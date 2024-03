DOMINGO 24

ETCÉTERA

Se busca Ya puede verse la nueva serie web dirigida por Mariano Pozzi, estrenada mundialmente en el Festival de Cannes. Inspirada en hechos reales, el programa cuenta en cada episodio un caso en particular sobre robos de identidades durante la última dictadura militar. Al día de hoy, se estima que 500 bebés fueron nacidos en cautiverio, destituidos de sus madres durante el periodo de 1976 hasta 1982 y entregados en mayor parte a familias de militares. Actualmente, las Abuelas de la Plaza de Mayo todavía buscan alrededor de 300 de sus nietos, una información que recuerda la serie en cada uno de los ocho capítulos que la conforman, además de pedir colaboración para encontrarlos.

Disponible a través de un3.tv

CINE

Increíble pero cierto El francés Quentin Dupieux parece ser el secreto mejor guardado de los amantes del surrealismo narrativo versión siglo XXI, y como muestra valga esta película que se exhibe dentro del Festival de Cine Francés, que incluye viajes temporales y la posibilidad de no envejecer sino todo lo contrario. Alain Chabat, Léa Drucker y Benoît Magimel interpretan al trío central de personajes, amén de un cameo de Michel Hazanavicius, el director de El artista y Godard, Mon Amour.

A las 21.40, en el Cinépolis Recoleta, Vicente López 2050. Entrada: $6800.

TEATRO

Noctámbula Como todas las noches en que Norma tiene algo importante que hacer, es Susana la que se encarga de cuidar al angelito. Lo baña, lo alimenta y lo hace dormir. Vela por él, al lado de la cuna, mientras sueña. Susana es ideal para este trabajo. Susana no duerme. Susana es noctámbula. Escrita y dirigida por Lucas Ranzani. Actúa: Malena López.

A las 16, en el Teatro Timbre 4, Boedo 640. Entrada: $7000.

ARTE

Artista del paisaje Se inaugura la muestra cápsula dedicada a Enrique Iwasa. Curada por Marcelo de la Fuente, se exhiben algunos apuntes realizados en lápiz y tinta del barrio de Belgrano hacia 1920, autorretratos y óleos de paisajes urbanos y naturales. Nacido en la isla de Hokkaido, Japón, el 18 de noviembre de 1896, Hachisaburo Iwasa, después de emigrar de su país, arribó a Buenos Aires en 1922. El artista fue capaz de traducir la tristeza de un paisaje desolado, a través de grandes líneas, con un pincel vivaz y ágil.

De miércoles a viernes de 11 a 17, sábados y domingos de 11 a 19, en el Museo Casa de Yrurtia, O’Higgins 2390. Gratis.

Bordes del abismo Puede recorrerse la muestra fotográfica de Myrna Insua, centrada en los campos clandestinos de detención, tortura y exterminio (desaparición) en Argentina. Insua postula representar lo irrepresentable al sugerir que aquello que está en el borde del abismo, que es inimaginable e indecible, alcance una entidad que lo desplace hacia el universo de lo imaginable, nombrable y decible, por ende, representable en sus aspectos salientes. Y para que esto ocurra es necesario que aquel que estuvo en el centro de lo extraordinario pueda transmitir su experiencia para volverla comprensible y transmisible a su vez. Esta acción, necesariamente individual, es indisociablemente colectiva: cada emisor necesita un receptor para volverse audible.

De lunes a viernes de 12 a 20, sábados y domingos de 14 a 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

LUNES 25

CINE

Invierno en París En esta nueva edición del Festival de Cine Francés puede verse el más reciente trabajo Christophe Honoré. La película explora la lucha emocional de Lucas, un joven de 17 años, por superar la muerte de su padre en un accidente de tráfico. El adolescente se encuentra en una etapa crucial de su vida, en la que debe enfrentar diversos desafíos que amenazan su estabilidad emocional y psicológica. La muerte, la complejidad de la vida moderna, la transición hacia la adultez y la presión social son solo algunos de los obstáculos que se presentan ante él. Con Juliette Binoche y Vincent Lacoste.

A las 16.30, en Cinépolis Recoleta, Junín 1930. Entrada: $4500.

