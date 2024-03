El Gobierno de Javier Milei avanzó en una nueva ola de despidos. Esta vez, la motosierra llegó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), que notificó este lunes a más de 30 trabajadores que sus contratos no serían renovados.

Según sostuvieron fuentes de la Subsecretaría de Deportes al medio Doble Amarilla, se trata de “contratos que se renuevan o no, año a año y estos son los que no se renovaron en Enero”. “El 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones”, señalaron las fuentes.

Los despidos, anticiparon, forman parte de un plan de “adecuación” del organismo que comprendería al 30% de la planta, compuesta por 400 empleados de las sedes de Núñez, la Pista Nacional de Remo y Canotaje y el Centro Nacional Deportivo de Ezeiza.

Esta mañana, mientras trascendía la noticia sobre los despidos, se instalaron en el establecimiento casi una decena de efectivos de la Policía Federal.

Luego, la Subsecretaría aclaró que la presencia policial se debió a que el domingo se registró "un sabotaje en el sistema eléctrico y en el sistema informático”.

El CeNARD forma parte del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), que comanda el ex Secretario de Deportes de la gestión de Mauricio Macri, Diógenes de Urquiza, quien mientras se producían los despidos dijo en diálogo con diario La Nación: "La plata está, pero la estamos redireccionando, evaluando cómo se ejecuta y determinando hacia dónde tiene que ir”.

Los despidos en el CeNARD por parte de la Subsecretaría de Deportes generan una nueva preocupación dentro del deporte argentino, que desde hace semanas se encuentra en alerta máxima por la falta de respuesta del Estado para ayudar a los deportistas más allá de los Juegos Olímpicos de París 2024.