los pacientes con dengue evoluciona favorablemente, en los cuadros graves —que cada año obliga a internar a 500.0000 personas en América Latina— la tasa de mortalidad es del 2,5%. Pero si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, manteniendo el volumen de los líquidos corporales, se puede reducir a menos del 1%.