El juicio 1985, Buenos Aires, Argentina. El juicio a las juntas militares de la última dictadura, acusados por delitos contra la Humanidad. El evento es registrado en cintas U-matic. Durante 90 jornadas se escucharon los relatos del horror y una sentencia final: Nunca Más. En la voz de las víctimas, las historias de tortura y dolor. Los defensores y los posicionamientos políticos e ideológicos de quienes apoyaron la dictadura. La vida y la muerte en el mismo salón. Una película que plantea un punto de partida. Dirige Ulises de la Orden (Río arriba).

A las 14.40, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Nueve reinas La aclamada película dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, puede volver a verse remasterizada en 4K. La digitalización del filme nacional se hizo a partir de un escaneo cuadro a cuadro del negativo original de imagen de 35mm, conservado por el Museo del Cine de Buenos Aires.

A las 13.50 y 20.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ARTE

Amefricana Se inaugura la muestra de Rosana Paulino. Amefricana reúne un conjunto de obras realizadas durante 30 años, entre 1994 y 2024, desde la perspectiva que el Atlántico inscribe en la América afrodescendiente. En sus instalaciones, dibujos, grabados, bordados y esculturas, Paulino aborda la esclavitud y la violencia de la diáspora africana en el Brasil como eje central de su práctica, que además de artística también es pedagógica y militante. Creadora versátil, explora diversas técnicas, con un especial apego a la gráfica y el dibujo. A través de operaciones específicas (como la sutura, las costuras y el empleo del archivo, entre otras), atraviesa críticamente la historia del Brasil problematizando la construcción étnica de la nación. Curadores: Andrea Giunta, Igor Simões.

En el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: desde $2500.

Un lugar otro Puede recorrerse la muestra de Pablo Guiot. Dice el texto de Javier Soria Vazquez: Un lugar otro es ese donde toda ley pura y dura desacierta y desconcierta. Es este plano inflexivo y oscilante en el que la lógica se revierte para demostrarnos la existencia de otro mundo posible. Es aquel abismal pleno negro que, en algún recodo de su naturaleza absoluta, cobija un microscópico punto blanco. Es el principio de un fin.

De lunes a viernes de 14.30 a 19, en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo, Suipacha 1151. Gratis.

MARTES 26

ARTE

Cero punto Se inaugura la muestra del artista bogotano Andrés Ramírez Gavira. Radicado en Austria, Gaviria estudió en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. Ha realizado residencias en el Museums Quartier de Viena y en el Programa Internacional de Estudios y Programas Curatoriales en Nueva York. En 2014, cofundó Sigmund y en 2017 Anna, ambos espacios de exposición sin fines de lucro Ha realizado numerosas muestras individuales, entre las que se encuentran: Composition, Subte, Montevideo, Uruguay, 2022; Mental Radio, Galería Vermelho, São Paulo, Brasil, 2022; Stacks, Bienal de FotoImagen, Santo Domingo, República Dominicana, 2022.

En Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Gratis.

Relicario Ulises Mazzucca presenta su primera exposición individual, mostrando lo que puede contener el reverso del papel, el atrás y el adelante de los cuerpos sufrientes y ascendidos. Con curaduría de Nahuel Risso.

De martes a sábado de 14 a 19, en Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

ETCÉTERA

Princesa montonera Mariana Eva Pérez dará una charla abierta a partir de su libro Diario de una princesa montonera. El texto autobiográfico desgrana su generación como hija de desaparecidos durante la dictadura cívico militar.

A las 18, en el Polo Comunitario de Salud, Planta Baja Nudo 7, del Bachillerato Popular Ejército de los Andes, Ciudadela. Gratis.

Vida de Horacio Se presenta el último libro de Mercedes Halfon, quien conversará con Mauro Libertella. El autor comenta sobre su obra: “Hay una escena que obsesiona a la narradora, en ella está su padre promocionando una de las tantas escuelas públicas en las que da clases a partir de carteles que él mismo escribe, con marcadores indelebles de punta chata. La emoción de estar siendo cómplice de esta vida paralela es crucial para esta biógrafa sagaz”.

A las 19, en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

CINE

Cambio cambio Puede verse la película de Lautaro García Candela (Te quiero tanto que no sé). Pablo tiene 20 años, vivió en Olavarría y ahora trabaja en la peatonal Florida tratando de sobrevivir en un mundo laboral desgastante. Cuando se enamora de Florencia, quien le muestra la ciudad de otra forma, decide trabajar vendiendo dólares en el mercado negro. Ante una inminente corrida cambiaria, intentará aprovechar la oportunidad para dar un golpe con sus amigos y cambiar su destino. Con Ignacio Quesada y Camila Peralta.

