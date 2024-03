La Selección Sub 23 dirigida por Javier Mascherano cerró su gira por México de mala manera, al caer por goleada 3 a 0 ante el equipo local, que no logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de París (por la Concacaf irán Estados Unidos y República Dominicana).

Mascherano probó una formación alternativa a la que el viernes por la noche había logrado vencer a los mexicanos en el primer amistoso por 4 a 2. En aquel encuentro Argentina se puso en ventaja con goles de Thiago Almada (Atlanta United de EE.UU.) y Matías Soulé (Frosinone de Italia) pero los mexicanos lograron igualar la historia antes del entretiempo. En la segunda parte, un doblete de Lucas Beltrán (Fiorentina) le dio el triunfo a la visita.

En el segundo amistoso, Argentina volvió a mostrarse endeble en defensa (los goles de México fueron a los 38, 63 y 90 minutos), aún cuando el arquero Fabricio Iacovich (Estudiantes) se lució con varias atajadas, como una doble en el primer tiempo. Y a eso le sumó la falta de efectividad en ataque.

Iacovich, quien reemplazó a Leandro Brey (Boca; se quedó con su club para atajar en la Copa Argentina), dejó una muy buena imagen en los dos amistosos que jugó y sumó puntos para luchar por el puesto en París.

En el segundo partido, Argentina salió entonces con: Iacovich; Juan Nardoni (Racing), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Aarón Quirós (Banfield), Román Vega (Argentinos); Juan Sforza (Newell's), Alan Varela (Porto de Portugal), Nicolás Paz (Real Madrid), Claudio Echeverri (River/Manchester City); Luciano Gondou (Argentinos) y Santiago Castro (Vélez).

Mientras que los cambios del segundo tiempo fueron: Cristian Medina (Boca) por Varela a los 46; Almada por Echeverri y Beltrán por Castro a los 59; Soulé por Paz a los 66; Pablo Solari (River) por Gondou y Marco Pellegrino (Salernitana de Italia) por Quirós a los 76.

El partido terminó caldeado por una infracción albiceleste que dio lugar a una serie de empujones que no pasó a mayores.

Vale recordar que México no logró clasificarse a París 2024 en el Torneo Sub 20 de la Concacaf celebrado en 2022, que sirvió para repartir pasajes olímpicos y al Mundial Sub 20 que se jugó el año pasado en Argentina. Los aztecas fueron eliminados sorpresivamente y por penales en cuartos de final a manos de Guatemala, que luego cayó también por penales ante República Dominicana, el gran batacazo del torneo (en el Mundial terminó perdiendo sus tres partidos, con un gol a favor y 11 en contra). En la final no hubo caso y los dominicanos cayeron por 6 a 0 ante Estados Unidos, de andar arrollador con 31 goles a favor y dos en contra en ese Sub 20 de la Concacaf.



Argentina, que fue subcampeona de Paraguay en el Preolímpico de este año, estará iniciando su camino olímpico el próximo 24 de julio, un par de días antes de la ceremonia inaugural, frente a Marruecos, campeón africano Sub 23, en Saint Etienne. La segunda parada será el 27 en Lyon ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 -se define en mayo- en tanto que el 30 enfrentará a Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21, nuevamente en Lyon.

Las otras zonas están compuestas por Francia, EEUU, Nueva Zelanda y el ganador de un repechaje entre el cuarto de Asia contra Guinea en la A; España, Egipto, República Dominicana y el segundo asiático en la C; Paraguay, Mali, Israel y el campeón asiático en la D. Los dos mejores de cada grupo avanzan a cuartos de final.