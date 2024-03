El expresidente Donald Trump no para de generar polémica. Ahora es nuevamente noticia tras el anuncio de su nuevo emprendimiento. El magnate anunció este martes que ya están a la venta las biblias "God Bless the USA Bible" ("Dios bendiga la biblia de Estados Unidos"), su nuevo proyecto al que presentó como su "libro favorito".



"¡Feliz Semana Santa! Hagamos que Estados Unidos vuelva a orar. A medida que nos acercamos al Viernes Santo y Pascua, los animo a que obtengan una copia de la Biblia Dios bendiga a los EE. UU.", escribió Trump, dirigiendo a sus seguidores a un sitio web que vende el libro por 59,99 dólares.



El expresidente presentó su nuevo proyecto. Se trata de una línea de biblias, a las que denominó "God Bless the USA Bible" y a las que presentó como una edición única que combinan la traducción de la versión King James con elementos patrióticos.



La nueva empresa, presentada a través de su plataforma Truth Social, busca "tender lazos" entre el político y sus seguidores, mientras busca regresar a la Casa Blanca.



Inspirada en la famosa balada patriótica del cantante country Lee Greenwood, el libro incluye no solo pasajes bíblicos, sino también copias de documentos fundamentales de los Estados Unidos, como la Constitución y la Declaración de Independencia. Además, cuenta con un coro escrito a mano de la canción "God Bless the USA".

"Esta Biblia ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de lectura fácil en la traducción confiable de la versión King James. Esta Biblia con letra grande será perfecta para llevar a la iglesia, a un estudio bíblico, al trabajo, a viajar, etc", detallaron en el anuncio en la plataforma de compra, donde, segun señalan, se vieron sorprendidos por la enorme demanda del libro sagrado, por lo que adelantaron que habrá demoras de hasta seis semanas en la entrega.

De igual forma, y con la carrera presidencial en marcha, el candidato republicano adelantó que lo recaudado por la venta de las biblias no se destinará a solventar gastos de campaña y aclaró que esta actividad "no tiene nada de que ver con sus intenciones políticas y no tiene nada que ver con ninguna campaña política".



El anuncio de este nuevo emprendimiento llega en un momento crucial para Trump, que tiene más de 454 millones de dólares en deudas pendientes y una serie de acusaciones penales y civiles en su contra.