A las 19 y 21.30, en el Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

Mar de fondo Se proyecta la película de Oriana Castro. En la década del 90 en la ciudad de Mar del Plata, asesinaron y desaparecieron una treintena de mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales. Los crímenes fueron adjudicados a un presunto asesino serial: el loco de la Ruta. Toda investigación en torno a estos crímenes fue desganada y defectuosa, la estigmatización sobre las víctimas fue mucho más intensa que cualquier boceto de justicia. En una década atravesada por la impunidad y el descontento social, fueron las mujeres, en su mayoría, aún no organizadas, las únicas que alzaron su voz y salieron a las calles frías de la ciudad a reclamar Justicia.

A las 18.30, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MIÉRCOLES 27

ARTE

El mar que nos une Se presenta una exhibición integrada por dos muestras que indagan en los profundos vínculos entre la Argentina e Italia. Amerigo Vespucci: La nave più bella del mondo expone obras de los fotógrafos Maki Galimberti y Massimo Sestini, quienes durante dos años compartieron la vida a bordo en la icónica embarcación. Mis raíces están aquí propone una experiencia inmersiva centrada en uno de los aspectos más significativos de la migración italiana en Argentina: el deporte. A través de una puesta de material de archivo, un videomapping proyectará las historias de deportistas y clubes.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Poolside El proyecto del productor, compositor y multiinstrumentista Jeffrey Paradise, llega por primera vez en formato live a la Argentina. Paradise presentará en vivo su cuarto álbum de estudio, Blame It All On Love, un trabajo de temas funky, conmovedores, relajados y llenos de ganchos que elevan el sonido de Poolside a alturas pop conmovedoras. Desde su formación en 2011, Poolside ha lanzado cuatro álbumes: Pacific Standard Time (2012), Heat (2017), Low Season (2020) y el mencionado Blame It All On Love (2023). Este nuevo disco cuenta con muchos colaboradores, desde Vansire y Munya, pasando por Ora The Molecule, Ben Browning, Life On Planets hasta Mazy.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $40000.

Leonard Cohen en español Se presenta el proyecto integrado por Mario Siperman (tecladista de Los Fabulosos Cadillacs) y Gustavo Roca (guitarrista y productor), junto con destacados cantantes invitados. El poeta, canciones de Leonard Cohen no es una banda tributo, es la posibilidad de disfrutar las versiones en español de clásicos como “Bird on The Wire”, “Chelsea Hotel”, “You Know who I Am”, entre muchos más. El proyecto ya tiene dos discos publicados, y en este show se prometen estrenos.

A las 20, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $9000.

Tangos violetas Marina Cavalletti y Lola Rosa Vázquez presentan postales del 2x4 trazadas por mujeres: Nelly Omar, Azucena Maizani, autoras de este siglo y obras propias. Con Mariel Merino y Caro Allende como invitadas especiales.

A las 20, en Je Suis Lacan, Balcarce 749. Entrada: $3000.

Juan López El artista cordobés vuelve a los escenarios este 2024 recargado con nuevos temas, colaboraciones y un nuevo disco en camino, mientras despide su más reciente trabajo, No más promesas. Juan López trae a la escena un estilo único que lo constituye como uno de los referentes nacionales del indie urbano.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $4000.

TEATRO

La anémona y el jabalí Puede verse la comedia dramática de Mónica Maffía. La pieza parte de un poema erótico de Shakespeare que utiliza el mito de Venus y Adonis como metáfora política para denunciar los abusos de autoridad de su propia era. Debido a las similitudes con un poema de García Lorca, la autora decidió ambientar la obra en un estudio radiofónico en la España de 1936 a días de perpetrarse el golpe de Franco.

A las 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $3000.

JUEVES 28

ARTE

Híbridos sincréticos Se presenta por primera vez en Argentina el artista brasilero Claudio Cretti con una selección de esculturas y dibujos curada por Victor López Zumelzu y Natalia Sosa Molina. Cretti ensambla conceptos y vocabularios que exceden la abstracción modernista y la ritualidad de los objetos. Sus enigmáticas obras escultóricas y dibujos expresan la creación manual de objetos al sugerir las cualidades trascendentes y de transformación de nuestros cuerpos y el entorno que habitamos. Sus obras encarnan distintas formas de producción visual que recuerdan que los objetos son lugares de proyección e invocación.

