Tras el Congreso del Partido Justicialista, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió a Alberto Fernández que "tenga dignidad" y renuncie a la presidencia y manifestó que la renovación tiene que incluir a quien encabeza el PJ bonaerense, Máximo Kirchner:

"No sólo está ausente en el máximo organismo partidario sino que está ausente de las discusiones, ¿cuándo fue la última entrevista que dio?¿Qué está pensando?¿Qué va a hacer? Se están preservando, pero para llenar las listas de gente de La Cámpora no se preservan nada. Lo que estoy cuestionando es el dedo y la lapicera, no hay democracia en nuestro partido", declaró Gray en diálogo con AM750.

En esa línea, dijo que, luego de perder las elecciones en noviembre de 2023, pensó que Alberto Fernández y el presidente del PJ bonaerense "iban a tener un gesto" e iban a dimitir a sus funciones. Sin embargo, no ocurrió.



"Yo he pedido la renuncia a la presidencia de Alberto Fernández, ayer le dieron la licencia, pero yo pido la renuncia porque cuando Néstor Kirchner perdió la elección en 2009, le fuimos a pedir por favor que se quede y nos sacó volando. Nos dijo que cuando se pierde hay que dar un paso al costado para permitir tomar nuevo impulso y reorganizarnos para ser una fuerza competitiva", recordó Gray en diálogo con Toma y daca.

Además de las autoridades nacionales y provinciales, el jefe comunal apuntó contra los apoderados del Partido Justicialista a quienes acusó de estar "hace más de 20 años" en el cargo.

También se refirió a la "estrategia de desgaste" del gobierno mileísta que sostienen algunos dirigentes y consideró que "esperar va en contra de los principios básicos del peronismo". "Todos tienen la excusa perfecta para no hacerle oposición a este gobierno, pero cuando uno no plantea las cosas en su debido momento, después los daños son irreparables", argumentó el intendete.

El Congreso Nacional del Partido Justicialista fue este viernes en el Microestadio de Ferro. Allí, se resolvió la creación de una Comisión de Acción Política, que recibió numerosas críticas de parte de los presentes que esperaban que se abriera un proceso de internas.