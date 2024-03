La fecha se impone en el calendario y lo que dice es que este 24 de marzo se cumplen 48 años del golpe cívico militar. En tiempos de negacionismo, donde se abren discusiones y acciones que deberían estar zanjadas –poner en duda si fueron 30.000, proponer indultos para liberar represores o incentivar provocaciones– uno de los protagonistas que viene a demostrar que la memoria vence al tiempo es el fútbol. Ese deporte que en 1978 estuvo bajo el ala del terror para festejar la obtención de un Mundial, desde hace varios años, a través de los clubes, está dando muestras de su compromiso con la verdad y la justicia.

El martes pasado, la Comisión de Derechos Humanos de River homenajeó a los socios detenidos desaparecidos durante la última dictadura de Jorge Rafael Videla. Ante la presencia de 200 socios que se acercaron al Salón Auditorio del club, familiares y amigos de 14 socios y una socia, revivieron anécdotas y recordaron la relación que cada una de estas personas tuvo con el Millonario.

“Mi viejo, según me cuentan todos los que lo conocieron, era un excelente jugador, un gran mediocampista, distribuidor de juego y muy habilidoso. Chiquito para su tamaño en la niñez, pero con una capacidad tremenda de rotura de cintura y dribleo. Esto, así como le trajo momentos en donde fueron contra él para bajarlo porque no lo podían parar, también hizo que en algún momento la familia, le propusiera probarse en River. En esa época tenía 15 años, había empezado a trabajar, a interesarse en la política, pero igual fue. Se probó y quedó. O sea que, podría haber representado al club de sus amores, pero bueno con la militancia y el trabajo no pudo administrar el tiempo suficiente para darse ese chance”, cuenta Ernesto Gayá a Página 12, quien estuvo presente en esta acción que hizo River, para recordar a su padre Gustavo Adolfo Gayá, uno de los socios homenajeados. “En el cielo ahora hay un crack que acá abajo no pudimos disfrutar”, resalta.

Los socios homenajeados se completan con Marcelo Castello, Yves Domergue, Ricardo Alberto Gayá, Américo Sady, Ricardo Cagnoni, Mauricio Weinstein, Alejandro Goldar Parodi, Carlos Noriega, Eduardo Horane, Mauricio Poltarak, Pablo Fernández Meijide y Pablo Galarcep. Y a ellos, como informó el club de Núñez en un comunicado, “se sumaron recientemente Celestino Baztarrica y Silvia Del Valle Varela, de quienes se encuentran actualmente en búsqueda de familiares o amigos”.

“River viene hace muchos años realizando estas acciones –su vínculo con Abuelas, entrega de camisetas, visitas a Ex ESMA-. Lo que pasó ahora es que se institucionalizó a través de la comisión, la cual está integrada por gente de diferentes lugares que tiene compromiso con los derechos humanos y tiene una idea amplia respecto de los nuevos derechos, además de los más clásicos”, dice Rodrigo Daskal, presidente de la Comisión.

Por su parte, Boca también realizó un homenaje a sus socios desaparecidos y restableció carnets a los familiares de Daniel Lázaro Rus, Benjamín Isaac Dricas y José Luis Lucero, evento que contó con la presencia de Gustavo Veiga, periodista de Página/12, autor del libro Deporte, desaparecidos y dictadura.

Racing también ha marcado un precedente en esta construcción de memoria de los clubes, a través de la restitución de carnets a socios desparecidos que realizó hace unos años atrás. Julián Scher, periodista y sociólogo, autor de los libros Los desaparecidos de Racing y Socios Eternos, fue quien introdujo la historia de 46 socios detenidos y desaparecidos por la dictadura, a través de una gran investigación que empezó con la huella de Roberto Santoro, el poeta, militante y racinguista, autor de la compilación mayúscula Literatura de la pelota, secuestrado el 1 de junio de 1977, aquel que escribió: “A mi país se le han perdido muchos habitantes / y dicen que algún cuerpo de ejército los tiene / ¿yo señor? / sí señor / no señor / ¿pues entonces quién los tiene? / la policía / ¿yo señor? / sí señor / no señor / ¿pues entonces quien los tiene? / la cámara del terror / ¿yo señor? / sí señor / no señor / ¿pues entonces quién los tiene? / los organismos parapoliciales / ¿yo señor? / sí señor / no señor / ¿pues entonces quién los tiene? / ¿pues entonces quién los tiene? / ¿pues entonces quién los tiene?”

“Lo que sucedió es que en cinco años el libro Los desaparecidos de Racing logró volverse acto, en donde Racing les restituyó los carnets a los familiares de los socios detenidos y desaparecidos. Y ese acto, se volvió nuevamente libro y entre uno y otro, lo que media es la militancia, el trabajo, el compromiso de mucha gente que permitió que el listado pasará de 21 casos a 46, los cuales fueron finalmente homenajeados. Tuve el privilegio de contar historias que tienen que ver con la memoria, el afecto, la lucha incansable contra el olvido y la impunidad. Nada de lo que hicimos, hacemos y haremos, sería posible si no fuera por todo lo que hicieron madres, abuelas, hijos, familiares, desde los albores de la dictadura. Cualquier granito de arena que vamos haciendo, es un aporte más a eso que nos enseñaron Madres y Abuelas”, dice Scher.

Y sostiene: “En los últimos años ha habido un impulso adentro de los clubes de una minoría intensa de socios, hinchas, militantes, que, a través de distintos formatos –peñas, departamentos– u organización que cada grupo de personas pudo darse, ha desplegado innumerables homenajes a compañeros y compañeras desaparecidos y ha trabajado para defender la memora, la verdad y la justicia. En un contexto en el que estamos viviendo, no solamente desde la asunción de (Javier) Milei, sino desde los últimos años, la última década me animo a decir, hubo una fuerte ofensiva contra la triada memoria, verdad y justicia, en ese contexto los clubes han desplegado iniciativas como las de Racing y tantos otros, inclusive de distintas categorías”.

La pelota no se calla

Alguna vez, Jorge Valdano resaltó que el fútbol sin la palabra era “poca cosa”. Eso que se buscó callar, también en este deporte, atragantándolo de goles y olvido, es un significante que hoy se llena de memoria. Un músculo que sigue creciendo por la labor de los clubes que mantienen vigentes los reclamos y las acciones. Así como lo hicieron y continúan haciéndolo River, Boca y Racing, otros clubes mantienen la llama encendida desde otras actividades que no pierden el foco. Equipos de zona Sur se propusieron asistir a la marcha por la memoria de este domingo 24, todos en un mismo tren, ataviados con la camiseta de sus clubes. La iniciativa involucra a hinchas de Los Andes, Banfield, Talleres, Lanús, El Porvenir, Racing e Independiente.

“La convocatoria central de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino es a las 11 hs. en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo de CABA. La idea surgió de Coco Fachal que lo propuso en un foro de la web donde participan hinchas de Banfield y de Lanús”, dice Sergio Smietnansky, miembro de la Coordinadora, a este diario. “Es muy importante la labor que vienen desarrollando muchos clubes en pos de vincular el fútbol con la Memoria, la Verdad y la Justicia para aportar en la construcción de instituciones que puedan llegar a tener perspectiva en Derechos Humanos como así también perspectivas de género, de inclusión, con compromiso social y ambiental. En cuanto a los derechos humanos, los clubes son sinónimo de identidad, por eso es tan trascendental la política que se está dando en muchos clubes para restituirles su condición a las y los socios desaparecidos”.