Martes a sábados de 15 a 20, en Pasto Galería, Chacabuco 866. Gratis.

Por las ramas Teresa Magrane supo encontrar su propio método de trabajo artístico, que reproduce de forma sostenida en el tiempo y que, cada vez, le da un nuevo resultado. Su inagotable proceso se basa en un diálogo constante entre su manos, la materialidad, el entorno fuera y la máquina dentro del taller. Ella propone, y todo le responde. Su hacer híbrido entre diferentes técnicas típicas de las artes gráficas muchas veces juega con ser una pintura, un dibujo, un grabado, o todos a la vez. Puede ser desorientador, al igual que las atmósferas que proponen sus imágenes.

De martes a viernes de 15 a 19, en Otto Galería, Paraná 1158. Gratis.

CINE

Extravagantes Luego de su paso por festivales se estrena la película de Maxi Villar. Maxi, un joven intento de director de cine neuquino con dudas existenciales, vuelve a su ciudad natal con el sueño de hacer una película independiente con sus amigxs: Lautaro, Juan Pablo, Federico y Pilar. Durante el rodaje se van revelando las problemáticas que les atraviesan: Federico está recientemente desempleado, Pilar fue víctima de una manipulación, Juan Pablo tiene problemas para expresarse con su vestimenta y Lautaro se descubre iracundo.

A las 20.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

MÚSICA

Piazzolla electrónico Nico Sorin continúa con su homenaje a Piazzolla. El repertorio seleccionado está basado en el concierto que el octeto realizó en el Olympia de París en 1977, con temas como "Libertango", "Meditango", "Zita", "Adiós Nonino" y "Violentango". A partir de desgrabaciones realizadas por Sorin, los arreglos de los temas y la elección de los músicos que pertenecen a diferentes géneros y estilos, este proyecto aborda el espíritu de Astor de aquella época, subrayando la energía de su música con aires de rock.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $4000.

Muyala + Prada Dos de las voces más importantes de Uruguay se presentan juntas en el escenario. Ana Prada es reconocida por su musicalidad, sensibilidad, fortaleza y carisma, deja huellas con cada canción que hace. Sus discos demuestran que está destinada a escribir parte de la historia de la canción iberoamericana: una artista con voz propia. Malena Muyala es directora del Teatro Solís de Montevideo. Su último trabajo discográfico se llama Temporal, donde ahonda en su capacidad compositiva y, con su inconfundible voz, nos lleva a descubrir y recorrer paisajes, vivencias y emociones.

A las 22, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $15000.

DChampions La banda de Santi Rial se presenta en Niceto Bar. Los acompaña Fradi y su Industria Nacional Band.

A las 20, en Niceto Bar, Av Niceto Vega 5507. Gratis.

VIERNES 29

ARTE

Son tus ojos Puede visitarse la exposición curada por Cecilia Saurí y María Belén Correa que rescata una serie de imágenes del acervo del Archivo de la Memoria Trans. Entre 1988 y 1995 la activista trans Claudia Pía Baudracco se animó a modelar el cuerpo de sus amigas con silicona líquida. A la vez, con su propia cámara fotografió a sus amigas, el proceso y a ella misma. Realizó un catálogo para que las chicas que se aplicarían el silicón pudieran ver los pasos de la intervención. Son tus ojos es una serie de fotografías inéditas, con copias realizadas a partir de los propios negativos.

De lunes a viernes de 10 a 19 y sábados de 12 a 18, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159. Gratis.

TEATRO

Lo tejió La Juana Esta obra intenta tomar memorias personales de su autor para transformarlas por completo a los personajes que habitan esta historia. El Negro y el Cabezón acaban de perder a su madre y tienen que decidir qué hacer con la casa que quedó. La Gringa, una prima embarazada y llena de futuro, llega para sacudir este presente que rebalsa de pasado. El espectáculo regresa por seis funciones. Una obra de la compañía Las Savias, integrada por Laura Copertino, Lara Sol Gaudini, David Seldes, María La Greca e Ignacio Sánchez Mestre, con la cual ya estrenaron La savia y Para partir.

A las 21, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $7000.

La noche de las tríbadas En 1889, en el teatro Dagmar de Copenhague, se ensaya una obra de August Strindberg, La más fuerte, protagonizada por su primera esposa, Siri von Essen, y su amante, Marie Caroline David. El ensayo se convierte en un drama personal, en el que se revelan los conflictos, las pasiones y las frustraciones de los tres personajes. Strindberg es un genio atormentado por su misoginia, su celosía y su fracaso matrimonial. Siri es una actriz que busca su independencia y su reconocimiento profesional. Marie es una mujer libre y rebelde, que vive al margen de las convenciones sociales. La obra de Enquist nos presenta un retrato del dramaturgo sueco y de las mujeres que marcaron su vida, así como una reflexión sobre el arte, el amor y la violencia de género. Con Sonia Boll y Graciela Clusó, entre otros. Dirige Rodrigo Cárdenas.

A las 22.15, en el Teatro MUY, Humahuaca 4310. Entrada: $5000.

Water Closet Puede verse el espectáculo de Renzo Casali, la historia de un hombre que en busca de trabajo, se encuentra pronto convertido en un engranaje más dentro de una máquina infinita. Amleto piensa, dice, cuestiona y se cuestiona, se rebela, grita y pide ayuda. Y mientras es rechazado, insultado y golpeado, se da cuenta que nadie lo escucha, porque a nadie le importa. Con Liliana Albamonte, Federico Bogado y Luis Bunge Campos, entre otros.

A las 21.30, en Andamio 90, Paraná 660. Entrada: $7000.

MÚSICA

Tardes de boleros El CCK abre un nuevo ciclo de música en la Plaza Seca, un encuentro para disfrutar de canciones de amor y de repertorios que conjugan pasión y sensibilidad, en formato semiacústico. En la primera fecha, se presenta Sergio Pángaro, una figura clave de la canción romántica, con una extensa trayectoria en el bolero.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

SÁBADO 30

ARTE

Desafío al silencio La aparente pulsión de olvido se contrapone con la fuerza de la memoria. Es necesario abrir los archivos para recuperar la huella hacia lo urgente. La fotógrafa Graciela Calabrese expone parte de lo que vio durante años, cuando los acontecimientos políticos, sociales y económicos asolaron al país durante la década de los 90 y de donde surgen las luchas de los trabajadores de las fábricas recuperadas. La muestra se completa con palabras de las protagonistas que la autora ha resguardado como gesto que garantiza lo que fue, para reflexionar sobre la relación entre pasado y presente.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

ETCÉTERA

Rep + Saborido El ilustrador Miguel Rep dibuja mientras Pedro Saborido habla de cómo los Beatles, Borges y casi todas las cosas se relacionan con el peronismo. Una noche de charla y dibujos. Con su perspicaz sentido del humor, Saborido viene a conversar distintas temáticas de la actualidad acompañado de Rep.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $10000.

TEATRO

Las Juanas Inspirada en la vida de Juana Manso, Juana La loca, Jean D'Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarbourou y Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que lucharon por sus ideales, vivieron la prisión, fueron a la guerra, liberaron a su pueblo y sus almas, escribieron cosas hermosas, las sepultaron bajo otro nombre, siguieron su instinto, murieron en la pobreza absoluta pero quedaron estampadas en los billetes de sus países, amaron locamente, se hicieron pasar por hombre para escapar a su destino, sufrieron violencia doméstica, adicciones y abuso de poder, fueron procesadas y condenadas..

A las 20, en La Carpintería Teatro, Jean Jaures 858. Entrada: desde $6500.

CINE

Chiquilín Se exhibe en una única función la película dirigida por Agustín Cantavenera. El film refiere la vida de Pablo Alberto Gonzalez, el “chiquilín” que diera origen al célebre tema de Piazzolla y Ferrer. En el documental participan, entre otros, miembros de la Academia Nacional del Tango, Gabriel Soria, Lulú Michelli (viuda de Horacio Ferrer), Atilio Stampone, Ricardo “Chiqui” Pereyra, Susana Rinaldi, Raul Lavie y Virginia Lago.

A las 20, en el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), Rivadavia 298, Temperley. Gratis.

El abrazo partido Para cerrar el ciclo Cine en la Explanada, que reunió una serie de destacadas películas argentinas en el CCK, se exhibe la película de Daniel Burman, con Daniel Hendler. Un joven judío trabaja junto a su madre en una mercería de una galería de Once, y está iniciando los trámites para conseguir la ciudadanía polaca e irse a vivir a Europa. Esta película cuenta su historia, la de los diversos personajes que habitan la galería y la de su padre, que hace varios años se fue a luchar en la Guerra de Yom Kippur, y que ahora vuelve a reencontrarse con su hijo.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.